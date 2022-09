HQ

Leider scheint Konami heutzutage eher uninteressiert an Videospielen zu sein, abgesehen davon, dass er Bomberman möglicherweise auf verschiedene Arten melkt. Deshalb habe ich mich mäßig für das Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection interessiert, zumal ich das meisterhafte Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder habe. frisch in meinem Kopf, obwohl dies eine Sammlung ist, die von den Retro-Experten von Digital Eclipse entwickelt wurde.

Was angeboten wird, ist eine volle Ladung klassischer Turtles-Spiele von gestern, mit allem, was in Spielhallen und für das NES, Mega Drive, Super Nintendo und Game Boy veröffentlicht wurde. Insgesamt stehen 13 Spiele im Angebot, von denen ich sicher nicht alle als alte Klassiker bezeichnen würde – aber überraschend viele davon trotzdem. Sie umfassen auch mehrere Genres, wie die abwechslungsreichen und berüchtigten superharten Teenage Mutant Ninja Turtles für das NES und die Street Fighter II Challenger Tournament Fighters von 1993. Letzteres ist auch in drei verschiedenen Versionen enthalten, NES, Mega Drive und Super Nintendo - was für diejenigen interessant ist, die daran erinnert werden möchten, wie die verschiedenen Formate in einem Vergleich aussahen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Cowabunga Collection ist voll von verrückten Pixelspielen.

Für die Zwecke dieser Sammlung hatte ich nicht die Absicht, die Spiele einzeln zu überprüfen, aber was enthalten ist, ist wie folgt:

Lassen Sie mich zunächst feststellen, dass ich es in meiner Jugend tatsächlich geschafft habe, Teenage Mutant Ninja Turtles auf dem NES durchzuspielen, trotz des obszönen Schwierigkeitsgrades. Ich habe es tatsächlich mehrmals gemacht. Wenn ich es heute spiele, fällt mir auf, dass es den Test der Zeit eigentlich ganz gut bestanden hat. Sicher, die Hitboxen sind auf dem Wasserstand absolut ekelhaft, aber ich denke immer noch, dass die Schwierigkeit etwas überbewertet wird und sogar die alten (45-jährigen!) Jonas Mäki kann ziemlich weit kommen, ohne zu viel zu fluchen. Außerdem gibt es hier einen Überwachungsmodus, in dem Sie überprüfen können, wann der Computer spielt, und einsteigen können, wenn Sie Lust dazu haben, was bei den grausigsten Passagen hilft.

Die NES-Version des Turtles-Arcade-Spiels war zu seiner Zeit halbwegs unwirklich.

Die größte Attraktion für die meisten Leute ist wahrscheinlich der Super Nintendo-Hit von 1992 Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time, der unbestreitbar ein phänomenales Spiel ist, und Foot Soldiers auf den Bildschirm zu schleudern macht immer noch magisch Spaß. Das heißt, es ist offensichtlich, dass dieser ein paar Jahrzehnte hinter Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge liegt. Das schnellere und flüssigere Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (größtenteils das gleiche Spiel, aber mit besserem Fluss und Tempo, aber einige Teile ausgeschnitten) scheint mir heute eine lustigere Option zu sein.

Die Game Boy-Spiele fühlen sich in dieser Sammlung natürlich unglaublich primitiv an, wenn Sie sie auf Ihrem riesigen Flachbildfernseher spielen, aber selbst diese stehen viel besser als ich erwartet hatte und sind tatsächlich überraschend angenehm. Außerdem ist hier so viel Nostalgie eingebrannt.

Mega Drives The Hyper Stone Heist ist wahrscheinlich das beste Feeling-Spiel in der Sammlung.

Die große Überraschung für mich war die Super Nintendo-Version, Turtles Tournament Fighters. Es steht fast so gut wie Street Fighter II und fühlt sich nirgendwo veraltet an. Von der Spielsteuerung bis zur Grafik hält sich dieser Klassiker fast beeindruckend gut und verdient es sicherlich, durchgespielt zu werden - und am besten gegen andere, da der gut gestaltete Online-Support dafür sorgt, dass Sie kein Problem haben werden, andere zum Spielen zu finden.

Was diese Sammlung wirklich auszeichnet, ist die gut gemachte Museumsoption. Digital Eclipse hat sich wirklich auf den Teller gestellt, um uns eine Fundgrube an Qualität zu bieten. Sie können sich daher hinsetzen und durch alte Spielboxen (und deren Handbücher!) sowie andere Goodies aus der Entwicklung des Spiels blättern. Es gibt auch Material aus Comics und TV-Shows, um Sie für eine lange Zeit zu beschäftigen. Für mich hat es wirklich die richtigen Nostalgie-Kästchen angekreuzt, und wenn Sie mit Turtles und alten Konsolen aufgewachsen sind, denke ich, dass Sie sich genauso fühlen werden.

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project und die Game Boy-Spiele sind diejenigen, mit denen Sie am wenigsten Zeit verbringen werden.

Am Ende ist dies eine absolut erstklassige Sammlung, die fast alles andere in den Schatten stellt. Oft kommen Sammlungen mit weniger Titeln und mehr Präsentation, oder viele Spiele und im Grunde keine Präsentation. Hier ist es genau das Gegenteil; Viele Spiele und erstklassige Präsentation. Das einzige, was die Sammlung zurückhält, ist die Tatsache, dass es am Ende vielleicht noch vier oder fünf Spiele gibt, für die es sich tatsächlich lohnt, Zeit zu verbringen, außer einer schnellen nostalgischen Reise. Aber wenn Sie Turtles-Nostalgie und klassische Spiele noch einmal erleben möchten, kann ich dies nicht genug empfehlen.