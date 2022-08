Harter Westen 2

HQ

Vor ein paar Monaten hatte ich die Gelegenheit, mir die erste Stunde von Ice Code Games' rundenbasierter Strategie-Fortsetzung Hard West 2 anzusehen. Hier bekam ich meinen ersten Vorgeschmack darauf, was dieses andere Entwicklungsteam mit der übernatürlichen westlichen Erfahrung machte, und während ich feststellte, dass das Spiel absolut kein Spaziergang im Park war, zog es mich im Allgemeinen in den rasanteren Kampf und die interessante Oberwelt. Heute stehen wir kurz davor, dass Hard West 2 tatsächlich auf dem PC debütiert, und in den letzten Tagen bin ich gut und wahrhaftig in dieses Spiel eingetaucht und habe alles ausprobiert, was es zu bieten hat.

Aber bevor ich in meine Gedanken einsteige, hier ist ein kurzer Überblick über die Prämisse und Handlung von Hard West 2. In diesem Spiel führst du eine Gruppe von Gesetzlosen durch den amerikanischen Westen auf einer Rachemission, um den ruchlosen Kommandanten des mysteriösen Geisterzuges auszuschalten, der durch das Land reist und seine Bewohner terrorisiert. Bekannt als Mammon, betrog dich diese Person um dein Recht, den Zug für dich selbst zu beanspruchen, und versuchte dann, deine Seele zu beanspruchen, und jetzt bist du wild entschlossen, die Geisterbahn wieder zu finden und Rache an Mammon für seine Betrugsverbrechen zu üben.

Der Großteil des Gameplays spielt sich aus einer Top-Down-Perspektive, in der Sie Ihre Posse von Gesetzlosen durch den Westen führen und Sehenswürdigkeiten erkunden, mit Siedlungen interagieren, um Nebenquests zu sammeln, zu heilen und einzukaufen und sogar Orte zu finden, an denen Sie Kampfsequenzen einleiten können. Sobald Sie in den Kampf einsteigen, wechselt das Gameplay zu einer rundenbasierten Strategie, was bedeutet, dass Sie jeden Charakter befehligen und seine spezifische Anzahl an Aktionspunkten verwenden müssen, um sich auf einem Schlachtfeld zu bewegen, Gegenstände zu verwenden, Feinde anzugreifen und Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Zugegeben, es gibt Systeme, mit denen Sie aus Kills Kapital schlagen können, da die Bravado-Mechanik die Aktionspunkte eines Charakters zurücksetzt, wenn Sie einen tödlichen Schlag landen, was wiederum die Möglichkeit eröffnet, Kills zu verketten und Feinde ziemlich schnell zu durchschneiden.

Ebenso hat jeder einzelne spielbare Charakter seine eigenen Fähigkeiten und Fähigkeiten. Gin Carter (der typische Outlaw-Typ) kann in jeder zweiten Runde eine durchdringende Reihe von Schüssen auf Feinde abfeuern, was mittleren Schaden verursacht, aber mehrere Feinde gleichzeitig treffen kann. Die magische Flynn kann einen Zauberspruch verwenden, um ihren Platz mit einem Feind zu tauschen, um entweder eine Aussichtshöhe zu erhalten oder um einen Feind direkt in die Gefahrenzone ihrer Mitstreiter zu bringen.

Ich möchte hier grundsätzlich klarstellen, dass Hard West 2, wie ich in meiner Vorschau immer wieder gesagt habe, kein einfaches Spiel ist. Selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad werden Sie Teile des Spiels aufgrund von Misserfolgen im Kampf erneut spielen, und obwohl dies nicht unbedingt ein Problem ist, wird jeder, der hofft, dass das rundenbasierte Strategie-Gameplay im Kampf auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden abgeschwächt wird, damit Sie sich auf die Geschichte konzentrieren können, sich im Laufe der Erzählung schwer irren. Und das liegt daran, dass es bestimmte Systeme und Designentscheidungen gibt, die Entscheidungen immer wichtiger und wirkungsvoller machen, sei es in Bezug auf Missionsziele, die bedeuten, dass bestimmte Mitglieder überleben müssen, oder sogar, wenn man sich die Heilung außerhalb des Kampfes ansieht, die es einfach nicht gibt - vielmehr muss man einen Arzt aufsuchen, um die Gesundheit auf Kosten von etwas Geld wiederzuerlangen. Es bedeutet alles, dass jede Bewegung, die du machst, wichtig ist, denn manchmal wirst du dich in Back-to-Back-Kampfgefechten wiederfinden und keine Möglichkeit haben, zwischen den beiden zu heilen, was die Herausforderung wirklich verstärkt, wenn du eine ganze Kampfsequenz durchdrücken musst, oft mit der Hälfte oder weniger als die der vollen Gesundheit deiner Posse.

Ich werde sagen, dass der Kampf nicht mit einigen der typischeren X-COM-ähnlichen Probleme des Strategiegenres konfrontiert ist, da ich keine dummen Prozentsätze erlebt habe, die im Wesentlichen bedeuten, dass alles unter 100% Genauigkeit ein Misserfolg ist, und ebenso macht die Fähigkeit, Schuss zu verwenden, das Annäherungsspiel an den Kampf umso mehr Spaß, da man kreativ werden kann mit der Art und Weise, wie man Feinde ausschaltet. In diesem Sinne zeichnet sich das kampf- und rundenbasierte Strategie-Gameplay von Hard West 2 aus.

Die Oberwelt selbst ist auch einer der Bereiche, die ich an Hard West 2 am meisten schätze. Es ist nicht überwältigend voll oder zu massiv, hat aber eine schöne Balance aus interessanten Punkten und nicht zu viel leerem Raum dazwischen. Jeder Point-of-Interest belohnt Sie in der Regel auch mit etwas Nützlichem, sei es mit neuen Waffen und Ausrüstung oder sogar mit einigen Spielkarten, die verwendet werden, um die individuellen Werte jedes Charakters (z. B. Gesundheit oder Geschwindigkeit) zu verbessern und können wie Pokerhände für zusätzliche Vorteile gepaart werden. Es lässt sich alles gut mit der Anpassungssuite kombinieren, um dem Spieler genügend Freiheit zu geben, wie er seine jeweiligen Charaktere spezialisiert, und zwar auf eine Weise, die sich nicht übermäßig komplex oder kompliziert anfühlt.

Einer der Bereiche, die ich jedoch weniger zu schätzen gelernt habe, ist das Tempo des Spiels, weil ich festgestellt habe, dass sich Hard West 2 bei weniger als der vierfachen Spielgeschwindigkeit einfach zu langsam anfühlt - was zufällig die Option mit maximaler Geschwindigkeit ist. Dies ist sowohl für das Herumstreifen in der Oberwelt, das sich in regelmäßigem Tempo betäubend langsam anfühlt, als auch im Kampf, besonders wenn Sie es mit vielen feindlichen Einheiten aufnehmen, die eine Ewigkeit brauchen, um aus dem Weg zu gehen.

Aber im Allgemeinen bin ich dazu gekommen, Hard West 2 wirklich zu mögen. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine erdrückende Schwierigkeit viele Spieler entfremden wird und dass dies für viele Fans die größte Abzweigung sein könnte. Aber für alle X-COM- und rundenbasierten Strategieveteranen, die es gewohnt sind (und schätzen), beim Spielen von Videospielen absolut ramponiert zu werden, sollte dies genau das Richtige für Sie sein. Alle anderen, ihr seid gewarnt worden.