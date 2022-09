Ich war ein jugendlicher Exokologenist

Es fühlt sich ein bisschen unfair an, I was a Teenage Exocolonist ein Videospiel zu nennen. Dies ist eher eine Reise, eine Reise durch das Leben unseres Protagonisten, in der wir die Erfahrung genießen können, ein intergalaktischer Kolonist zu sein.

Über das Wurmloch

Genau wie der ikonische Interstellar-Film beginnt diese Geschichte in einem Raumschiff voller Kolonisten, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft auf ein Wurmloch stoßen. Auf der anderen Seite gibt es den Planeten Vertumna, ein Paradies für Flora und Fauna, das von unserer kleinen Kolonie als nächstes Zuhause ausgewählt wurde. Diese angenehmen Kolonisten müssen sich den alltäglichen Problemen stellen, um den Planeten so schnell wie möglich bewohnbar zu machen. Wir müssen uns der Nahrungsmittelknappheit, den Klimaproblemen, den Angriffen der lokalen Fauna und vor allem den Problemen des Zusammenlebens stellen. Wir stellen einen 10-jährigen Jungen dar, der seinen Platz in dieser eigenartigen Kolonie finden muss.

Wie in einem Agatha-Christie-Roman kann der erste Tod im ersten Kapitel passieren. In dem Moment, in dem Sie landen, werden die Probleme nacheinander kommen, und wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Genau, DECIDE, in Fettdruck und Großbuchstaben. Exocolonist ist in all seiner weiten Definition ein RPG, in dem wir unsere eigene Geschichte schreiben werden. Zusammen mit den verschiedenen Konflikten werden wir versuchen, die richtigen Dinge zu tun, während wir zwischen den Klassen, dem Job oder der Zeit mit unseren Freunden wechseln. Vertumna wird uns seine Geheimnisse zeigen, wenn wir es fragen, und es wird uns bald entscheiden lassen, welche Art von Person wir in den nächsten 10 Jahren sein wollen. Dies ist buchstäblich Star Trek für Jugendliche.

Die Freiheit der Zukunft und des Raumes

Von Anfang an erlaubt uns Exocolonist zu wählen, von unserem Namen zu unserem Geschlecht oder Aussehen, weit weg von Tags jeglicher Art. Diese Freiheit wird auf unsere Freundschaften, unsere Arbeitsinteressen ausgedehnt werden, und wir werden uns ihnen stellen müssen, wenn wir uns bewusst sind, dass es keinen Weg zurück gibt. Schlechte Entscheidungen gibt es nicht, sondern sind ein anderer Weg, den wir gewählt haben.

Wir werden in der Lage sein, in Vertumna während 10 Jahren unseres Lebens zu tun, was wir wollen. Wir können der Kriegerheld des Dorfes werden, sein bester Wissenschaftler, oder unsere Jahre damit verbringen, friedlicher zu sein. Unseren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. Das Spiel hat ein HUD, das den Ruf beinhaltet, den wir mit unserer Kolonie haben. Natürlich werden unsere Fähigkeiten im Laufe der Zeit zunehmen, immer basierend auf unseren Interessen. Diese Verbesserung der Fähigkeiten zeigen wir durch Kartenkämpfe, die unsere Erinnerungen repräsentieren. Je mehr wichtige Erfahrungen wir überwinden, desto höher ist unsere Fähigkeit, diese Barrieren zu überwinden.

Es ist erwähnenswert, dass ich ein Teenager-Exokokolologe war, der zu dicht ist. Es ist kein Spiel für alle. Die Abenteuer der Exokologen werden uns dazu bringen, darüber nachzudenken, was unsere Rolle in der Welt als menschliche Rasse ist und was wir mit dem Planeten machen. Exocolonist lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die massive Nutzung natürlicher Ressourcen durch die Menschheit und lässt uns in ein altes Zeitalter zurückkehren, und gleichzeitig wirft es uns in eine wahrscheinliche und nicht ermutigende Zukunft.

In diesem Spiel werden Sie keine Action- oder Schießsequenzen finden, aber das bedeutet nicht, dass Sie auch keine Emotionen fühlen werden. Dies ist nicht Animal Crossing im Weltraum. Exocolonist ist wie die Star Wars-Höhle, Sie werden nur das finden, was Sie bei sich tragen. Wenn deine Entscheidungen gewalttätig sind, bekommst du eine Erzählung auf dieser Ebene. Wenn Sie romantischere Beziehungen mögen, können Sie mit mehreren Charakteren flirten. Dennoch, egal welchen Weg Sie wählen, keiner von ihnen wird Sie enttäuschen und Sie werden immer emotionale Szenen finden, die Sie zum Nachdenken anregen.

Das Ende eines Abenteuers

Zu sagen, dass wir das Ende von Exocolonist sehen konnten, ist ein bisschen unfair, da wir 50 verschiedene Enden finden können, was eine unglaubliche Anzahl von Spielstunden gewährleistet, besonders wenn man nicht das gewünschte Ende bekommt. Wir können versuchen, in diesen 10 Jahren immer wieder zu leben und versuchen, unsere Entscheidungen an den Orten zu treffen, die wir vorher nicht erforscht haben. Tatsächlich hat das Spiel eine Galerie für Enden und ikonische Szenen, um zu sehen, wie viele wir erlebt haben.

Die Kunst des Spiels ist großartig und es gibt Ähnlichkeiten mit dem Planeten- und Kreaturendesign in einigen aktuellen Zeichentrickserien (wie Ricky und Morty). Das Charakterdesign hingegen ähnelt oft eher der japanischen Animation.

In Bezug auf seine Leistung haben wir sein Abenteuer auf einem Nintendo Switch genossen, so dass wir sagen können, dass sein tragbares Design großartig passt. I Was a Teenage Exocolonist ist so flüssig, dass Sie FPS nie absteigen sehen werden, und es funktioniert wahrscheinlich auf jedem PC. Tatsächlich wurde es nicht nur für PC, sondern auch für PS4, PS5, Nintendo Switch, Mac und sogar Linux veröffentlicht. Es ist ein charmantes Abenteuer, das jeder genießen wird.