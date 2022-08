Kult des Lammes

HQ

Ich habe Cult of the Lamb schon seit geraumer Zeit im Auge, da ich von dem, was ich gesehen und gespielt hatte, überzeugt war, dass sich dies zu einem der besseren Spiele des ganzen Jahres entwickeln würde, und vielleicht das Top-Indie, das 2022 bieten könnte. Aber das war alles eine Meinung, die generiert wurde, ohne tatsächlich Zugriff auf das vollständige Spiel zu haben. Nun, da wir kurz vor dem Start stehen, wie haben sich diese Meinungen durchgesetzt? Nun, lassen Sie mich direkt sein: Dies ist ein sehr gutes Spiel, eines, das eine interessante und ansprechende Balance aus Roguelike-Action und Lebenssimulationselementen hat.

HQ

Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie diese Kombination funktioniert. Cult of the Lamb ist ein Spiel, das in zwei Teile unterteilt ist. Es gibt den Roguelike-Aspekt, bei dem Sie in gefährliche Gebiete gehen, um sich unaussprechlichen Schrecken zu stellen, alles in dem Bemühen, falsche Götter zu besiegen, die das uralte Wesen gefangen gehalten haben, das Ihnen Kraft und Kräfte verleiht. Dieser Abschnitt spielt sich wie The Binding of Isaac und andere ähnliche Dungeon-Crawling-Roguelikes, da Sie Bedrohungen eliminieren, neue Ausrüstung erhalten müssen, während Sie Schaden vermeiden und nicht in der Hitze des Gefechts fallen müssen. Das Gameplay hier ist auch entscheidend, da es direkt an den anderen Hauptteil anknüpft: den Lebenssimulationsbereich. Dies fordert das Lamm im Grunde auf, einen Kult im Namen der alten Gottheit zu führen und zu züchten, die sie beschützt und ihnen Kraft gibt, und deshalb müssen Sie neue Sektenmitglieder aus Ihrem Roguelike-Abenteuer rekrutieren und Ressourcen, Gold, Nahrung und so weiter zurückbringen, damit Sie die Größe und Wirkung Ihres Kultes weiter ausbauen können, um besser in der Lage zu sein, sich den falschen Propheten zu stellen, die einmal beabsichtigt, dich zu opfern.

Die beiden Bereiche arbeiten sehr gut zusammen, denn indem Sie neue Mitglieder und Ressourcen zurückbringen, können Sie neue Dinge in Ihrem Kult aufbauen oder die Einrichtungen verbessern und Ihre Themen besser versorgen. Und ebenso wirst du auf diese Weise in der Lage sein, den Glauben und die Hingabe, die deine Anhänger erzeugen, zu nutzen, um neue Upgrades zu erwerben, sowohl für das Lamm, das es bei Abenteuern verwenden kann, als auch für den Kult selbst, um es weiter zu verbessern. Der interessante Teil ist, dass Sie an einen Punkt kommen können, an dem der Lebenssimulationsabschnitt fast autark wird, da Sie Anhänger haben können, die eine Farm betreiben, nach sich selbst aufräumen und Ressourcen produzieren, ohne dass Sie Ihre Hilfe benötigen. Sie müssen sie immer noch mit täglichen Predigten und Ritualen inspirieren, um sicherzustellen, dass ihr Glaube nicht fehl am Platz ist, sonst müssen Sie sich mit Meutereien unter Ihren Sektenmitgliedern auseinandersetzen, und ebenso sind die Probanden nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren, also müssen Sie zurückkehren, um Mahlzeiten zuzubereiten, um sicherzustellen, dass der Hunger nicht zum Wand wird. Aber unter der Annahme, dass diese Pflichten und Aufgaben ausgeschaltet werden, können Sie an einen Punkt gelangen, an dem Sie Ihre Bemühungen darauf konzentrieren können, einfach Abenteuer zu erleben und die ursprüngliche Aufgabe zu erfüllen, die falschen Propheten zu töten und Ihre Schutzgottheit aus ihren Griffen zu befreien.

Werbung:

Es sollte beachtet werden, dass, obwohl dies nicht wie ein großes Gleichgewicht erscheint, es in beide Richtungen funktioniert. Zu Beginn des Spiels wird dein Kult mehr von deiner Aufmerksamkeit erfordern, da den Anhängern die Annehmlichkeiten fehlen werden, um nach sich selbst aufzuräumen, von Krankheiten zu heilen, Ernten zu farmen und so weiter. Dies bedeutet oft, dass der Life-Sim-Aspekt zu Beginn des Spiels mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Während ich sagen werde, dass sich die Tage in Cult of the Lamb kurz anfühlen, und wenn Sie Ihre täglichen Aufgaben erledigt haben, bereiten sich die Anhänger oft darauf vor, ins Bett zu gehen, aber die Aufgaben sind im Allgemeinen ziemlich unterhaltsam zu erledigen. Einige werden in Form von Minispielen präsentiert und fordern Sie auf, einen Knopfdruck richtig zu timen, um die Aufgabe zu erledigen, während andere, zum Beispiel Angeln, eher eine auf Fähigkeiten basierende Aufgabe sind, bei der Sie ein Hakensymbol in einer sich bewegenden Leiste halten müssen, indem Sie auf eine Schaltfläche tippen. Der Punkt ist, während es nur ein Teil dessen ist, was Cult of the Lamb bietet, sind die Lebenssimulationselemente so gut präsentiert und gut in das breitere Gameplay eingebettet, dass Sie sich verlieren können, wenn Sie diese einfach abschließen.

Werbung:

Aber wenn Sie sich entscheiden, sich in die große schlechte Welt zu wagen, ist das Kampf- und Action-Gameplay, das präsentiert wird, auch unglaublich gut gemacht. Die Steuerung ist unkompliziert und leicht zu meistern, und dennoch müssen Sie aufgrund der Vielfalt der Feinde und der oft großen Mengen an Projektilen und Bedrohungen auf dem Bildschirm gleichzeitig viel Konzentration behalten, wenn Sie überleben wollen. Ich werde sagen, dass die zufällige Roguelike-Natur hier und da wieder ein paar Probleme verursacht - wie in so ziemlich jedem Roguelike-Spiel - hauptsächlich, weil man aufgrund einer schlechten Startwaffe einfach von der ersten Minute an auf dem Rückfuß sein könnte oder schlechte Tarotkarten über einen Lauf gezogen werden (wobei dies im Wesentlichen Vorteile sind, die das Lamm effektiver machen, B. indem man Angriffen Giftschaden zufügt oder indem man eine prozentuale Chance gibt, den erhaltenen Schaden zu vernachlässigen). Dies funktioniert natürlich in beide Richtungen, da Sie mit etwas Glück alle Ausrüstungsgegenstände und Gegenstände erhalten können, die am besten zu Ihrem Spielstil passen, aber meistens müssen Sie sich nur an das anpassen, was Ihnen gegeben wird.

Alles in allem ist dies jedoch ein wirklich wunderbares Spiel. Es ist bezaubernd und doch schrecklich, leicht zu verstehen und zu spielen und dennoch herausfordernd und hat eine großartige Balance zwischen Roguelike-Nervenkitzel und beruhigender Lebenssimulation. Es ist auch so konzipiert, dass Sie darauf zurückkommen und Ihren Kult weiter ausbauen und Abenteuer ins tiefe Unbekannte erleben möchten. Während Cult of the Lamb dich gelegentlich auffordern könnte, etwas etwas Unappetitliches zu tun, zum Beispiel einen Ältesten zu töten, nur weil deine Sektenmitglieder alte Leute nicht mögen, ist es nicht zu leugnen, dass dies als Ganzes ein süßes, dummes, fesselndes und durch und durch brillantes Spiel ist.