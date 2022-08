Spider-Man Remastered PC - Leistungsbeurteilung

HQ

Kommen wir gleich zum Punkt. Spider-Man ist kein neues Spiel, in der Tat haben wir diesen Titel ein paar Mal überprüft, sei es bei der Veröffentlichung im Jahr 2018 und bei seinem zweiten Start im Jahr 2020 mit der Remastered-Edition - die auch das ähnliche Spider-Man: Miles Morales für PlayStation 5-Spieler brachte. Da dies der Fall ist, werden wir Spider-Man selbst kein drittes Mal überprüfen, um den PC-Start zu markieren. Nein, vielmehr wird sich diese Rezension ausschließlich auf die Leistung der PC-Edition konzentrieren, um zu sehen, wie sich das Spiel auf einer Plattform behauptet, die im Allgemeinen sogar Current-Gen-Konsolen überlegen ist, wenn man rein im Hardware-Sinne spricht.

Also, wenn Sie den brillanten Action-Adventure-Titel von Insomniac Games noch nicht gespielt haben - und es ist immer noch brillant, lassen Sie das wissen - dann können Sie unsere früheren Bewertungen unter den obigen Links lesen. Aber wenn Sie sich fragen, wie sich das Spiel auf dem PC spielt, ist dies der richtige Ort für Sie.

Zu Beginn ist es erwähnenswert, dass Spider-Man ein Spiel von 2018 ist, auch wenn diese Ausgabe die modernere und hübschere Remastered-Ausgabe ist. Da dies der Fall ist, ist das Spiel selbst kein sehr anspruchsvoller Titel, und Sie können es auf einer Vielzahl von PCs spielen. Aber für diese Überprüfung haben wir das Spiel auf einem PC getestet, der von einer GeForce RTX 3090-Grafikkarte, einer i9-11900KF-CPU der 11. Generation angetrieben wird, die alle mit 64 GB RAM gesichert sind und mit einer Auflösung von 2K (1440p) spielen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass die sehr hohen Grafikeinstellungen eine Erwartung sind, aber wie gut laufen sie?

Während unserer Zeittests haben wir festgestellt, dass die Bildraten in den oberen Einstellungen sinken und ihren Höhepunkt erreichen, je nachdem, was Sie tun. Mit Ray-Tracing und all den anderen grafischen Doodads, die ausgereizt waren, fanden wir einen Spitzen-FPS von etwa 85-90, normalerweise in Zwischensequenzen in Gebäuden (nicht in der offenen Welt). Was das Schwingen durch die dicht gedrängten Straßen von Manhattan und den Kampf gegen Gauner betrifft, so würden die fps so niedrig wie 35 fallen, obwohl zu beachten ist, dass die fps irgendwo dazwischen sitzen würden, wenn sie einfach in den Straßen von New York standen.

Frames sind in diesem Setting jedoch nicht alles, denn auf dem PC erhalten Sie eine wirklich schöne Darstellung des New Yorker Stadtbildes. Von den schillernden Reflexionen bis hin zur Möglichkeit, die Details von Flugzeugen herauszupicken, die über die entfernten Stadtbezirke fliegen, gibt es hier nicht viel zu meckern. Und zum Vergleich: Die PS5 würde diesen Detaillierungsgrad im Performance RT-Modus mit maximal 60 fps rendern, der verschiedene Tricks verwendete, z. B. die Verringerung der Fußgängerdichte, um sicherzustellen, dass die Konsole diesen Detaillierungsgrad und die Flüssigkeit rendern und unterstützen kann.

Für diejenigen, die sich über das andere Ende des Spektrums wundern, sorgten die niedrigsten Grafikeinstellungen für ein unglaublich flüssiges Gameplay. Während der intensivsten Momente würden die fps mindestens bei 71 liegen, wobei Situationen mit geringem Stress diesen Höhepunkt bis zu 203 erreichten. Das alles sorgt für Web-Swinging und Kampf wie nichts, was wir zuvor im Spiel gesehen haben, und es ist sehr befriedigend, eine Trick-Combo zusammenzustellen, während man über Wolkenkratzer wie diesen katapultiert. Das Interessante an den niedrigsten Einstellungen ist, dass das Spiel immer noch sehr, sehr gut aussieht, auch wenn es einen merklichen Mangel an feinsten Details und Reflexionen gibt.

Aus unseren Tests heraus wäre die beste Einstellung, um das Spiel für weniger leistungsfähige PCs auszuführen, die mittleren Grafikoptionen, da dies FPS von einem Hoch von 171 bis zu einem Tief von 67 sah, was nicht allzu weit von den niedrigsten Grafikeinstellungen entfernt ist, aber das Erlebnis mit ein wenig zusätzlichen Details hier und da ergänzt.

Links: Niedrigste grafische Einstellungen. Mitte: Mittel. Rechts: Höchstes.

Es sollte bekannt sein, dass eine der größten und besten Verbesserungen, die die PC-Edition bietet, in Form eines Schiebereglers für das Sichtfeld besteht, mit dem Sie mehr von New York City sehen können, während Sie sich durch es schwingen, und Ihnen auch eine bessere Perspektive darauf geben, was im Kampf vor sich geht. Dies könnte das beste Upgrade sein, das die PC-Edition von allen Funktionen hat, die sie bietet, da sie das Spielerlebnis in so ziemlich jeder Hinsicht erhöht.

Der einzige Bereich, in dem der PC-Edition jedoch ein wenig fehlt, sind die Bedienelemente und die DualSense-Unterstützung. Letzteres ist in keiner Weise schlecht, aber wenn Sie Zugriff auf die vollständige DualSense-Liste der Funktionen (haptisches Feedback, adaptive Trigger usw.) haben möchten, müssen Sie mit einer kabelgebundenen USB-Verbindung spielen. Da PCs im Allgemeinen lauter sind als die Konsolen der aktuellen Generation, wenn sie unter Stress stehen, ist es schwierig, das Controller-Audio über das Brummen von Lüftern und durch ein Headset zu schätzen. Die Maus- und Tastatursteuerung funktioniert auch gut, aber es ist schwer zu sagen, dass sie auch nur marginal mit dem Spielen von Spider-Man Remastered auf einem Controller vergleichbar ist, da es seit seiner ursprünglichen PS4-Veröffentlichung grundlegend für das Spielen mit einem Controller entwickelt wurde.

Meine Hauptbedenken und Probleme mit diesem Spiel auf dem PC sind ziemlich minimal, aber auf der anderen Seite fühlt sich diese PC-Edition nicht wie ein großer Schritt nach oben an, wie andere PlayStation-zu-PC-Ports. Vielleicht liegt das daran, dass Spider-Man Remastered einer der wenigen Titel der PlayStation Studios ist, der vor seiner Ankunft auf den PC eine PS5-native Edition hatte, was den Leistungssprung zwischen den beiden Plattformen weniger beeindruckend macht als Days Gone, God of War und Horizon: Zero Dawn , die alle bestenfalls Performance-Updates der neuen Generation und nie native PS5-Versionen erhielten.

Dennoch sollten alle PC-Spieler, die dieses Spiel noch nicht erlebt haben, die PC-Edition von Spider-Man Remastered als nichts weniger als ein Muss sehen, denn dieses Spiel bleibt einer der größten PlayStation-Titel bis heute, und dieser Port tut sehr wenig, um diesen Eindruck in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen und zu verletzen - wenn überhaupt, verbessert er ihn leicht. Lange Rede, kurzer Sinn, der Titel von Insomniac Games ist immer noch brillant, unabhängig davon, wo Sie ihn spielen. Es ist nur eine Schande, dass die zusätzliche Portion Inhalte von Miles Morales nicht als Teil dieses Starts angekommen ist.