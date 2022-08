Rollerdrom

HQ

Vor ein paar Wochen habe ich eine Vorschau auf Roll7s kommenden Action-Shooter Rollerdrome veröffentlicht, in der ich erwähnte, dass das Spiel eine interessante Kombination aus Stil und Skating war. Diese Meinung kam von der Möglichkeit, die ersten paar Stufen des Titels zu spielen, und jetzt kann ich heute freier über die ganze Erfahrung sprechen, die überraschenderweise eher flüchtig war.

Und ich sage das, weil Rollerdrome überhaupt kein sehr langes Spiel ist. Jetzt konzentriere ich mich normalerweise nicht auf diese Art von Dingen, aber für jeden, der auf eine mehr als sechsstündige Handlung mit Wendungen und Wendungen hofft, wird sich hier in einer Sackgasse befinden, da der Großteil dessen, was Rollerdrome von Ihnen verlangt, darin besteht, Herausforderungen auf einer Checkliste an einer Vielzahl von verschiedenen Orten abzuhaken. Versteht mich nicht falsch, es gibt eine Geschichte im Kern, mit dieser dreht sich um die Protagonistin Kara Hasan, die dem Rollerdrome Bloodsport Circuit beitritt, in der Hoffnung, eine enorme Schuld zu gewinnen und abzuzahlen, die sie und ihre Familie angehäuft haben, aber da dies hauptsächlich durch E-Mails und Nachrichten erzählt wird, die sich fast irrelevant anfühlen, sollten Sie wissen, dass die Erzählung für dieses Spiel fast nicht existiert.

Vielmehr ist dies ein Action-Shooter, bei dem es um Stil geht. Wenn Sie Skate- und Tony Hawk-Spiele mögen und sich gefragt haben, wie es wäre, zu flippen und zu tricksen, während Sie Doppelpistolen verwenden, um feindliche Kämpfer in einer von Matrix inspirierten Zeitlupen-Manier niederzuschießen, dann ist dies das Spiel für Sie. Wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, ihm einen Pass zu geben, denn während die Moebius-ähnlichen Comic-ähnlichen Visuals Sie mit ihrer Lebendigkeit und Farbe anziehen könnten, geht es beim Gameplay darum, Punkte zu sammeln und Herausforderungen zu meistern (z. B. einen bestimmten Trick auszuführen oder einen Feind zu eliminieren, während Sie einen bestimmten Grind ausführen), und zwar so schnell wie möglich. Es sollte bekannt sein, dass diese Gameplay-Schleife ziemlich viel Spaß macht, aber sie beginnt dich zu belasten, sobald du sieben oder acht Level drin bist, und alles, was sich wirklich im Gameplay geändert hat, ist, dass ein paar weitere Gegnertypen in den Kampf gezogen wurden.

Sicher, die feindliche Variante hält Sie auf Trab, denn in einer Minute müssen Sie ankommenden Scharfschützengeschossen ausweichen und dann in der nächsten müssen Sie Zielraketen oder Feinden ausweichen, die versuchen, Sie buchstäblich zu zerquetschen. Und ja, dieses ausweichende Gameplay verschmilzt wirklich gut mit dem Tricksystem und wie das mit dem Combo-Multiplikator und dem Munitionssystem verbunden ist. Was ich damit meine, ist, dass man in Rollerdrome Waffenmunition nur durch Tricks oder durch perfektes Ausweichen eingehender Angriffe erhält, was bedeutet, dass man in einem gewissen Stil streuen muss, wenn man ein Level abschließen möchte. Dies kombiniert mit dem Combo-System, da jedes Mal, wenn Sie einen Feind eliminieren, Ihr Multiplikator um eins steigt, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie eine enorme Punktzahl festlegen möchten (die sich hauptsächlich um Tricks dreht), in Ihren Tötungsmanövern flüssig sein müssen und auch darin, wie schnell Sie Munition durch Tricks regenerieren. Es fließt alles sehr gut.

Aber wenn Sie auch beabsichtigen, Herausforderungen zu meistern - was Sie tun müssen, um neue Level freizuschalten - werden Sie Dinge tun, die sich auf Ihren Fluss auswirken, da Sie möglicherweise ein Level abschließen müssen, ohne einen der vier Waffentypen zu verwenden, oder vielmehr einen herausfordernden Trick ausführen müssen, der ein oder zwei Besuche in der Trickpedia erfordert, um ihn zu verstehen und zu meistern. Im Wesentlichen bedeutet dies, wenn Sie Rollerdrome wirklich abschließen möchten, indem Sie alle Herausforderungen abschließen und Highscores setzen, werden Sie jedes Level mehrmals wiederholen, und das scheint das zu sein, worauf Roll7 setzt, denn abgesehen davon gibt es nicht wirklich viel anderes zu tun.

Es gibt einen Spielmodus, der nach dem ersten Abschluss von Rollerdrome freigeschaltet wird, der den Schwierigkeitsgrad etwas erhöht, indem er Feinde bedrohlicher macht und so weiter, aber dies wird immer noch die gleichen vier oder fünf Arenen zum Spielen, die gleichen vier Waffen und die gleichen Herausforderungen zum Schlagen bieten. Es fühlt sich alles sehr repetitiv an, wenn alles gesagt und getan wird, was eine Schande ist, weil das Kern-Gameplay auf eine sehr ansprechende und flüssige Weise serviert wird. Ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass das Spiel eine etwas spannendere Geschichte hätte vertragen können oder vielleicht einen anderen Ansatz, neue Orte hinzuzufügen, an denen man antreten kann, weil sich das wirklich überhaupt nicht wie ein Feature anfühlt und einfach zu passieren scheint.

Obwohl ich von Rollerdrome überhaupt nicht besonders überwältigt bin, kann ich sagen, dass sich das Spiel sehr gut spielt, der Kunststil absolut wunderbar und kreativ ist und dass das Konzept wirklich erstklassig ist. Aber ist dies mehr als ein schnelles, fast Arcade-ähnliches Sportspiel, das für ein paar Stunden Spaß geeignet ist? Nun, es ist schwer, etwas anderes vorzuschlagen.