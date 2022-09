HQ

Generell fand ich das Action-RPG-Subgenre der Spiele schon immer ein bisschen im ganzen Laden. Auf der einen Seite verstehe und schätze ich, wie die Herausforderung, die sie bieten, eine Reihe von Menschen anspricht, und es ist auch mehr als klar, dass viele dieser Arten von Spielen in sehr kreativen und interessanten Welten basieren. Aber zur gleichen Zeit, die Art und Weise, wie die Erzählung vermittelt wird (die sich oft darum dreht, dass der Spieler buchstäblich alles für sich selbst herausfindet), die Benutzeroberfläche, die Item-Suite und die Anpassungselemente und sogar das sehr, sehr bestrafende Gameplay, das sich anfühlt, als würde man einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück machen, naja... Sagen wir einfach, ich habe das Wunder um diese Teile von Action-RPGs nie verstanden. Dennoch rezensiere ich hier Steelrising, ein Action-RPG-Spiel des talentierten französischen Teams, das GreedFall, Spiders entwickelt hat.

Und warum ich dieses Spiel dieses Mal rezensiere, hat zwei Hauptgründe: Erstens finde ich das Konzept und das Setting einer alternativen Französischen Revolution (bei der tödliche mechanische Automaten den Aufstand der unterdrückten Menschen ausmerzen) wirklich ungewöhnlich und faszinierend, und zweitens, weil der Vorschau-Build, den ich vor ein paar Monaten überprüft habe, deutlich gemacht hat, dass Steelrising nicht alle Fallstricke des Action-RPG-Subgenres hat. Was ich damit meine, ist, dass sich die RPG-Elemente stromlinienförmiger und weniger komplex anfühlen, die Benutzeroberfläche überschaubarer und intuitiver und das Gameplay weniger überwältigend zu sein schien. Einiges davon hat sich nicht ganz auf den Review-Build des Spiels übertragen - besonders das letzte, da Steelrising manchmal eine ernsthafte Herausforderung sein kann - aber im Allgemeinen geht das alles weiter und macht es zu einem Spiel, das zugänglicher und zugänglicher ist, auch wenn es immer noch sehr anspruchsvoll ist.

Jeder, der ein Action-RPG gespielt hat, wird Steelrising sofort vertraut finden. Im Gameplay geht es darum, durch einen Ort zu gelangen, während man sich allen Arten von mächtigen Kreaturen stellt und entscheiden muss, ob man sie bekämpfen oder fliehen und die dringend benötigte Gesundheit retten soll. Die Schleife entwickelt sich hier, da du nur die Ressourcen erhältst, die notwendig sind (Anima-Essenz), um Ausrüstung zu verbessern, indem du Feinde besiegst, aber gleichzeitig wirst du in einer typischen A-RPG-Manier, wenn du im Kampf stirbst, bei der letzten Vestal spawnen (denke an ein Lagerfeuer von Dark Souls) und deine gesamte Anima-Essenz auf deiner Leiche zurücklassen. Die Ähnlichkeiten mit Dark Souls hören auch nicht bei dieser Schleife auf, da Gegenstände, die auf der ganzen Welt gefunden werden, als eine Art leuchtend blaue Flamme angezeigt werden, um sicherzustellen, dass Sie sie nicht an ihren oft kniffligen Verstecken verpassen.

Der Kampf spielt sich auch ähnlich, ist aber merklich flüssiger. Aegis, die Protagonistin dieser Geschichte, ist eine Automatin wie die Maschinen, gegen die sie kämpft, aber agiler und scheinbar mit fortschrittlicherer Technologie gebaut und kann sich daher den enormen mechanischen Wesen im Kampf stellen, indem sie ihre Beweglichkeit und Fähigkeit zum Ausweichen einsetzt, um eingehende Treffer zu vermeiden. Es ist ein System, das sich viel lohnender und unterhaltsamer anfühlt als die trägen FromSoftware-Spiele, da Manövrierfähigkeit hier sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Sinne von entscheidender Bedeutung ist.

Das vertikale Element ist auch für Steelrising einzigartig, da es auch jedem der Orte, die Sie besuchen können, ein wenig Wiederspielbarkeit verleiht. Während du die Handlung voranschreitest, wirst du weiterhin Gegenstände und Ausrüstung finden, die die Fähigkeiten von Aegis verbessern, wie z.B. einen Enterhaken oder eine Möglichkeit, bestimmte Wände / Türen zu durchbrechen. Sobald Sie diese Moves haben, können Sie neue Höhen rund um die Pariser Skyline erreichen und neue Wege entdecken, sich in einem Level zu bewegen oder sorgfältig versteckte Beute zu finden. Die Erkundung fühlt sich nicht so erfüllend an wie ein typisches Open-World-RPG und ist eher ein Produkt davon, von einem Ort zum anderen zu gelangen, aber Sie können sehen, dass Spiders daran gearbeitet hat, die Spieler zu ermutigen, an frühere Orte zurückzukehren, auch wenn es im narrativen Sinne wenig Grund dafür gibt.

Und wenn ich über die Erzählung spreche, ist dies ein Bereich, über den ich ziemlich widersprüchlich bin, weil ich einerseits das Konzept der Handlung mag und wie sie der Französischen Revolution einen neuen Ansatz gibt und gleichzeitig wichtige historische Elemente wie ikonische Namen (wie Robospierre und Marie-Antoinette) stark involviert. Aber gleichzeitig wird der Großteil der Handlung durch das Finden von Überlieferungspassagen oder durch die Entdeckung seltsam animierter Flashback-Sequenzen vermittelt, die sich auf jeden Charakter beziehen. Außerdem mangelt es den Interaktionen zwischen Charakteren und Aegis ein wenig an Emotionen - vor allem, weil Aegis ein Automat ist und keine menschliche Natur zeigt - was einen Großteil der Verantwortung auf die Nebencharaktere und ihre manchmal eigenartig aussehenden Gesichtsanimationen legt. Es ist eine Kombination, die nicht immer ganz funktioniert.

Die Anpassungs- und RPG-Suite ist auch interessant, denn während es Optionen gibt, Waffen, Rüstungen, Gegenstände und so weiter zu finden / zu wechseln, habe ich festgestellt, dass Sie einfach bei Ihren Waffen bleiben können, Ihre Startausrüstung verbessern können (vorausgesetzt, sie passt zu Ihrem Spielstil) und es wird Ihnen gut gehen. Es stellt sich die Frage, warum Sie jemals den Waffentyp ändern würden, besonders wenn Sie als Alchemist beginnen (der sich mit Elementarwaffen auszeichnet) und sich entscheiden, Waffen mit schlechter Elementarverwandtschaft zu verwenden - Sie schießen sich buchstäblich von der ersten Minute an in den Fuß, und es fühlt sich wie ein seltsamer Designstil an, so geschnitten und trocken zu sein.

Aber während es seine Knicke hat, ist ein Teil von Steelrising, den ich wirklich schätze und begrüße, die Accessibility-Suite, die die Herausforderung des Spiels zugänglicher macht. Sie können dies völlig ignorieren und sich dem Spiel so stellen, wie Spiders es beabsichtigt hat, oder eher die Funktion entfernen, bei der Sie beim Tod Ihre gesamte Anima-Essenz verlieren, Feinde dazu bringen, weniger Schaden anzurichten und so weiter. Es ermöglicht nur einem breiteren Publikum, das Spiel zu genießen und gleichzeitig die Integrität zu wahren, und ich kann das nicht als etwas anderes als ein positives Merkmal sehen.

Während ich denke, dass Steelrising etwas von dem Wunder und Ehrgeiz fehlt, das zum Beispiel Elden Ring verkörpert, ist dies immer noch ein beeindruckendes und unterhaltsames Action-RPG. Es ist eine Herausforderung, spielt in einer wunderschön realisierten Welt, die bis zum Rand mit Chancen und Bedrohungen vollgestopft ist, und spielt flüssig und reibungslos. Es ist überhaupt kein perfektes Spiel, aber es hat genug Charakter und Individualität, dass es in einem ansonsten sehr wettbewerbsfähigen Subgenre für sich alleine stehen kann.