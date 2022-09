Der Letzte von uns: Teil I

HQ

"Ellie. Du trittst hier auf ein mächtiges dünnes Eis." Diese Szene und die Auftritte von Troy Baker und Ashley Johnson sind mir seit dem Start von The Last of Us im Jahr 2013 im Gedächtnis geblieben. Sie zeigten, wie weit sowohl das Geschichtenerzählen, die Schauspielerei, die Visuals als auch der Sound damals gekommen waren, also ist es keine Überraschung, dass dieser Moment mich auch davon überzeugt hat, warum ich dieses Remake brauchte... Auch wenn Joels Warnung an Ellie auch für Naughty Dog und PlayStation bezüglich dieser neuen Version gilt.

Denn es gibt keinen Hehl daraus, dass die Zahlung von £ 69.99 für ein neun Jahre altes PS3-Spiel, von dem Sie zum Zeitpunkt des Schreibens ein Remaster auf PS4 für £ 15.99 erhalten können, ein Gedanke ist, der viele Leute abgehakt hat. Verständlich, wenn der Multiplayer-Modus Factions nicht enthalten ist und Remakes wie Resident Evil 2 und Final Fantasy VII: Remake die Messlatte dafür höher gelegt haben, wie umfangreich Änderungen in dieser Art von Produkten sein können. Das hindert mich nicht daran, The Last of Us: Part I zu sagen, es lohnt sich.

Nehmen Sie die oben erwähnte Szene als Beispiel. Während es mich im Original und Remaster wirklich berührt hat, bringt Part I es auf eine ganz neue Ebene. Jeden Muskel in Joels Gesicht zu sehen, zeigt deutlich, wie sehr er darum kämpft, seine Wut und Trauer zu zügeln, während er diese magischen Worte sagt, und dann sagt Ellie zu ihm: "Jeder, um den ich mich gekümmert habe, ist entweder gestorben oder hat mich verlassen. Jeder... fucking except for you." Als ihre Augen anfingen zu glitzern und Tränen über ihre Wangen glitten, erschütterten sie mich. Dieser und jeder andere Moment fühlt sich jetzt dank der viel detaillierteren Gesichter und Augen realer und wirkungsvoller an, und ich habe sogar begonnen, bestimmte Szenen aufgrund der Körpersprache und / des Ausdrucks einer Person auf unterschiedliche Weise zu sehen. Eine faszinierende Erfahrung, wenn man bedenkt, dass ich diese Geschichte schon fünf Mal durchgespielt habe. Vor allem, wenn die allgemeine Atmosphäre verändert und verbessert wurde.

Werbung:

Schauen Sie sich nur an, wie die Beleuchtung und die Farben in den meisten Bereichen stark verbessert und optimiert wurden. Sei es die etwas dunklere und triste Quarantänezone, lebhaftere Waldgebiete oder gruseligere unterirdische Tunnel. Diejenigen von euch, die The Last of Us: Part II gespielt haben, wissen, wovon ich hier spreche, und das ist, bevor wir erwähnen, wie sich die Welt jetzt lebendiger anfühlt. Eine bessere Beleuchtung kann dafür nur einen kleinen Verdienst erhalten, da die meisten Bereiche diesmal mit viel mehr Details gefüllt sind. Mehr Vegetation unterstreicht wirklich, wie überwuchert städtische Gebiete sind, zuvor sterile Räume in Bostons Old State House haben jetzt Gemälde und Antiquitäten in ihnen, und Innenbereiche sind mit Objekten gefüllt, die reagieren, wenn sie mit ihnen interagieren. Einige von Ihnen müssen möglicherweise Vergleiche sehen, um einige dieser Änderungen zu bemerken, während andere für alle offensichtlich sein sollten. Auch nicht nur in filmischen Sequenzen und Grafiken.

Das Gameplay ist für mich immer der wichtigste Aspekt, weshalb ich froh bin, dass Part I dies auch besser macht. Einer der größten Mängel des Originals in dieser Abteilung ist die künstliche Intelligenz. Zu sehen, wie Ellie direkt an einem Feind vorbeiläuft, während man versucht, heimlich zu sein, hat damals jedes Gefühl des Eintauchens ruiniert, also bin ich sehr glücklich, sagen zu können, dass sowohl sie als auch die Feinde viel schlauer geworden sind. Die KI ist immer noch nicht perfekt, da ich gesehen habe, wie sowohl Ellie als auch andere ein paar Mal seltsame Sachen gemacht haben, aber es ist nichts im Vergleich zu vorher. Wenn Feinde viel besser zusammenarbeiten, wird jede Kampfsequenz aufregender und zwingt Sie, auf den Beinen zu bleiben, während diejenigen von uns, die Stealth bevorzugen, genießen können, wie Feinde unterschiedlich reagieren, je nachdem, was sie sehen und hören. Das Hören ist auch für uns ein wichtiger Stellenwert.

Sound war in dieser Generation ein großes Gesprächsthema für Sony, und der Unterschied zwischen The Last of Us und The Last of Us: Part I zeigt, warum. Sicher, man kann bis zu einem gewissen Grad einen Hinweis darauf bekommen, woher die Sounds im Original kommen, aber ich habe festgestellt, wie viel besser das Remake ist, nachdem ich bemerkt habe, wie selten ich den Hörmodus verwendet habe. Joels unglaubliches röntgenartiges Gehör war ein wesentlicher Bestandteil der Erfahrung im Jahr 2013, also ist es irgendwie lustig, dass ich es hier mehrmals vergessen habe. Wer braucht es, wenn der Klang in meinen Kopfhörern so präzise ist, dass ich leicht direkt auf die Quelle eines Geräusches schauen kann, sobald ich es höre? Es ist sogar ein Kinderspiel zu hören, ob es von oben oder unten kommt, so dass Sie vollständig eintauchen können, anstatt die ganze Zeit diese farblose Version der erstaunlichen Welt zu sehen. Einige werden es natürlich aus verschiedenen Gründen immer noch hilfreich finden, da es dieses erstaunliche Spiel für viele einfacher macht, es zu genießen und zu erleben. Das ist auch der Grund, warum Naughty Dog viel Lob dafür verdient, dass es die bahnbrechenden Barrierefreiheitsoptionen von The Last of Us: Part II und einige andere, die im Video unten hervorgehoben wurden, zu dieser Version hinzugefügt hat.

HQ

Werbung:

Davon abgesehen bekommen wir hier kein makelloses Remake. Die Engine von Naughty Dog hat immer noch Schwierigkeiten, alles zu laden, wenn sie in 60 Bildern pro Sekunde spielt. Diejenigen von uns, die eine höhere Framerate bevorzugen, werden daher kleine Instanzen von Details sehen, die plötzlich auftauchen, wenn sie schnell drehen. Fälle davon sind noch seltener, wenn man in 4K und 30 fps spielt, aber beide Grafikmodi sind immer noch so beeindruckend, dass ich nur Nit-Picking bin.

Nit-Picking ist auch für mich, der Ellies Agilität vermisst. Nicht tauchen zu können und zu neigen, fühlt sich nach dem Spielen von Teil II einschränkend an, aber es macht auch Sinn, wenn man Joels Alter bedenkt und die Umgebungen nicht geändert hat, um eine solche Option besser zu nutzen. Einige haben PlayStation Lazy und Part I aus diesem Grund als Cash-Grab bezeichnet, während ich einfach sehr zufrieden bin mit dem, was wir bekommen.

Das liegt daran, dass The Last of Us: Part I einfach eine schönere und bessere Version dessen ist, was bereits ein Meisterwerk ist. Die erstaunliche Geschichte und ihre Charaktere werden dank der weitaus detaillierteren Gesichtsausdrücke und der hinzugefügten Animationen auf eine andere Ebene gehoben, während intelligentere Begleiter und Feinde zusammen mit der Möglichkeit, die verbesserten Umgebungen entweder in 4K und 30 fps oder 60 fps mit dynamischer Auflösung zu erkunden, das Gameplay ebenfalls verbessern. Hinzu kommen großartiger 3D-Sound, neue fantastische Zugänglichkeitsoptionen, cooles Bonusmaterial und eine gute Nutzung der Funktionen des DualSense und es ist klar, dass The Last of Us: Part I ein Muss für diejenigen von uns ist, die das Original lieben.

Diejenigen von euch, die die Notwendigkeit eines Remakes und den enttäuschend hohen Preis in Frage gestellt haben, können meine Punktzahl jedoch um ein oder zwei Punkte senken, da diese signifikanten visuellen und akustischen Upgrades mit einigen kleineren Gameplay-Optimierungen nicht so viel Knall für Ihr Geld geben wie die besten Remakes, die wir in letzter Zeit hatten. PlayStation bewegt sich hier eindeutig auf einem mächtigen dünnen Eis, aber diejenigen von uns, denen die Idee einer definitiven Version dieses Meisterwerks gefallen hat, sollten auf jeden Fall darauf gehen.