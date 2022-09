HQ

Das Shooter-Genre ist kein Fremder für Spiele, die auf den Weltkriegen basieren. Call of Duty war dort (erst kürzlich mit Vanguard und Warzone Caldera) und Battlefield hat dies auch getan, mit Battlefield 1 und Battlefield V in letzter Zeit. Dann gibt es auch eine Vielzahl anderer Spiele, die zwar weniger bekannt sind, aber die Rechnung erfüllen, darunter Enlisted, Hell Let Loose und noch mehr narrative schwere Abenteuer wie Sniper Elite. Der Punkt ist, dass der Erste und der Zweite Weltkrieg schon unzählige Male zuvor im Spielformat glorifiziert wurden, und es ist eine Herausforderung, etwas zu machen, das in dieser Szene wirklich hervorsticht.

Blackmill Games hat sich dieser Herausforderung in den letzten Jahren jedoch gestellt, indem es eine Reihe von WW1-Shootern entwickelt hat, die auf bestimmten Teilen des globalen Konflikts basieren. Verdun von 2015 erforschte die Westfront und wurde nach der Schlacht von Verdun im Jahr 1916 benannt, und dann im Jahr 2019 kam Tannenberg an und konzentrierte sich auf die Ostfront, insbesondere auf die Titelschlacht, die 1914 stattfand. Springen Sie in die Gegenwart und der dritte Teil der Serie ist angekommen und mit ihm ein Spiel, das auf die italienische Front des Ersten Weltkriegs zugeschnitten ist. Willkommen bei Isonzo.

Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich in die feineren Details dessen eintauchen muss, was ein Multiplayer-Shooter-Spiel ausmacht, um zu erklären, wie Isonzo funktioniert, denn ehrlich gesagt ist es an diesen Fronten sehr ähnlich. Sie müssen als Teil eines riesigen Teams von Spielern strategische Punkte auf einer breiten Karte verteidigen oder erobern, um den Sieg zu erringen. Der Hauptunterschied zwischen diesem Titel und einem Call of Duty- oder Battlefield-Spiel besteht darin, dass Isonzo einen starken Schwerpunkt auf Infanteriekriegsführung hat und auch stolz auf seinen Realismus ist. Was ich meine, ist, dass Sie nicht von einem unantastbaren Ass-Piloten in einem Flugzeug meilenweit über dem Schlachtfeld vernichtet werden und auch nicht wie ein aufgebockter Supersoldat herumsprinten werden, der nie die ermüdende Umarmung von Milchsäure spürt, die durch ihre Adern fließt. Nein, du bist langsamer, musst dir Zeit nehmen, wirst so ziemlich immer sterben, wenn du einmal erschossen wirst, und musst all dies bewältigen, während du durch die steilen felsigen Berge der italienischen Wildnis fährst.

Aus meiner Erfahrung mit Isonzo verleiht dieser Gameplay-Stil jedem Zug, den Sie machen, ein schönes Maß an Bedeutung. Es fühlt sich ernster, realer, lebendiger an als viele Shooter auf dem Markt, aber gleichzeitig bedeutet der enge Fokus, dass das, was angeboten wird, nicht viel Tiefe hat. Sicher, das Schießsystem ist erstklassig, reaktionsschnell und genau, aber es gibt nur so viele Stunden, dass Sie in einem Graben stehen und Kugeln in der Nähe von angreifenden Feinden abfeuern können, bevor Sie sich wünschen, Sie hätten einen Landtank oder ein Pferd, auf dem Sie herumlaufen und etwas Chaos anrichten können. Dies ist ein Spiel, das für Leute entwickelt und entworfen wurde, die eine realistischere Sicht auf die Kriegsführung wünschen. Das ist nicht zu leugnen.

Wenn man sich also nur das Gameplay ansieht und wie Isonzo funktioniert, gibt es nicht viel mehr hinzuzufügen. Wenn Sie Teil des Publikums für diesen Shooter-Stil sind, der irgendwo zwischen dem lächerlicheren Battlefield 1 und dem fast überwältigend realistischen Hell Let Loose liegt, dann ist dies ein Spiel für Sie. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, bei den bewährten Klassikern zu bleiben. Aber es ist leider nicht so geschnitten und trocken wie dieses, da es einige Elemente von Isonzo gibt, die mich im Moment ein wenig frustriert zurücklassen.

Und das dreht sich hauptsächlich um den Fortschritt, der für die Zeit eines Spielers sehr anspruchsvoll zu sein scheint. Es gibt sechs spielbare Klassen, die jeweils inkrementell einzigartige Dinge tun, wie z.B. Offiziere, die tödliche Unterstützungspakete wie Senfgas und Bombenangriffe anfordern können, oder Angriffseinheiten, die darauf ausgelegt sind, ohne viel Rücksicht auf ihr Leben herbeizueilen und Ziele zu beanspruchen. Jede Klasse hat einen bestimmten Satz von Waffen und Ausrüstung, die sie verwenden kann, und Sie schalten nur neue Gegenstände frei, indem Sie jede Klasse aufleveln, was sehr, sehr lange zu dauern scheint. Wenn du nur ein oder zwei Ränge aufsteigen müsstest, um neue Ausrüstung zu erhalten, gäbe es weniger Probleme, aber um die endgültige Waffe für jede Klasse zu erhalten, musst du den ganzen Weg bis zu Rang 20 erreichen, und du wirst wahrscheinlich nur ein oder zwei neue Waffen auf dem Weg zu diesem Punkt bekommen. Im Wesentlichen gibt es keine großen Abweichungen in der Anpassung, was ein wenig enttäuschend ist, wenn man bedenkt, wie sehr es ein Schwerpunkt gewesen zu sein scheint.

Davon abgesehen sind die Schlachtfelder ziemlich abwechslungsreich und das Team von Blackmill hat große Anstrengungen unternommen, um sie so real wie möglich zu machen und die Orte der realen Welt mit dem in Einklang zu bringen, was im Spiel zu sehen ist. Es ist auch ein ziemlich schönes Spiel, was fantastisch ist, da Italien einige sehr markante Ausblicke und Versatzstücke hat, die Isonzo gut zum Leben erweckt.

Aber im Allgemeinen kann ich nicht aus einer Laune heraus gehen und Ihnen sagen, dass Isonzo eine große Verbesserung oder einzigartige Interpretation des Shooter-Genres ist, weil es das einfach nicht ist. Es ist überhaupt keine schlechte Shooter-Erfahrung, aber es fühlt sich manchmal eher nackt an und aus Sicht der Progression ein wenig anstrengend. Es ist ein gutes Spiel, aber es wird um die Krone des Shooter-Genres kämpfen, nicht wahrscheinlich.