HQ

Die Splatoon-Reihe ist ein Benchmark und ein Subversiv innerhalb von Nintendo. Ein Multiplayer-Shooter, der zu anderen Zeiten für das Haus Mario undenkbar gewesen wäre, aber dank des Vertrauens in eine kleine Gruppe vielversprechender Spieler zu einer der wichtigsten Eigenschaften von NNintendo geworden ist. Mit einem vielversprechenden ersten Teil und einem wirklich herausragenden zweiten schien es nicht viel mehr zu bieten, aber Splatoon 3 ist Tentakel-Curling und hat genau das getroffen, was es treffen muss, um einen vollständigen Start zu rechtfertigen.

Lassen Sie mich ein paar Klarstellungen vornehmen, bevor ich diese Rezension lese. Die erste ist, dass, wenn Sie eine revolutionäre Veränderung in seiner Struktur oder Mechanik erwartet haben, Sie es vergessen können. Splatoon 3 fügt Dinge hinzu, ja, aber sein Multiplayer ist sehr wohl eine Fortsetzung von Splatoon 2, und ich empfehle, unsere Rezension des zweiten Teils zu lesen, bevor ich weiterlese, weil hier immer noch fast alles gilt. Zweitens, angesichts der Einschränkungen des Serverzugriffs in den Tagen vor der Veröffentlichung des Spiels, muss ich noch viel mehr im Multiplayer graben, bevor ich mein endgültiges Urteil zu diesem Teil gebe, das ich nach ein paar Tagen des offenen Online-Spiels ordnungsgemäß aktualisieren werde. Das heißt, ich werde damit beginnen, hervorzuheben, was sich wirklich am meisten am Spiel verändert hat: Der neue Story-Modus.

Der Einzelspielermodus der Splatoon-Serie war bisher eher ein lustiges Add-on oder Testgelände, um den Umgang mit Waffen und Gegenständen zu üben, wenn wir nicht gerade im Multiplayer schießen (malen), aber hier braucht es mehr Elemente aus der Octo-Erweiterung von Splatoon 2 und die Überlieferung der gesamten Serie, um uns einige Antworten darauf zu geben, was mit der Menschheit passiert ist und warum dieser Krieg zwischen Inklings und Octolings. Wir haben jetzt zwei neue Gebiete: die Stadt Tintelia und die Region Alterna. Ersteres dient als Hauptdrehscheibe für Online-Gameplay sowie als Shop für Waffen, Outfits, Accessoires und mehr. In Alterna hingegen findet der Einzelspielermodus statt. In dieser Region machen wir uns auf den Weg, um einem alten Mann in Schwierigkeiten mit Hilfe der Agenten 1 und 2 zu helfen. Einige bekannte Charaktere kehren zurück und es gibt einige neue Ergänzungen, aber es sieht so aus, als ob es mehr als eine überraschende Wendung geben wird, die ihr selbst entdecken müsst.

Werbung:

Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass dieser Story-Modus einen gemessenen und angemessenen Fortschritt hat, der, obwohl er als Auftakt oder Moment der Erleichterung für die Online-Spiele dient, eine gute Handvoll Stunden bietet, in denen wir Dutzende von Stufen genießen können, auf die wir über Pulportales zugreifen. Das Problem ist, dass wir, um Zugang zu ihnen zu erhalten, zuerst eine Masse versteinernden Plasmas beseitigen müssen, die wir nur mit Hilfe unseres kleinen Salmoniden-Vertrauten entfernen können: dem Cenutrin. Dieser kleine Begleiter ernährt sich von dem roten Kaviar, den wir in Alterna sammeln und mit dem er sich mit Energie auflädt, um den Plasmakern abzutöten (und so neue Wege zu eröffnen).

Der Cenutrin markiert auch versteckte Objekte auf der Karte, wenn also ein Ausrufezeichen über seinem Kopf erscheint oder er von Ihrem Rücken zu einer zufälligen Stelle läuft, schießen Sie auf den Boden neben ihm, um die Überraschung zu enthüllen. Im Laufe von sechs Zonen werden wir eine Vielzahl von Herausforderungen meistern, die vom Erreichen der Ziellinie durch Ausschalten der Oktolen auf dem Weg reichen, über das Erreichen des gesamten roten Kaviars im Zeitlimit bis hin zum Bewegen entlang von Schienen während des Schießens, um den Weg zu öffnen, bevor er in die Leere fällt.

Werbung:

Durch Tinte zu gleiten hat schon immer Spaß gemacht, aber das Design einiger dieser Ebenen hat uns den Kopf zerbrochen, um zum nächsten Checkpoint zu gelangen (es gibt einen bestimmten mit versteckten Schaltern, der mich länger festgefahren hat, als ich zugeben möchte). Die neue Tintensprungmechanik ermöglicht es uns, ein wenig höher zu kommen, und dies spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie die Stufen aufgebaut sind. Es ist kaum zu glauben, dass mit so vielen Stufen und nur ein paar kleinen zusätzlichen Features das Spiel so sehr erweitert werden könnte. Der Sprung- und Tintensprung kann Sie aus einigen Verlusten in Freundschaftsspielen herausholen, also stellen Sie sicher, dass Sie sie perfekt beherrschen, bevor Sie auf sie zugreifen.

Diese neuen Fähigkeiten würden keinen Sinn ergeben, wenn die Steuerung von Splatoon 3 nicht bereits großartig wäre. Egal, ob du im Handheld-Modus oder auf dem Dock und dem Fernseher spielst, die Handhabung, das Zielen und die Bewegung der Charaktere sind flüssig, flüssig und präzise. Obwohl das Gyroskop zum Drehen und Zielen um einiges schneller ist, habe ich mich schnell daran gewöhnt, mit ausgeschaltetem Gyroskop zu spielen. Sie können die Empfindlichkeit der Steuerung ausgleichen, je nachdem, wie Sie die Nintendo Switch verwenden oder wo Sie spielen, daher habe ich hier nur Gutes zu sagen.

Während die meisten Waffen und Gadgets, um Gegner wie die Umgebung zu inken, schon einmal da waren, gibt es ein paar von ihnen, die man im Auge behalten sollte, aber sie zu meistern ist eine ganz andere Sache. Die Startausrüstung wird "Elite" genannt, aber die kleine Pistole, mit der wir beginnen, hat eine sehr begrenzte Reichweite, aber eine gute Feuerrate. Splatoon 3 neue Primärwaffe ist der "Tintenbogen". Dies ist ein sehr kraftvoller, aber langsam nachladender Dreifachschussbogen, der beim Gehen horizontal oder vertikal feuern kann, wenn Sie beim Springen schießen. Es richtet viel Schaden an, ist aber schwer zu zielen. Wo es einen Pinsel oder einen Blaster gibt, alles andere beiseite. Es gibt auch eine neue Spezialwaffe ähnlich einer Bazooka, die wir aufheben können, obwohl es sich um einen einmaligen Einsatz handelt und zur richtigen Zeit verwendet werden muss, um effektiv zu sein.

Obwohl nicht alle Multiplayer-Modi von Anfang an verfügbar sind (in der Tat, wenn Sie beginnen, müssen Sie das Tutorial machen, bevor Sie zu den territorialen Modi übergehen), sind alle bekannt. Um auf den Multiplayer zuzugreifen, betreten wir die Lobby, eine Lobby, in der wir die Art des Spiels auswählen, das wir spielen möchten. Territorials (Turf Wars) sind 4 gegen 4 Sitzungen, in denen unser Team derjenige sein muss, der die meiste Tinte verteilt hat, bevor die Zeit abläuft, während wir gleichzeitig die Tinte, die die Rivalen befleckt, abdecken und sie aus der Arena holen, indem wir Farbe auf sie schießen. Während der Spielsitzungen gab es eine Reihe von verschiedenen Karten, und die Vielfalt und Breite ist willkommen. Die Tatsache, dass wir zu Beginn überall mit der Drohne eingesetzt werden können, kann zu Strategien führen, die nach der Veröffentlichung des Spiels kommen werden, so dass es interessant sein kann, die Wettbewerbsseite im Auge zu behalten.

Salmon Run ist der Vier-Spieler-Koop-Modus, in dem wir Horden von Salmoniden auslöschen müssen, während wir so viel roten Kaviar wie möglich schnappen. Wieder einmal habe ich ein gutes Teamkommunikationssystem vermisst, aber hoffentlich wird SplatNet 3 hier zu früh funktionieren. Über den kompetitiven Anarchie-Modus kann ich im Moment nicht sprechen, da er auf Level 10 freigeschaltet wird und ich keine Chance hatte, ihn zu erreichen, aber er behält immer noch die speziellen Regelspielmodi wie Tower.

Splatoon 3 ist sowohl eine Fortsetzung als auch ein Tor zur Serie, denn es hat ein Gameplay, das man schnell lernt und mit dem man Zeit verbringen wird, wenn man das Beste aus dem Spiel herausholen will. Es ist ein abgerundeter Multiplayer-Titel, der auf eine Community gehört hat, die auch ein besseres Einzelspieler-Erlebnis gefordert hat, und er hat mehr als geliefert. Es gab dem System wenig hinzuzufügen, ohne dass es irgendwo aus dem Gleichgewicht geriet, aber alles, was hinzugefügt wurde, schafft nur neue Ebenen des Gameplays und das Versprechen vieler Stunden Online-Spaß. Ist Splatoon 3 fast das gleiche wie zuvor? Vielleicht, aber das "fast" ist mit ziemlicher Sicherheit auch besser.