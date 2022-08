Zerstöre alle Menschen 2 - Reprobed

HQ

Ich bin ein großer Fan des Destroy All Humans-Franchise, seit es vor fast zwei Jahrzehnten zum ersten Mal debütierte. Der grobe und dämliche Humor, der mit dem zerstörerischen Gameplay und den futuristischen Waffen und Ausrüstungsgegenständen kombiniert wird, sorgt für großartige Unterhaltung, und zwar Mitte bis Ende der 2000er Jahre, und hat dies nach dem Start des Remakes des Originals im Jahr 2020 wieder getan. Dieses erste Remake bewies, dass der Entwickler Black Forest Games eine Engine hatte, die wirklich ein sehr hübsches Videospiel liefern konnte, aber erst mit diesem zweiten Remake, Destroy All Humans 2 - Reprobed, war ich wirklich begeistert von dem, was serviert werden konnte. Und das liegt daran, dass diese neu erstellte Fortsetzung nur ein Spiel der aktuellen Generation ist, was bedeutet, dass es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series entwickelt wurde. Ich bin in den letzten Wochen in die Abenteuer von Cryptosporidium-138 eingetaucht, und obwohl es hier eindeutig viel zu lieben gibt, ist es schwer, nicht das Gefühl zu haben, dass dies eine Serie ist, die in der Zeit gefangen ist.

Aber bevor ich darauf eingehe, was ich damit meine, lassen Sie uns über das Positive sprechen und darüber, was dieses Remake so brillant macht. Im Vordergrund stehen, wie ich gerade bemerkt habe, die Grafik und Visuals. Während es einige klobige Gesichtsanimationen gibt, ist das, was Black Forest Games geschaffen hat, ein unglaublich detailliertes und hübsches Spiel, eines, das einer der am besten aussehenden Titel ist, die ich in dieser neuen Ära der Videospiele gesehen habe. Sicher, das liegt zum Teil an der Tatsache, dass Destroy All Humans 2 - Reprobed kein Open-World-Spiel in der gleichen Richtung wie Horizon Forbidden West ist, sondern eine Reihe von Mini-Open-World-Levels, zu denen Sie reisen und Chaos anrichten können. Aber der Chaos-Teil ist wichtig, denn Sie können sehen, dass die Entwickler durch das Zurücklassen von PS4 und Xbox One in der Lage waren, die Zerstörung in diesem Spiel wirklich anzukurbeln, bis zu dem Punkt, an dem das Cruisen in Ihrem Raumschiff und die Verwendung des Todesstrahls zur Verbrennung von Menschen und Pflanzen und zum Reduzieren von Gebäuden in Schutt und Asche liegt ein Schritt über dem, was im ersten Remake verfügbar war. Es ist eine sehr willkommene Verbesserung, die das Gameplay-Erlebnis als Ganzes verbessert.

Da das Spiel nicht jedes der fünf Level gleichzeitig generieren und betreiben muss, ermöglichen die kleineren Open-World-Levels Reprobed, dass sich jeder Ort lebendig anfühlt, mit geschäftigen Menschenmengen, viel Verkehr und Tonnen von Soldaten, KGB-Agenten, Polizisten und anderen Fraktionen, die Ihre zerstörerischen Bemühungen stoppen wollen. Egal, ob Sie in den USA in der Nähe der Golden Gate Bridge sind, durch das historische Londoner Stadtbild reisen oder sogar gegen Kaiju in Japan kämpfen, jeder Ort fühlt sich makellos gestaltet und voller Charisma und Details an - zumindest auf einer oberflächlichen Ebene.

Und ich sage das, weil hier meine Probleme mit Reprobed zu greifen beginnen. Während die Prämisse der Neugestaltung von Spielen darin besteht, die Integrität des Originals zu bewahren, stammt das Spiel, das dies neu macht, aus dem Jahr 2006, was bedeutete, dass es viele sehr veraltete Gameplay-Mechaniken und -Systeme hat. Seien es die Open-World-Orte, die mit langweiligen Sammlerstücken unterstützt werden, oder die Missionen, die einfach und typischerweise repetitiv sind, bis zu dem Punkt, an dem die meisten Missionen Sie einfach auffordern, eine Person zu eskortieren, während Sie Menschen zappen, werfen, verbrennen und untersuchen. Versteh mich nicht falsch, das ist eine ziemlich lustige Sache, aber von modernen Titeln zu gehen und dann zu einem Spiel wie diesem zu kommen (das in einer visuellen Ästhetik maskiert ist, die dich denken lassen würde, dass es brandneu ist) ist eine sehr erschütternde Situation, eine, in der es im Laufe der Geschichte tatsächlich ein wenig ermüdend wird. da es nie wirklich etwas tut, um Sie Gameplay-Elemente zu überraschen.

Davon abgesehen, wenn Sie sich so eng an das Original halten, erhalten Sie ein Spiel, das so ungefiltert ist wie Mitte der 2000er Jahre. Krypto als Charakter ist so grob, wie sie kommen, und der Ton des Spiels ist sehr ähnlich, mit Humor, Witzen und Wortspielen, die reif wären, in einem völlig neuen Titel heutzutage sozial abgesagt zu werden.

Es sollte an dieser Stelle auch gesagt werden, dass ich während meiner Spielzeit ein paar verschiedene Probleme mit Bugs hatte. Einige waren belanglos, wie der Verkehr mit seltsamen Anhäufungen, die dazu führten, dass Gruppen von 20 + -Fahrzeugen alle an einer einzigen Kreuzung zusammenkamen, oder sogar seltsame Audiofehler, die es unmöglich machten, Crypto sprechen zu hören, als er seine fliegende Untertasse steuerte. Andere Male wurden die Bugs ernster, einschließlich harter Abstürze, aber mit dem schlimmsten war der letzte Bosskampf im gesamten Spiel, wo ich nicht in der Lage war, die Anti-Furonity-Rüstung zu entfernen und daher den Gegner in keiner Weise beschädigen konnte. Es war... frustrierend, um es gelinde auszudrücken.

Alles in allem ist Destroy All Humans 2 - Reprobed also ein bisschen eine gemischte Tasche für mich. Auf der einen Seite liebe ich es, wie einfach und geradlinig und dumm das Gameplay ist, wo man sich darauf konzentrieren kann, die Welt auseinander zu reißen und die Menschen, die darin leben, zu terrorisieren. Auf der anderen Seite ist es schwierig, über die Gameplay-Systeme im Kern hinwegzusehen, die sich manchmal unermesslich veraltet anfühlen, bis zu dem Punkt, an dem es langweilig werden kann, zu spielen. Und klar, die Bugs helfen nicht, aber Black Forest Games werden sie zweifellos bald ausbügeln. Im Wesentlichen, macht es Spaß? Ja. Aber abgesehen davon und als hübsches Gesicht ist es nicht viel anderes.