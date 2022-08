Digimon überlebt

HQ

Was bekommen wir, wenn man rundenbasierte Kämpfe, digitale Monster, Überlebenselemente und eine interaktive Kurzgeschichte mischt, die Antwort ist Digimon Survive. Dieses Abenteuer umfasst fast 30 Stunden Gameplay und meine ersten Eindrücke waren ziemlich stark, da ich viel erwartet hatte. Sofort werde ich von einer Speisekarte begrüßt, die großartige Kunst und Design von Ukumo Uiti anpreist. Danach werde ich mit einem unglaublich schönen Thema von Tomoki Miyoshi verwöhnt. Ich liebte die Kunst, die die interaktive Kurzgeschichtenseite des Abenteuers aufbaut, und die Musik, die es begleitet. Da sowohl die Visuals als auch die Musik von so hoher Qualität waren, hoffte ich, dass der Rest genauso gut war. Ich kann sofort sagen, dass ich trotz eines verheerenden Fehlers, der mich 10 Stunden Spielzeit gekostet hat, nicht enttäuscht wurde.

Sie werden ohne Vorkenntnisse nicht vollständig in dieses Spiel geworfen. Das Spiel beginnt eher langsam und führt Sie in die Geschichte und das Universum ein. Diese Erzählung konzentriert sich auf eine Gruppe von Teenagern und Kindern, die in eine mysteriöse Welt hineingezogen werden, und Ihr Ziel ist es, zu versuchen, zu überleben und es nach Hause zu schaffen. Auf dem Weg dorthin triffst du auf Digimon, die dich sowohl töten als auch dir helfen wollen. Wenn ich kill schreibe, meine ich es ernst. Ohne zu viel zu verraten, ist dies das erste Mal, dass ich mit dieser Lizenz Blut spritzen sehe, da mehr oder weniger jeder Charakter sterben kann, da je nach Wahl nur wenige Charaktere sicher sind. Wenn ein Charakter stirbt, stirbt auch sein Digimon, was auch einen Verlust im Kampf bedeutet.

Die Kunst ist großartig.

Dies ist kein traditionelles lizenziertes Spiel, wie Sie wahrscheinlich bereits verstanden haben. Cyber Sleuth und frühere Titel hatten Rollenspielelemente und konzentrierten sich viel mehr auf komplexe Spielmechaniken. Diesmal ist alles verkleinert, verfeinert und viel fokussierter. Ich würde sagen, es erinnert ein bisschen an das, was Pokémon Legends Arceus für die Pokémon-Marke getan hat. Die Kernmonster und Kämpfe sind immer noch da, aber vieles ist anders. Es ist das erste Mal in einem Digimon-Spiel, dass ich das Gefühl habe, dass die Monster (sie mögen es nicht, so genannt zu werden) so viel reden, wie sie dürfen. Es ermöglicht den Entwicklern, ihre unverwechselbaren Persönlichkeiten aufzubauen und ermöglicht auch den Kurzgeschichtenansatz des Zuhörens, des Klickens auf Charaktere und des Navigierens über ein Menü, damit das Geschichtenerzählen mehr Raum erhält. Ich mag es, da ich oft das Gefühl habe, dass genau wie Michael Bay die Roboter in den Transformers-Filmen verpfuscht hat, dasselbe mit dieser Lizenz passiert ist. Jetzt erhalten die digitalen Monster Persönlichkeiten, viele Dialoge und nehmen ihren Platz neben den Menschen ein.

Werbung:

Die Charaktere sind in diesem Titel gut geschrieben und ich mag es, wie vielfältig die Menschen sind. Sicherlich können Sie Ihre Beziehungen zu den Charakteren entwickeln und ihr Leben kann daran hängen. Du sprichst nicht nur mit den Charakteren, sondern hast auch die Möglichkeit, dich zu verbessern, wie sehr sie dich mögen. Dies hilft zusammen mit anderen Entscheidungen, wer stirbt oder überlebt. Es ist nicht ganz üblich, dass wir Menschen in diesen Spielen sterben sehen, aber hier können viele der Hauptcharaktere je nach Ihren Entscheidungen sterben. Dies schafft zusätzliche Spannung und Ernsthaftigkeit. Dialogoptionen steuern auch, wie sich der Partner Ihres Charakters, Agumon, entwickelt. Bestimmte Dialogentscheidungen bewerten Sie in drei Kategorien: Zorn, Moral und Harmonie. Ersteres ist ein bisschen so, als würde es sich anhören, Konflikte zu suchen, sich mehr um sich selbst zu kümmern und sich selbst ins Feuer zu werfen, wenn sich die Chance ergibt. Bei Moral geht es darum, das zu tun, was sich richtig anfühlt, wie zum Beispiel andere zu retten und sich darauf zu konzentrieren, in jeder Situation die gutherzigsten Handlungen zu tun. Bei Harmonie geht es mehr um Umsicht bei der Betrachtung von Situationen und der Kommunikation. Jedes Digimon wird als einer dieser drei Typen klassifiziert, die jeweils schwach und stark gegeneinander sind. Stellen Sie sich Feuer, Gras und Wasser in Pokémon vor, sie bilden ein Dreieck, das auf der Denkweise von Stein, Papier und Schere basiert.

Ob in Zwischensequenzen oder während des Spiels, die Musik verbessert das Erlebnis.

Die Kämpfe neigen ziemlich stark zu den Typen, in die Digimon unterteilt sind. Das bedeutet, dass das Karma-System nicht nur mit Dialogen verflochten ist, sondern auch mit der Entwicklung deines Digimon und dem, wogegen es in Kämpfen stark oder schwach ist. Der Kampf ist eine ziemlich einfache rundenbasierte Angelegenheit, besonders mit der Unterstützung von Gegenständen, die Sie verwenden können. Das soll nicht heißen, dass es völlig ohne Tiefe ist, aber dass es sehr einfach ist, hineinzukommen. Du kannst dich selbst bekämpfen oder den Computer den Kampf für dich erledigen lassen. Beide Wege funktionieren wirklich gut. Wenn überhaupt, ist das Kampfsystem ein wenig zu einfach, denke ich. Du machst mehr Schaden, wenn du von hinten oder von den Seiten angreifst, das Problem ist, dass du diese Angriffe leicht ausführen kannst. Ich hätte gerne einen Mechanismus wie Battle Brothers gesehen, bei dem man, wenn man zu nahe kommt, in den Nahkampf verwickelt ist, alternativ, wenn man versucht, dem Feind zu entkommen, einen freien Angriff bekommt. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Feinde im Level mit dir skalieren. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu ändern, aber für diejenigen, die Erfahrung mit diesem Kampfsystem haben, wird selbst das schwierigste wahrscheinlich ein bisschen zu einfach sein. Dennoch denke ich, dass die Kämpfe für die Abwechslung im Gameplay in Ordnung sind.

Es macht auch Spaß, deine Monster auf dem Schlachtfeld auszuprobieren. Sie können eine ruhige Route nehmen, die Spaß macht. Du bekommst nicht so viele Erfahrungspunkte, aber du kannst mit dem Feind sprechen. Dann erhalten Sie drei Dialogoptionen, bei denen Sie dreimal richtig antworten müssen. Wenn du es schaffst, den Meter zu füllen, kannst du den Gegner überreden, deinem Team beizutreten oder dir Gegenstände zu geben. Auf diese Weise erhalten Sie neues Digimon. Es ist wichtig, dies zu tun, damit Sie Ihr Team mit "wildem Digimon" aufbauen können. Diese Kerle können mit Gegenständen im Vergleich zu ausschließlich wichtigen Ereignissen in der Geschichte entwickelt werden, was ich für einen interessanten Ansatz halte. Ich habe schnell gelernt, dass die Wahl der Entwicklungslinie hier wichtig ist, da die Wahl dauerhaft ist.

Werbung:

Der taktische rundenbasierte Kampf sorgt für Abwechslung, ist aber etwas zu einfach.

Das Schönste, was ich über das Spiel sagen kann, ist, dass Kampf, Story und Gameplay in Harmonie miteinander arbeiten. Alles fühlt sich mit einem roten Faden verwoben an, der alles miteinander verbindet. Die Menüs sind auch einfach zu navigieren, es ist immer einfach, die richtigen Informationen zu finden und zu erhalten. Ich muss zugeben, dass mir auch die Geschichte und die Synchronsprecher gefallen haben, sowohl die Menschen als auch die Kreaturen klingen großartig. Die einzige Kritik an den Stimmen ist, dass einige der Entwicklungen nicht ganz richtig klingen. Sie behalten die gleiche Stimmbeugung bei, was in einigen Kontexten seltsam klingt. Zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass Machinedramon viel mehr wie eine Maschine klingt. Die neue Digimon-Serie hat das Sounddesign richtig gelöst, daher ist es schade, dass es hier nicht so gut klingt.

Trotz dieser Kritik macht die Geschichte einen guten Eindruck mit ihrer Geschichte von jungen Menschen, die in eine mysteriöse Welt hineingezogen werden. Das Kampfsystem funktioniert gut und es gibt immer sichtbare Gefahren mit Charakteren, die sterben können, was es schwierig macht, den Controller abzulegen. Ich bin überrascht von den Produktionswerten, da das Genre der interaktiven Romane normalerweise nicht so üppig ist. Auch die Bösewichte werden mit einem guten Tempo eingeführt und haben gute Synchronsprecher. Ich finde auch, dass die Motive, die sie haben, gut präsentiert werden und nach den Maßstäben der Serie glaubwürdig sind. Trotz der etwas zu einfachen Kämpfe ist dies das beste Digimon-Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist in vielerlei Hinsicht viel besser als jeder der vorherigen Titel innerhalb der Marke. Es hat auch einen Wiederspielwert, da Sie vier Enden und ein neues Spiel + haben, das mehr Dialog bietet. Es ist, als würde man ein oder zwei Staffeln der TV-Show spielen.

Der Humor, der Sarkasmus und die Beziehungen zwischen den Charakteren sind überraschend gut und facettenreich.

Aber es ist nicht ohne Fehler. Ich habe erwähnt, dass der Kampf ein wenig zu einfach ist. Es gibt auch einige Bugs, die keinen Spaß machen. Eines dieser löscht gespeicherte Dateien, was eine Schande ist. Ich habe festgestellt, dass es nur passiert, wenn Sie das Spiel über Steam überprüfen, ich habe ungefähr 10 Stunden mit diesem Fehler verloren. Eine weitere Schwäche ist die Menge an Digimon. In diesem Spiel gibt es insgesamt 117, und wenn man bedenkt, dass es heute über 1400 von ihnen gibt, ist das ein bisschen niedrig. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass es in diesem Spiel so auffällig ist. Ich habe fast 30 Stunden gebraucht, um dies zu beenden und ich war mit der Abwechslung zufrieden. Während dieser Zeit vermisste ich eine Reihe von Monstern, aber es gab auch viele meiner Favoriten im Basisspiel. Wenn Sie Digimon mögen und ein Spiel in diesem Genre akzeptieren können, bin ich mir sicher, dass hier etwas für Sie ist. Es ist einfach wirklich gut gemacht und wirklich gut. Es ist sogar eines meiner Lieblingsspiele in diesem Jahr.