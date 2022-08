Seelenhacker 2

HQ

Atlus, der Schöpfer von Serien wie Shin Megami Tensei und Persona, ist zu einem echten JRPG-Meister geworden, und ihre Spiele gehören zu den von der Community am meisten erwarteten Spielen. Dies ist der Fall bei Soul Hackers 2, was uns ein neues Abenteuer im Genre bringt, ähnlich dem, was davor kam.

Zuallererst müssen wir Sie warnen, dass die "2" im Tittle praktisch eine Hommage ist. Soul Hackers 2 ist ein Spiel, das die Geschichte komplett neu startet, und so ist es nicht notwendig, das vorherige zu spielen. Die erste Ausgabe war Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Soul Hackers, ein Titel, der ursprünglich für den Sega Saturn veröffentlicht wurde und später auf PlayStation ankam und sogar eine Portierung für Nintendo 3DS erhielt. Soul Hackers 2 befindet sich in demselben Universum, aber es erfindet seine Charaktere und Szenarien neu und bringt uns eine frische und originelle Geschichte.

In einem futuristischen Japan, in dem die Gesellschaft an ihre Grenzen stößt und die Menschen jedes Interesse an allem um sie herum verloren haben, hat die Technologie ein so hohes Maß an Raffinesse erreicht, dass sich die Menschen keine Mühe geben. In diesem Zusammenhang führt eine superkünstliche Intelligenz namens Aion Berechnungen durch und sagt den Zusammenbruch der Menschheit voraus. Und in einem kompletten Skynet-Stil beschließt Aion, diese Katastrophe selbst zu stoppen und schafft zwei physische Entitäten: Ringo und Figue. Beide werden die Mission haben, die Menschheit vor sich selbst zu retten, während sie lernen und sich in sie einfühlen werden.

Aion hat berechnet, wie die Menschheit enden wird, und um dies zu vermeiden, müssen wir das Töten einiger Dämonenbeschwörer verhindern. Hier finden wir zum ersten Mal die Mechanik, die den Rest des Spiels bestimmen wird: Soul Hacking. Ringo wird die toten Dämonenbeschwörer zurückbringen, die sich von da an deinem Team anschließen werden, um herauszufinden, wer versucht, die Welt zu ihrem Ende zu bringen. In diesem Moment wird unser Antagonist Iron Mask vorgestellt, ein Individuum, das versucht, eine Allianz zwischen den kriegerischen geheimen Fraktionen der Yatagarasu und der Phantom Society zu entwickeln, zwei Parteien, dass wir herausfinden müssen, was genau sie sind.

Es geht nicht nur darum, die bösen Jungs zu schlagen, sondern auch unsere inneren Dämonen. Im Laufe des Spiels erforschen wir die Psyche unserer Teamkollegen, um sie besser kennenzulernen. Durch Kampf- und Dialogphasen werden unsere Entscheidungen die Beziehung beeinflussen, die wir zu ihnen haben, was sich auch auf unsere Statistiken auswirken wird.

Die spektakulären Designs, die in anderen Atlus-Serien zu sehen sind, sind auch in Soul Hackers 2 zu sehen. Die Stadt ist eine Neuerfindung von Shibuya in Tokio, einem neonbeleuchteten technologischen Paradies. Wir können unter den normalen Menschen bleiben und ein Bier mit unseren Teamkollegen trinken oder in den Beschwörerbezirk gelangen, wo wir, als wäre es die Winkelgasse, Gegenstände und spezifische Verbesserungen für die Beschwörung kaufen können. Im Kontrast zur Schönheit der Stadt haben wir Verliese, dunkle und labyrinthische, die uns die tatsächliche Grausamkeit der Welt zeigen, in der wir leben.

Die Designs sind denen in Persona 5 ziemlich ähnlich und ersetzen die vorstädtische Ästhetik durch eine Mischung aus Cyberpunk- und Fantasy-Elementen. Alle Charaktere haben Charisma und ihre eigenen Geschichten, und wir werden es genießen, ab und zu anzuhalten, um zu erfahren, wie es ihnen geht.

Der charakteristische rundenbasierte Kampf des Genres ist wieder da, aber diesmal ist er attraktiver und deutlicher. Wenn wir die Seelen der Beschwörer hacken, werden ihre Schicksale nicht mehr an einen Dämon gebunden sein, und so können (und müssen) wir während unseres Abenteuers die am besten geeigneten von ihnen auswählen und ändern. Die elementaren Schwächen sind vorhanden und wir müssen auf sie achten, um die Kämpfe auf die effizienteste Weise zu überstehen.

Eine der Möglichkeiten, die uns die Stadt bietet, ist die Möglichkeit, Dämonen zu verschmelzen. In diesen Fusionen können wir uns als Beschwörer entwickeln und mächtigere Dämonen erhalten, die uns in unserem Abenteuer helfen werden. Wir können Dämonen finden, während wir die Dungeons erkunden, wo sie uns bitten, unserem Team beizutreten, manchmal gegen Geld oder unsere eigene HP.

Was die Dungeons betrifft, so finden wir dort Vorstadtlabyrinthe, die von dämonischen Wesen geplagt werden. Obwohl sie auf den ersten Blick repetitiv und einfach erscheinen, werden wir bald herausfinden, dass die Implementierung von Rätseln in ihnen die Erkundung zu einer ziemlichen Herausforderung über den Kampf hinaus machen wird. Manchmal, wenn man einen echten Albtraum simuliert, wird jeder seine eigene Herausforderung haben, die über seinen labyrinthischen Aspekt hinausgeht, der unseren Weg zum endgültigen Feind erschweren wird.

Soul Hackers 2 ist ohne Zweifel das zugänglichste Spiel, das sich ausschließlich auf die Spielmechanik bezieht, um sich mit der Arbeit von Atlus vertraut zu machen. Wir dürfen dies nicht mit seiner Schwierigkeit verwechseln, da Sie sich jeder möglichen Herausforderung stellen müssen, wenn Sie sich den letzten Feinden richtig stellen wollen. Die meisten Fähigkeiten haben einen hohen MP-Preis, der mit deiner Evolution nicht angemessen voranschreitet, so dass du sehr vorsichtig mit dem Einsatz in den Dungeons sein musst.

Wir konnten Soul Hackers 2 auf einer PlayStation 4 Pro genießen, in der es perfekt funktionierte. Im Gegensatz zu den jüngsten generationsübergreifenden Spielen, die auf Konsolen veröffentlicht wurden, haben wir keine Framerate-Einbrüche erlebt. Vergleiche sind nie fair, aber manchmal werden sie gebraucht. Soul Hackers 2 fällt im Vergleich zu SMT oder Persona 5 etwas zu kurz. Auch wenn das Setting und der Soundtrack recht gut sind, vermissen wir einige der hervorragenden Animationen von P5. Es passiert auch mit den Städten, obwohl die Einstellungen wunderbar sind, wären sie perfekt, wenn wir durch eine offene Welt reisen könnten und uns nicht nur an schnelles Reisen halten könnten.

Kurz gesagt, Soul Hackers 2 ist eine faire Fortsetzung in einer Serie, von der wir hoffen, in Zukunft einen Soul Hackers 3 zu sehen.