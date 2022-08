Mitternachtskampf Express

HQ

Vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel veröffentlicht, in dem ich mir eine Reihe von Spielen angesehen habe, die als Demos auf dem Sommer-Steam Next Fest vorgestellt wurden. Als Teil dieser Bemühungen stieß ich zum ersten Mal auf Midnight Fight Express, ein Action-Beat-Em'-Up-Spiel, das eine John Wick-Ästhetik eines Mannes gegen eine Armee hat. Unnötig zu sagen, dass ich nach etwa zehn Minuten, in denen ich mich durch Möchtegern-Gangster und Schläger geschlagen und getreten hatte, süchtig war. Da es sich um eine Demo handelte, war meine Zeit mit dem Spiel leider flüchtig und schnell. Jump to the present und Midnight Fight Express ist fast da, und da dies der Fall ist, hatte ich ungehinderten Zugang zum Titel und habe viel mehr Zeit damit verbracht, mich mit Kriminellen zu streiten.

Bevor ich in das Gameplay und die Mechanik eintauche, lohnt es sich, kurz über die Handlung zu sprechen. Im Wesentlichen spielst du als Schläferagent, der zurückgebracht wird, oder besser gesagt, durch eine Drohne, die die begleitende Botschaft bringt, dass du bis zum Sonnenaufgang Zeit hast, um die kriminelle Unterwelt davon abzuhalten, die Stadt zu übernehmen, die du dein Zuhause nennst. Von hier aus begeben Sie sich auf eine Reise, um diesen Schritt im Alleingang zu verhindern, und reisen am Ende über die Stadtgrenzen hinweg und besiegen dabei unzählige Gangster und Bosse.

Wie ich bereits erwähnt habe, hat dieses Spiel einen John Wick-Vibe im Kern, und was ich damit meine, ist, dass das Gameplay Sie auffordert, Ihre fortgeschrittenen Kampfkunsttalente, Ihre Fähigkeiten mit Schusswaffen und die Fähigkeit, jedes Objekt in der Umgebung in eine Waffe zu verwandeln, um die Gegnertypen zu durchkauen, die zwischen Ihnen und Ihrem Ziel stehen - was normalerweise ein Bandenboss ist. Sie müssen also Brawler-artige Bewegungen verwenden, um zu schlagen, zu treten, zu blocken, zu parieren, zu werfen, zu schießen, zu schneiden, zu greifen und so weiter, um die Feinde zu besiegen, denen Sie begegnen, und das alles, ohne zu viel Schaden zu nehmen, dass Sie selbst eliminiert werden.

Midnight Fight Express spielt aus einem isometrischen Kamerawinkel, was bedeutet, dass Sie eine gute Sicht auf jedes Level haben. Der eigentliche Kampf und die Bewegung sind flüssig und geschmeidig, und es gibt dir wirklich das Gefühl, der Baba Yaga zu sein, wie ein echter Badass. Aber es ist nicht ohne seine Fehler, da der unbewegliche Kamerawinkel oft bedeutet, dass bestimmte Wände und Abschnitte des Levels nicht hinter sich zu sehen sind und Sie ein wenig Intuition verwenden müssen, um in visuell verdeckten Bereichen zu überleben. Dennoch funktioniert der Fluss des Kampfes wirklich. Sie können vom Blockieren und Parieren eines Angriffs über das Slide-Treten eines anderen Feindes bis hin zum Werfen eines Propankanisters auf eine Gruppe von Angreifern übergehen, bevor Sie eine Schrotflinte in die Hand nehmen und den verbleibenden aussenden. Es ist ein wirklich spannendes System.

Und obwohl ich so ziemlich ausschließlich positive Dinge über den Kampf zu sagen habe, bin ich weniger geneigt, dies über die Geschichte zu tun, da dies abgesehen von der gelegentlichen Nachricht von Ihrem Drohnenbegleiter durch Levelbeschreibungen und das Treffen seltener NPCs vermittelt wird. Es macht es schwierig, der Geschichte in irgendeiner Weise zu folgen, und verwandelt Midnight Fight Express in ein Spiel, in dem Sie sich wie ein geistloses Wesen fühlen, das nichts als Gewalt kennt. Es ist stereotypisch cool, was Action angeht - aber überhaupt nicht beeindruckend, wenn Sie nach einem abgerundeten Erlebnis suchen.

Was eine Schande ist, denn das Gameplay-Erlebnis hat eine gewisse Tiefe. Jedes Level hat Herausforderungen und Punktzahlen zu schlagen (die davon abhängen, wie schnell Sie ein Level schlagen und wie einzigartig Sie dies tun) und so ziemlich jedes Level (von denen es 40 gibt) fügt neue Gegnertypen hinzu. Zugegeben, die Feinde sind nicht sehr unterschiedlich, aber ein Level könnte korrupte Polizisten einführen, während ein anderes eine andere Bande hinzufügt, die es zu bekämpfen gilt. Es sorgt für eine gute Abwechslung. Und obwohl ich nicht glaube, dass die Anpassungssuite besonders notwendig ist, ist die Möglichkeit, das Aussehen Ihres Charakters zu ändern (sei es Hautton, Kleidung, Tattoos und so weiter), eine willkommene Geste, die das gesamte Spielerlebnis einfach verbessert.

Generell war ich aber ziemlich beeindruckt von Midnight Fight Express. Es ist in keiner Weise ein perfektes Actionspiel, aber es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie lustig Beat-'em-up-Brawler-Spiele sein können, und dass, wenn es auf ähnliche Weise gemacht wird, wir ein schnelles John Wick-Spiel haben könnten, das den Spielern wirklich das Gefühl gibt, die Baba Yaga zu sein.