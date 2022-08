Wir sind OFK

HQ

Interaktive Story-Videospiele sind in den letzten zehn Jahren sehr beliebt geworden. Dank des Booms in der Popularität, den das Sub-Genre aufgrund der Werke von Telltale Games und ihrer Bemühungen wie The Walking Dead und The Wolf Among Us erhielt, gab es in den letzten zehn Jahren viele ähnliche Titel. Allein in diesem Jahr hatten wir in den letzten Monaten das gut aufgenommene The Quarry von Supermassive Games und bald darauf As Dusk Falls von Interior/Night, und jetzt, da wir Mitte August sind, ist das Indie-Studio, Team OFK, bereit, uns mit We Are OFK zu beehren. , eine episodische interaktive Geschichte, die das Leben von vier in Los Angeles lebenden Personen verfolgt, die versuchen, in die Musikindustrie einzudringen und sich mit Liebe und anderen Emotionen auseinanderzusetzen. Während dieses Spiel in den nächsten Wochen episodisch debütieren wird, hatte ich bereits die Gelegenheit, es in seiner Gesamtheit auszuprobieren und viele Gedanken zu haben.

In erster Linie möchte ich aufgrund des wöchentlichen episodischen Veröffentlichungsplans klarstellen, dass ich die Haupterzählung und die Handlung nicht weiter erforschen werde, zumindest nicht mehr, als ich es oben bereits zusammengefasst habe. Alles, was Sie wirklich wissen müssen, ist da, denn dies ist ein Spiel, das sich hauptsächlich mit den Emotionen und der Art und Weise befasst, wie die Crew von vier Charakteren mit der Welt interagiert und sich aufeinander verlässt und sich voneinander entwickelt. Es wird wunderbar angeboten und ist vollgestopft mit Emotionen und Charme, und wie man es von einem Spiel erwarten würde, das auf LA-Seelen in einem kreativen Bereich basiert, ist es unglaublich progressiv und inklusiv in der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt.

Und weil es eine interaktive Geschichte ist, ist We Are OFK wirklich einfach zu erlernen und zu spielen. Es gibt im Grunde keine Steuerelemente, in der Tat dreht sich der Großteil des Gameplays darum, dass Sie verschiedene Reaktionen entweder im Dialog oder in Textnachrichten wählen, und das ermöglicht es Ihnen, die Geschichte voranzutreiben und ihr eine etwas persönlichere Note zu verleihen. Ich werde sagen, dass sich das Verhältnis von Dialog zu SMS ein wenig anfühlt, da mindestens die Hälfte des Spiels durch Textnachrichten erzählt wird, die ich als etwas langweilig empfand, da es an menschlichen Emotionen mangelt. Und das Fehlen eines komplexen Steuerungsschemas oder viel praktischem Gameplay ist gleichzeitig ein kleiner Fehler, denn wo bestimmte Spiele wie As Dusk Falls Sie zumindest mit Quick-Time-Events auf Trab halten, teilt We Are OFK mehr Ähnlichkeiten mit dem einer fünfteiligen TV-Serie - es ist dieses Hands-off. Es gibt kurze Gelegenheiten, bei denen Sie etwas Aufregenderes tun können, da jede Episode mit einer musikalischen Darbietung und einem begleitenden Musikvideo endet, mit dem Sie herumspielen können, während der Song fortschreitet, aber es gibt keine Schwerkraft für alles, was Sie hier tun, was die Frage aufwirft, warum es überhaupt vorhanden ist.

Obwohl es sich um ein Videospiel handelt, kommt man bei einem Titel wie We Are OFK nicht dazu, von genialen Gameplay-Mechaniken überwältigt zu werden. Nein, Sie kommen wegen der Geschichte und der visuellen Ästhetik: Dieses Spiel nagelt beides fest. Während es für einige ein wenig zu emotional und künstlerisch sein mag, dachte ich, dass die Art und Weise, wie Team OFK es geschafft hat, jedem Charakter Leben einzuhauchen und sie mit brillanten Besetzungsdarbietungen und Handlungsentwicklung glänzen zu lassen, für eine unterhaltsame Erzählung sorgte. Jeder Charakter fühlt sich für das, was vor sich geht, lebenswichtig an, und ebenso fühlt sich kein Charakter im Vergleich dazu wie ein Schlepper oder langweilig an - es ist alles sehr gut ausbalanciert.

Und was den Kunststil und die Visuals betrifft, so passen die lebendigen Farbtöne wirklich zum Ton der Geschichte und ermöglichen es der Handlung, sich selbst zu übertreffen. Sicher, es wäre schön gewesen, hier und da ein bisschen mehr Details zu haben, besonders in einigen der Nebendarsteller und Menschenmassen, die buchstäblich als gesichtslose Entitäten erscheinen, aber das bestätigt in gewisser Weise, wessen Geschichte hier erzählt wird und wer die Schwerpunkte des Spiels sind.

Team OFK hat auch eine wunderbare Arbeit geleistet, um nicht überfüllt oder mehr abzubeißen, als sie kauen können. Die Geschichte fühlt sich nicht so an, als würde sie ihre Begrüßung überziehen, und während das Ende ziemlich schnell kommt, sorgt der prägnantere Stil der Erzählung, die etwa sechs Stunden dauert, für eine interessante Geschichte, die über ein oder zwei Sitzungen leicht verdaut werden kann - wieder wie eine mittellange TV-Serie.

Alles in allem hat We Are OFK nicht ganz die gleiche packende Natur wie einige andere interaktive Geschichten, aber was es hat, ist eine Bootsladung Charme und Charakter. Sein vereinfachtes Design ist oft positiv und seine Optik und sein Aussehen sind sehr auffällig. Wie gesagt, es ist eines der wenigen Spiele in der heutigen Zeit, das unverhohlen progressiv ist, und da dies der Fall ist, kann ich bereits die Welle dieses dunklen und schrecklichen Teils des Internets spüren, der Probleme damit haben wird. Aber wenn Sie nicht Teil dieser archaischen Community sind, ist We Are OFK einen Besuch wert, Woche für Woche, da es in diesem Spiel viel zu schätzen und zu lieben gibt.