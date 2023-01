Wenn Sie an rasante Retro-FPS-Spiele mit einem wummernden Heavy-Metal-Soundtrack denken, sind es normalerweise Doom oder Wolfenstein, die sich im Mittelpunkt Ihres Geistes befinden. Die von id Software entwickelte Serie inspirierte ein ganzes Subgenre von Videospielen, und seitdem hatten wir alle Arten von Klonen sowie eine Sammlung von ausgefallenen Neustarts aus dem Erstellungsstudio selbst. Aber der Grund, warum ich das erwähne, ist, dass ich mich in den letzten Tagen wieder mit Dread Templar beschäftigt habe, da sich das Spiel darauf vorbereitet, offiziell zu starten und den Early Access hinter mir zu lassen. In diesem Sinne wird der eindeutig von Doom inspirierte Titel bald mit einer Reihe neuer Levels, Waffen, Feinde und mehr verstärkt, und ich habe alles in Aktion gesehen.

Während es eine Geschichte im Zentrum dieses Spiels gibt, müssen Sie nur wissen, dass Dread Templar den Spieler auffordert, Horden von bösen Dämonen zu schießen und zu sprengen, um das Ende eines Levels zu erreichen. Im Gegensatz zu Doom und Doom Eternal tauscht dieser Titel ausgefallene hochauflösende Grafiken gegen pixelige 3D-Elemente, um es einem Produkt aus den 90er Jahren besser zu ähneln, und wenn es nicht die Tatsache gäbe, dass Sie das Spiel mit der richtigen Hardware absurd reibungslos zum Laufen bringen können, würden Sie wahrscheinlich denken, dass Entwickler T19 Games dies gerade von einer staubigen Spielkassette gerissen hat, die seit 30 Jahren in einer Kiste in jemandes Garage steht.

Das Gameplay selbst ist unglaublich einfach. Alles, was du tun musst, ist, deine Munition zu verwalten und deine Schüsse mit der First-Person-Zielsuite zu treffen, während du Schaden durch angreifende Monster vermeidest. Es gibt Sammlerstücke und Geheimnisse, die Sie hinzufügen können, sowie Türen, die Sie freischalten müssen, indem Sie den richtigen Schlüssel finden, aber zum größten Teil geht es in diesem Spiel darum, Höllenbrut in Tausende von winzigen Stücken zu sprengen.

In diesem Sinne nagelt es das Konzept fest. Dies ist ein wirklich befriedigender und schneller Shooter, der jeden herausfordern und unterhalten kann, der diese Art von Videospiel liebt. Es hat auch eine angenehme Auswahl an Waffen zu finden und zu verwenden, sowie eine breite Palette von Feinden zu verstehen und zu überwinden, die alle für eine echte Nervenkitzelfahrt kombiniert werden. Und das Beste daran ist, dass es nicht einfach all diese Dinge auf einmal auf dich wirft. Nein, Sie müssen neue Waffen erwerben und sich neuen Feinden in frischen Biomen stellen, während die Handlung voranschreitet, obwohl Sie die Tatsache berücksichtigen, dass Sie in einigen dieser Bereiche einen Startschuss erhalten können, indem Sie die geheimnisvollen (aber zugegebenermaßen langweilig benannten) Seitenbereiche erkunden, die in Levels gefunden werden, um frühzeitig einen Waffenarchetyp zu erhalten.

Da es sich um ein Retro-3D-Spiel handelt, kann die Grafik auf der ganzen Linie etwas düster und monoton sein, zumal dies ein Spiel ist, in dem hauptsächlich Dämonen und Höllenbrut involviert sind - Doom zum Beispiel hat eine lang anhaltende Hassliebe mit der Farbe Rot. Während das grafische Angebot also nie wirklich etwas ist, das Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es die Leistung, die Grafiken mit niedrigerer Auflösung ermöglichen, absolut.

Ich habe Dread Templar sowohl auf einem Intel i9-11900KF, RTX 3090, 64GB RAM-betriebenen Desktop als auch auf einem MSI Pulse GL76 ausprobiert, und beide Geräte können dieses Spiel mit so hohen Bildraten zum Laufen bringen, dass die angeschlossenen Displays einfach keine Chance haben, aufzuholen - oft über 700 Bilder pro Sekunde. Dies bedeutet, dass Dread Templar unabhängig von den Komponenten in Ihrem Computer absurd flüssig spielen sollte, was ein großer Segen für einen Titel ist, der stolz auf das Tempo seiner Kampfeinsätze ist.

Aber nur weil die Leistung fantastisch ist, heißt das nicht, dass es nicht ein paar Risse in der Rüstung des Spiels gibt. Dread Templar unterstützt die Controller-Wiedergabe, aber einige der Menüs sind eindeutig nicht für die Controller-Eingabe ausgelegt. Einige der Level sind so trüb gefärbt, dass es schwierig sein kann zu sagen, wohin Sie gehen sollen. Und die Erzählung ist so lose eingebunden, dass sie hauptsächlich durch Standbilder mit gesprochenen Dialogen am Ende jedes der fünf Kapitel vermittelt wird. Aber andererseits kommst du zu Dread Templar, um Monster niederzuschießen, und allein in dieser Hinsicht zeichnet es sich aus.

Und das ist das Wichtigste, was man mitnehmen sollte: Dread Templar ist ein unverschämt lustiger Retro-FPS. Es ist geradlinig, einfach, spannend, actiongeladen und aufregend und ist die perfekte Art von Spiel für alle, die ausschließlich nach einem Old-School-Doom-ähnlichen Titel - ausgestattet mit einem blutpumpenden Metal-Soundtrack - suchen.