Pac-Man Welt Re-Pac

Ich war bereit, die Rezension zu beginnen, indem ich mich fragte, warum um alles in der Welt eine so zurückhaltende Veröffentlichung wie Pac-Man World ein Remaster wert wäre. Dann warf ich einen kurzen Blick auf die Rezensionen und Verkaufszahlen des Originalspiels und fand heraus, dass ich falsch lag. Ursprünglich ein PS1-exklusives Spiel, war das Spiel vielleicht sogar ein überraschender Erfolg sowohl in Rezensionen als auch in Verkäufen und verkaufte sich damals anderthalb Millionen Mal.

Für mich war der erste Pac-Man World also kein bekannter Titel, stattdessen hatte ich den dritten Teil der Serie schon einmal gespielt. Aus diesem Grund war es interessant zu sehen, woher die Serie stammt und wie sich das Originalspiel mit seinen Fortsetzungen vergleichen würde. Das Spiel hat damals großartige Kritiken bekommen, es kann nicht schlecht sein, oder!?

Interessanterweise versucht Pac-Man World nicht einmal, Super Mario oder Crash Bandicoot auf eigenem Boden herauszufordern. Stattdessen ist es ein ziemlich einfaches Abenteuer, das die dritte Dimension auf eigentümliche Weise nutzt. Die Etappen verlaufen in der Regel von links nach rechts, wobei immer die Möglichkeiten von 3D genutzt werden.

Das Beste an Pac-Man World ist, wie das Spiel die Besonderheit der Hauptfigur nutzt. Der Hauptteil des Spiels besteht aus den üblichen Plattform-Mätzchen, mit dem üblichen Kolletieren von Früchten und Buchstaben daneben. Aber es gibt auch interessantere Dinge zu finden. Zum Beispiel verwandeln sich die berühmten Power-Pillen für einen Moment in eine riesige Knabbermaschine, die es ihm auch ermöglicht, die auf der Bühne schwebenden Geister zu essen. Hinter verschlossenen Türen gibt es auch eine Reihe von grundlegenden Pac-Man-Aktionen mit den mit Pillen gefüllten Labyrinthen. Sie tragen nicht so viel zum Spiel bei, aber sie sind gut gestaltet und machen Spaß.

Das Remaster ist gut gemacht. Die Grafik ist gestochen scharf und farbenfroh und vor allem der Soundtrack - komponiert vom berühmten Musiker Tommy Tallarico - ist so verdammt gut, dass ich ihn mir auch ohne das Spiel anhören würde. Es ist nur bedauerlich, dass die neue Grafik ihren Tribut von den älteren Plattformen fordert. Während auf der PlayStation 5 und Xbox Series X das Spiel mit 60 Bildern pro Sekunde flüssig läuft, hat die Switch vor allem manchmal Probleme mit dem Spiel. Manchmal fühlt sich das Spiel träge an, was zu Problemen führt, wenn das Plattforming und der Kampf anstrengender werden.

Es gibt auch ein paar andere Probleme im Spiel, wenn man durch eine moderne Brille schaut. Es gibt viele Wiederholungen, aber andererseits ist das Abenteuer nach nur fünf Stunden oder so vorbei. Der Schwierigkeitsgrad ist auch ziemlich wackelig, da das Spiel die meiste Zeit ein ziemlich einfaches Toben ist, aber manchmal steigt der Schwierigkeitsgrad merklich, selbst in den frühen Levels. Das gilt auch für die Bosskämpfe, die meist lächerlich einfach sind, aber gerade der Bosskampf in der zweiten Welt ist, trotz der Updates im Remaster, geradezu frustrierend.

Insgesamt ist Pac-Man World Re-Pac ein schönes Spiel. Die Pac-Features sind im Vergleich zu den anderen Plattformern der späten 1990er Jahre eine sehr originelle Note und ich habe wirklich nicht erwartet, so etwas zu sehen. Und obwohl das Genre ein wenig vielversprechend ist, wieder aufzuwachen, gibt es immer noch eine große Dürre auf dem Markt der 3D-Plattformer. Pac-Mans Abenteuer ist gut genug, um den Durst zu stillen.

