Disney Dreamlight Tal

Wenn Sie einige meiner Texte während meiner 20 Jahre bei Gamereactor gelesen haben, sollte es nicht überraschen, dass ich Animal Crossing liebe. Als ich hörte, dass Disney seinen eigenen Herausforderer in Arbeit hatte, in der gleichen Weise wie Animal Crossing und Stardew Valley, wurde sofort die Interessenflagge gehisst.

Bevor Sie überhaupt etwas im Spiel tun können, müssen Sie Ihre Hauptfigur im Abenteuer erstellen. Die Werkzeuge sind ziemlich detailliert und bald habe ich einen Charakter, der bereit ist, verschiedene Disney-Herausforderungen anzunehmen. Die Grundprämisse von Disney Dreamlight Valley ist, dass dieser magische Ort unter etwas litt, das ein wenig vage The Forget genannt wurde, was alle Bewohner dazu brachte, alles zu vergessen und die Welt somit nur ein tragischer Überrest ihres früheren Selbst ist. Natürlich kommen Sie hier ins Spiel, denn es wird Ihre Aufgabe sein, die Nachtdorne zu beseitigen, die zur Fortsetzung der Amnesie beitragen. Tatsächlich ist es der Schwert im Steinzauberer Merlin, der dich in die Welt und ihr Schicksal einführt, bevor du ins Spiel geworfen wirst.

Das Setup mag sich an den Rändern ein wenig rau anfühlen, und obwohl es nicht das tiefste oder komplizierteste Spiel der Welt ist (eigentlich weit davon entfernt), wäre ein reibungsloserer Fluss klarerer Anweisungen wünschenswert gewesen. Im Kern geht es bei Disney Dreamlight Valley jedoch darum, sich um Dreamlight Valley zu kümmern und insbesondere die Nachtdornen zu beseitigen, die Weltamnesie verursachen - aber vor allem geht es darum, sich nur um sich selbst zu kümmern und freundlich zu den Menschen zu sein.

Für diejenigen, die das oben erwähnte Animal Crossing und Stardew Valley gespielt haben, wird sich vieles vertraut anfühlen, wenn Sie mit Leuten sprechen, sich um Ihre Pflanzen kümmern, das Haus reparieren, fischen und Felsen zerstören. Obwohl Disney sich entschieden hat, die Welt in Bezug auf Disney-Amnesie zu gestalten, gibt es keinen Zweifel daran, woher die Inspiration kommt. Das bedeutet nicht, dass originelle Ideen fehlen, ganz im Gegenteil.

Vor allem gibt es regelmäßige Missionen in Disneys Dreamlight Valley. In Animal Crossing wird es selten spannender, als einem Dorfbewohner, der es verloren hat, ein Buch zurückzugeben oder jemandem einen lang ersehnten Schmetterling zu geben, aber im Stardew Valley hatten wir natürlich die leicht von Zelda inspirierten Teile der Mine, auch wenn sie nicht an bestimmte Quests gebunden waren. Hier haben die Bewohner oft eine Aufgabe für dich, die interaktiver und herausfordernder ist als in den anderen beiden Titeln. Im Grunde sind es immer noch meist sogenannte "Fetch Quests", aber die Abwechslung und Präsentation lässt mich immer noch denken, dass es etwas fleischigeres bietet.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass dies ein Early Access/Game Preview-Titel und damit kein fertiges Spiel ist. In vielerlei Hinsicht fühlt sich dies jedoch eher wie eine Beta an, da es an dieser Stelle leider ziemlich fehlerhaft ist. Ich habe selten ein großzügiges automatisches Speichern so sehr geschätzt wie in diesem Spiel. Es hängt sich nicht nur fast täglich auf, es hat auch andere lästige Elemente wie Charakterfehler und dergleichen. Letzteres wird selten spielverändernd und ersteres ist dank guter Auto-Saves "nur" nervig, aber es ist offensichtlich immer noch ein erwähnenswerter Punkt.

Ansonsten ist es eine Freude, durch das ruhige Disney Dreamlight Valley und seine vielen kleineren Bereiche zu schlendern. Sie sind exquisit so gestaltet, dass Fans sie beim Besuch von Frozen oder Moana schnell wiedererkennen.

Ich liebe es besonders, wie Disneys wunderbare Charaktere herumlaufen und irgendwie sie selbst sind. Zu Beginn des Abenteuers triffst du unter anderem auf Mickey Mouse und Goofy und kannst frei mit ihnen interagieren. Sie sind sie selbst und zum Beispiel Wall-E (den du auch als einer der ersten triffst) wird nach Eva suchen und seine Pflanze bei sich haben. Alle Charaktere reagieren auf das, was du tust (wenn du mit Moana rumhängst, kannst du ihren Titelsong hören, um nur ein Beispiel zu nennen), haben Dialoge untereinander und leben irgendwie dort, wo sie sich auf natürliche Weise befinden, dass es sich wie eine reale Welt anfühlt, bewohnt von Charakteren, die ich bereits vorher als alte Bekannte betrachte. Und je besser du mit den Disney-Figuren befreundest, desto bessere Objekte bekommst du von ihnen.

Das Löschen von Nachtdornen und das Abschließen von Quests gibt Ihnen Zugang zu immer mehr Gebieten, was Ihnen wiederum mehr Möglichkeiten eröffnet, verschiedene Materialien, Gegenstände und andere Dinge zu ergattern, die als Anreiz dienen, weiter zu spielen. Sie erhalten auch die Dreamlight-Währung (denken Sie an Nook Miles in Animal Crossing: New Horizons), mit der Sie Dinge kaufen können, die Sie benötigen, um voranzukommen. Sie haben auch eine reguläre Währung, die Sie in Onkel Scrooges Laden ausgeben können, wo natürlich täglich neue Gegenstände hinzugefügt werden.

In vielerlei Hinsicht ist Disney Dreamlight Valley ein typisches sogenanntes Nicht-Spiel. Ich lungere herum, mache monotone Dinge und es wird von mir erwartet, dass ich häufig zurückkehre, um das Verfahren zu wiederholen. Es ist jedoch nichts, was sich jemals negativ anfühlt, da die Entwickler perfekt verstanden haben, was diese Art von Spiel so gut macht. Es ist beruhigend und lohnend zugleich, und es macht mir nichts aus, Gegenstände auszugraben, Fotos von Sachen zu machen und Möbel zu platzieren - obwohl es ehrlich gesagt nicht viel zum Gameplay gibt. Das Spiel ist auch viel benutzerfreundlicher als Animal Crossing: New Horizons, und das riesige Menü-Tutorial fehlt hier völlig, ebenso wie künstliche Einschränkungen, und Ihre Werkzeuge brechen auch nicht.

Disney Dreamlight Valley wird kostenlos spielbar sein, aber während der Early Access / Game Preview-Phase kostet es tatsächlich Geld, dies zu spielen. Ich nehme an, das ist der Grund, warum der Energiezähler, den Sie haben, so großzügig eingestellt ist. Es ist da, dient aber keinem wirklichen Zweck und sollte mein Charakter müde werden, kann ich mich immer ausruhen oder etwas essen, um Abhilfe zu schaffen. Ich vermute, dass dies viel schlimmer sein wird, wenn das Spiel tatsächlich da draußen ist und versucht, uns dazu zu bringen, echtes Geld auszugeben, und vielleicht bedeutet das, dass Disney Dreamlight Valley nie so angenehm zu spielen sein wird wie jetzt?

Wie dem auch sei, es ist ein wenig arm an Inhalten. Mehr wird natürlich kontinuierlich hinzugefügt, aber am Ende bin ich immer noch sehr zufrieden mit dem, was ich hier bekomme. Es hat einen Aufhänger, der es angenehm macht, immer wieder die gleichen Sachen zu machen, und es hat so viel Disney-Magie eingebrannt, dass ich wie ein Narr lächle, während ich spiele. Es spielt keine Rolle, dass es ab und zu abstürzt, das automatische Speichern schützt mich und es ist ein Beweis dafür, wie viel Spaß ich hatte, dass ich mit diesem Spiel fortfahren werde, auch nachdem die Rezension jetzt geschrieben und beendet ist.