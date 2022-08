HQ

Saints Row war meiner Meinung nach seit dem zweiten Spiel der Serie nicht mehr sehr gut, und ich habe auf ein Remake von Saints Row 2 gewartet. Als der Tag kam, an dem ein Neustart von Saints Row angekündigt wurde, war ich trotz der Enttäuschungen der letzten Jahre Feuer und Flamme. Könnte es endlich an der Zeit sein, den Ruhm dieser Serie ein für alle Mal zurückzugewinnen?

Das Spiel beginnt damit, dass Sie ein neuer Mitarbeiter bei einer Sicherheitsfirma namens Marshall Industries sind. Ihre erste Arbeitswoche verläuft alles andere als gut, weil es Ihnen gelingt, befördert zu werden und dann am selben Tag gefeuert zu werden. Was machst du dann? Du gründest natürlich eine kriminelle Bande, um den Schmerz der Niederlage und des Scheiterns wegzunehmen! Während des Prologs ist die Freiheit begrenzt und du wirst auf dem Weg zur Schlachtung wie Vieh gehütet und schießt auf fast alles, was sich bewegt. Hier lernst du auch die Spielmechanik kennen. Der Prolog fühlt sich unnötig lang an, denn während des gesamten Prologs sitze ich einfach da und warte auf eine Chance, auf Entdeckungsreise zu gehen, meine Beine zu strecken und mich wirklich umzusehen. Wenn die Zeit endlich gekommen ist, breitet sich die Stadt Santo Ileso vor uns aus und verspricht viel Chaos und Chaos.

Wir spielen als The Boss, einen waffenfreudigen Adrenalin-Junkie, der zuerst handelt und später nachdenkt und um uns zu helfen, haben wir unsere drei BFFs und Sidekicks. Eli, der Nerd der Gruppe, der, anstatt mit seinen Fäusten zu kämpfen, sein gut entwickeltes Gehirn einsetzt und als Stratege und Planer der Bande fungiert. DJ Kevin, der allergisch gegen Stoff zu sein scheint und ständig mit nackter Brust unterwegs ist und ein Sixpack hat, ist der Mann mit Kontakten. Und zu guter Letzt haben wir Neenah, den autoverrückten, selbsternannten Fahrer und Fettaffen der Gruppe. Diese bilden den Kern unserer kleinen Bande, während wir einen Tag nach dem anderen daran arbeiten, ein kriminelles Imperium zu bilden und an die Spitze zu gelangen, und sie werden gebraucht, weil es keine kluge Option ist, alleine zu gehen, zumindest nicht gegen andere Banden.

Apropos Banden, es gibt viele von ihnen in Santo Ileso. In einer Ecke des Rings haben wir die harte Bande Los Patrones mit ihren Muscle-Cars und roten Farben. In der anderen Ecke des Rings haben wir The Idols, die ein Haufen anarchistischer Raver sind, die Neonfarben und Baseballschläger mögen. Sie denken vielleicht, dass diese beiden großen Banden ausreichen würden, aber nein. Zu guter Letzt haben wir die Marshalls, eine große Privatarmee mit Tonnen von Ressourcen und Waffen, um sie zu unterstützen. Für diejenigen unter euch, die auf einige bekannte Gesichter gehofft haben, muss ich euch leider enttäuschen, denn dieses Saints Row-Reboot hat eine brandneue Geschichte und eine brandneue Liste von Charakteren. Das bedeutet diesmal keinen Johnny Gat.

Stattdessen ist klar, dass Volition die neue Generation von Millennials anziehen wollte, die sowohl mit Fortnite als auch mit Snapchat aufgewachsen sind. Sie müssen sich nur das Aussehen der Charaktere ansehen und wie die Menüs als mobile Apps angeboten werden, um die Altersgruppe zu verstehen, die der Entwickler im Sinn hatte.

Die Spielwelt fühlt sich ziemlich groß an, ganze 17 Bezirke, wenn ich richtig gezählt habe, die mit viel gefüllt sind, in das man sich hineinversetzen kann. Leider kann ich sehen, dass die Spieleentwickler mehr hätten tun können, damit sich die Stadt lebendiger anfühlt, denn die Stadt Santo Ileso ist ziemlich leblos. Wenn du mit deinem Auto durch die Straßen flitzst, bemerkst du das Ganze nicht, aber wenn jemand wie ich, der es liebt zu untersuchen, anfängt zu erforschen, merkst du, dass es ein bisschen wie eine Kulisse wird. Ich habe so viele coole Orte in meinen Erkundungsbemühungen gefunden, wie ein großes Casino und ein Kraftwerk, aber keiner von ihnen ist verfügbar, um wirklich zu erkunden. In keinem Gebäude gibt es etwas zu tun, außer wenn man sich tätowieren lassen oder Kleidung kaufen möchte, und ich finde es etwas schwierig, dass es scheinbar nur etwa acht verschiedene Charaktermodelle für Menschen auf der Straße und Feinde gibt. Es ist, als würde man immer wieder gegen Klone kämpfen. Gangs haben gefühlt vier verschiedene Jungs und manchmal, wenn sie in Gruppen angreifen, kann man gegen zehn große brutale Typen mit Schnurrbärten kämpfen, die identisch aussehen.

Auch wenn die Spielwelt etwas leblos ist, läuft man im Spiel nicht untätig herum. Wenn Sie nicht tief in die Hauptquests eintauchen, gibt es eine ganze Reihe von Nebenquests, mit denen Sie Spaß haben können. Wie wäre es mit einer App namens Wanted, in der Sie gesuchte Männer jagen, genau wie im alten Westen, mit dem kleinen Unterschied, dass sie nicht lebend gefangen genommen werden sollen und es keinen Sheriff gibt, der Sie eingestellt hat? Oder vielleicht Nachbarschaften von Bandenaktivitäten befreien? Persönlich war ich schrecklich enttäuscht, als ich dachte, dass sie die Versicherungsbetrugsmissionen entfernt haben, aber ich war glücklich wie ein Kind in einem Süßwarenladen, als ich erkannte, dass man es weiter im Spiel freischalten könnte. Sie möchten es sich nicht entgehen lassen, den Job als Crashtest-Dummy nach all den Jahren wieder zu erleben. Es gibt auch Fotomissionen, bei denen Sie berühmte Orte im Spiel in etwas namens Photohunt fotografieren müssen. Um nur einige zu nennen. Aber dies ist nicht das einzige Mal, dass Sie Ihre mobile Kamera verwenden. Um dein Hauptquartier mit coolen Sachen zu pimpen, damit es wie eine Bandenhöhle aussieht, benutzt du deine Kamera, um Bilder von einigen ausgewählten Sachen zu machen, die in der Stadt versteckt sind, und voila, sie sind in deiner Dekorations-App. Was für eine Magie! Diese Gadgets sind durch ihr leicht bläuliches Leuchten sichtbar und ich habe ziemlich schnell gelernt, dass Sie die Jagd nach diesen Gadgets in den späteren Stunden des Tages aufnehmen sollten, wenn sie leichter zu sehen sind.

Die Spieleentwickler haben ihren kranken Humor ein wenig abgelehnt und es fühlt sich an, als wollten sie ein etwas reiferes Spiel machen, das zu einem breiteren Markt passt, aber das Traurige ist, dass ich das wirklich dumme Zeug aus den alten Spielen vermisse. Natürlich ist der Humor immer noch hier und da, aber es ist nicht so vulgär und verrückt wie früher, was vielleicht mehr über mich aussagt, weil ich es vermisse. Die Missionen sind viele, und einige machen wirklich Spaß, wie zum Beispiel die Zeit, in der man jemandem helfen muss, aus einem Gefängnis zu entkommen, oder wenn man einen großen Zugraub begehen muss. Oder sogar, wenn du auf eine Insel gehst und in einem Kampf bis zum Tod gegen jeden bist, den du triffst, wobei die Waffe, die du führst, zufällig ist.

Die Grafik könnte jedoch besser sein, obwohl es keineswegs ein hässliches Spiel ist. Aber für die neueren Generationen von Konsolen erwartete ich etwas mehr. Da ich das Spiel früh spielen konnte, stieß ich auf ein paar Bugs, einige kleinere und eine große. Das Schlimmste war in einer Mission, bei der man die Polizei töten musste, die in ein Gebiet eindrang. Leider blieben ihre Autos auf einer Brücke stecken und tauchten nie auf und der Versuch, zu ihnen zu gelangen, beendete stattdessen die Mission, weil man das Gebiet selbst verlassen hatte. Das war sehr frustrierend, da es sich um eine Hauptquest handelte und mich dazu brachte, mir vor lauter Frustration die Haare auszureißen. Kleinere Bugs wie die GPS-Markierung auf der Straße verschwinden manchmal, damit kann ich aber leben. Aber hoffentlich sind diese behoben, wenn das Spiel für die Öffentlichkeit freigegeben wird.

HQ

Ich muss sagen, dass dieses Spiel mich schrecklich gespalten lässt, was ich wirklich denke. Ein Teil von mir sieht, dass dies an so vielen Fronten so viel besser hätte gemacht werden können. Mehr Abwechslung, eine lebendigere Stadt, bessere Grafiken, stärkere Charaktere und mit besserer Fahrzeugphysik. Vielleicht sollte Volition aufhören, sich GTA anzusehen und einfach sein eigenes Rennen fahren? Aber ein anderer Teil von mir hat tatsächlich Spaß, wenn ich das Spiel spiele, und für mich ist das schließlich das Wichtigste. Dies ist vielleicht nicht die neue Saints Row 2, die ich wollte, aber es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung und ich finde es unterhaltsam. Und es wird mich wahrscheinlich unterhalten, bis es Zeit für mich ist, im November mit Kratos und Atreus Schädel zu zertrümmern.