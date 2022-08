HQ

Die letzten Jahre der Madden-Spiele waren eine Katastrophe. Letztes Jahr wollte ich den Controller ständig aus dem Fenster werfen, weil Madden NFL 22 so extrem frustrierend war. Es gab so viele Probleme und es fühlte sich an, als wäre es EA Sports wirklich egal. Also war ich besorgt, dass die diesjährige Version, Madden NFL 23, die eine Hommage an den kürzlich verstorbenen John Madden ist, genauso schlecht sein würde. Aber zum Glück ist dies die beste Version, die wir seit Jahren in der Serie hatten. Natürlich nicht perfekt, aber weit entfernt von den Fumbles, die in den letzten Jahren herausgekommen sind.

Auf dem 100 Meter langen Feld (plus Endzonen) ist der größte Unterschied spürbar. Völlig verschwunden sind Situationen, in denen Gegner Interceptions machen können, ohne den Ball zu betrachten. Etwas, das mich letztes Jahr sehr gestört hat, war, als Spieler einfach ihre Hände hochlegten, ohne zu wissen, dass der Ball kommen würde, und ihn fingen. Während meiner Spielzeit bin ich auf kein einziges solches Beispiel gestoßen. Und nur einmal habe ich gesehen, wie die Hände eines Spielers durch einen anderen Spieler gingen, um den Ball zu fangen, was letztes Jahr ständig passiert ist. Es sind Dinge wie diese, die es mehr Spaß machen zu spielen, wenn die Frustration verschwindet. Sicher, es gibt immer noch klobige Animationen, in denen der Ball zwischen drei Spielern springen kann, die ihn nicht fangen und den Ball wie eine heiße Kartoffel behandeln können. Glücklicherweise haben die Receiver keine Seife mehr an ihren Händen und die meisten Male, in denen sie den Ball fallen lassen, werden sie von Gegnern herausgefordert. Ein paar Mal haben sie den Ball völlig ungestört fallen lassen, aber das passiert auch in der Realität.

Es scheint, dass EA Sports sich in diesem Jahr dafür entschieden hat, sich mehr auf den vielleicht unsexy Simulationsteil als auf den Arcade-Stil zu konzentrieren, der nach den letzten Jahren eine gute Wahl war. Die Spieleranimationen sind besser und die Verteidiger fühlen sich schlauer als zuvor. Eine der größten sichtbaren Verbesserungen auf dem Feld ist das Passing von Ihrem QB. Es gibt jetzt ein Messgerät für die Genauigkeit und Sie erhalten nach jedem Wurf eine Rückmeldung, ob es gut getimt war oder nicht. Es fühlt sich viel besser an als zuvor. Und genau dort ist es dieses Jahr, es fühlt sich anders an, auch wenn es vielleicht nicht anders aussieht. Die Grafiken, die immer noch gut sind, sind im Grunde die gleichen mit ein paar neuen Ergänzungen hier und da. Zum Beispiel sind die Farben besser. Wie bereits erwähnt, sind die Verteidiger schlauer und der Versuch, den perfekten Pass zu finden, fühlt sich schwierig an. Halte den Ball eine Sekunde zu lange und ein Sack auf deinem QB ist garantiert. Das einzige, worüber ich mich wirklich beschweren kann, wenn es um Spiele geht, ist, dass einige Animationen in der Präsentation zwischen Downs sich wiederholen, die Massenclips nicht großartig sind und die Kommentatoren Dinge zu oft wiederholen.

In Bezug auf die Spielmodi ist nicht viel passiert. Es gibt genau das, was Sie erwarten. Ultimate Team ist natürlich die große Attraktion und EA Sports zieht alle Register, um zu versuchen, Sie in den Spielmodus zu bringen. Leider liegt die Madden-Serie Lichtjahre hinter FIFA, NBA 2K und MLB The Show, wenn es um diesen Spielmodus geht. Es ist nicht die gleiche Qualität, auch wenn sie versucht haben, Dinge hineinzuquetschen, um alle Arten von Spielern glücklich zu machen. Es gibt Online-Modi, um gegen andere anzutreten, aber auch Herausforderungen (die neue Spieler freischalten können) und das FIFA-Äquivalent von Squad Battles, in denen Sie gegen andere Teams spielen können und wo sie vom Computer gesteuert werden. Nach jedem Spiel erhalten Sie eine Gesamtpunktzahl, die auf Schwierigkeitsgrad, Ergebnissen und Ihrer Leistung auf dem Spielfeld basiert, was zu einer endgültigen wöchentlichen Rangliste führt. Der größte Unterschied in diesem Jahr ist ein neues Saisonsystem. Anstatt nur Punkte zu sammeln und das ganze Jahr über von 1-100 aufzusteigen, gibt es im Grunde mehrere Mini-Saisons. Es gibt die übliche Stufe 1-100, bei der Punkte für Meilensteine und so weiter verdient werden, aber jetzt gibt es auch eine wettbewerbsfähige Saison, in der Punkte für Online-Spiele verdient werden. Schließlich gibt es auch programmspezifische Jahreszeiten. Von Zeit zu Zeit kommen neue Programme mit neuen Kartenpaketen. Die erste heißt Headliners und dieses Programm wird für zwei Monate präsent sein. Vermutlich wird in der Zwischenzeit oder danach etwas Neues auftauchen. Für alle drei Programme bekommst du auf jeder neuen Ebene etwas. Es kann Währung, Kartenpakete oder Spieler sein.

Der Franchise-Modus ist zurück. Und mit zurück meine ich wirklich zurück, wie es letztes Jahr war. Denn wie in fast allen Sportspielen ist dies der Spielmodus, der absolut am wenigsten Liebe bekommt. Es gibt ein neues Scouting-System und das ist es im Grunde. Ich würde sagen, dass jedes andere große Sportspiel bessere Franchise-Modi hat als Madden. Was den Karrieremodus, Face of the Franchise, betrifft, so hat sich EA dafür entschieden, auf etwas Reduzierteres zu setzen. Vorbei ist die große Geschichte mit vielen Zwischensequenzen. Das übliche Narrativ eines jungen Talents, das nach oben strebt, wurde durch das Spielen als Spieler (QB, RB, WR oder in der Verteidigung) ersetzt, der auf eine weitere Chance in der NFL hofft. Wir können direkt auswählen, für welches Team wir spielen möchten, aber wo einige für unseren Spielertyp besser geeignet sind als andere. Es gibt einige kleine Zwischensequenzen, aber größtenteils ist alles Woche für Woche aufgebaut, wo wir trainieren, vielleicht mit jemandem in der Organisation sprechen und dann Spiele spielen. Ob es sich um eine Verbesserung handelt oder nicht, hängt ganz davon ab, was Sie aus dem Spielmodus herausholen möchten. Wenn Sie eine lange, große filmähnliche Erfahrung wünschen, ist dies ein großer Schritt zurück. Wenn Sie sich darauf konzentrieren möchten, Spiele mit gelegentlichen Unterbrechungen zu spielen, ist dies absolut richtig.

Erinnern Sie sich an The Yard? Nicht viele tun es. Es war ein Spielmodus, der Street Football entsprechen sollte, denken Sie an Volta, aber American Football. Zuerst dachte ich, der Spielmodus sei weg, da er nicht mehr im Hauptmenü steht. Aber es ist jetzt nur noch im Karrieremodus versteckt. Ein weiteres Zeichen für die Veränderung des Tons in der diesjährigen Version.

Es gibt eine gute Basis für EA, auf der EA aufbauen kann. Sie hatten absolut Recht, auf mehr von einer Simulationserfahrung zu setzen, etwas, von dem John Madden selbst dachte, dass die Serie sein sollte. Und in einem Spiel, das sich hauptsächlich darauf konzentriert, Madden, Grafiken und Ähnlichem zu huldigen, ist es schön, dass die Serie in die richtige Richtung zu gehen scheint. Das Problem ist, dass ein Spiel wie dieses alle paar Jahre herauskommt. Etwas, auf dem man aufbauen kann, auf dem man dann nie aufbauen kann. Tatsache ist jedoch, dass dies das beste Spiel der Serie seit vielen, vielen Jahren ist und dass sich die Erfahrung auf dem Feld viel besser anfühlt als zuvor. Die meisten Spielmodi liegen immer noch ein ganzes Stück hinter anderen Sportspielen zurück, aber insgesamt ist dies ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ein First Down sozusagen, nächstes Jahr hoffe ich, dass sie den ganzen Weg zu einem Touchdown gehen.