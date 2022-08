Zwei-Punkte-Campus

HQ

Vor ein paar Monaten, bevor es seine Verzögerung erhielt, hatte ich die Gelegenheit, ein paar Stunden des neuesten Simulationsspiels Two Point Campus von Two Point Studios zu sehen. Während dieser Vorschaugelegenheit wurde mir ziemlich klar, dass sich dies zu einem ziemlich aufregenden Spiel entwickelte, da stromlinienförmige Simulationssysteme mit viel Tiefe den Weg für nahezu ungenutzte Kreativität in den Händen des Spielers öffneten. Aber das war ein Take von nur ein paar Stunden Spielzeit. Nun, ich hatte ungehinderten Zugang zum Spiel und habe ein paar Stunden damit verbracht, verrückte und seltsame Campus in ganz Two Point County zu bauen, und Spoiler-Alarm, es ist immer noch klar, dass dies ein fantastischer Titel sein wird.

Jeder, der Two Point Hospital schon einmal gespielt hat, wird eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was dieses Spiel bietet. Sicher, das Konzept sieht Krankenhäuser für Universitäten an den Rand gedrängt, aber das Konzept bleibt das gleiche. Im Kampagnenteil müssen Sie durch Two Point County reisen, um Campus zu bauen, die auf bestimmte Dinge zugeschnitten sind. Ob das bedeutet, nach Noblestead zu gehen, um eine Schule für Ritter zu schaffen, oder stattdessen nach Blundergrad, um die nächste Generation von Spionen und Spionageexperten auszubilden. Der Umfang des Spiels ist breit, aber es wird so gehandhabt, dass Sie die Freiheit haben, hier und da einen Schuss persönlicher Note einzustreuen.

Zum Beispiel dreht sich das allgemeine Konzept der Mission der Mitton University um Robotik, da die historische Stätte darauf abzielt, den Technologieboom zu nutzen, um sich neu zu erfinden - wie viele echte historische Universitäten auf der ganzen Welt. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie eine Reihe von Herausforderungen rund um dieses Ziel bewältigen, z. B. sicherstellen, dass der Standort über ein funktionierendes Robotiklabor und genügend Robotiklehrer verfügt, und so weiter. Der Haken ist, dass Sie all dies tun müssen, während Sie die verschiedenen anderen Simulationssysteme wie Hygiene, Studentenzufriedenheit und Studentennoten berücksichtigen, da die Art und Weise, wie Einnahmen in Two Point Campus generiert werden, von Ihren Fächern stammt, die in ihrem Studium gut abschneiden - etwas, das sie ohne die richtigen Einrichtungen und Möglichkeiten, sich nach einem langen Tag zu entspannen, nicht tun können. Angenommen, Sie haben all dies unter Kontrolle und Ihre Schüler sind auf dem Weg zu guten Noten, können Sie zusätzliches Geld verwenden, um Clubs zur Verfügung zu stellen oder andere Kurse an derselben Stelle zu starten, was bedeutet, dass die Mitton University, die für ihre ausgezeichnete Robotik-Abteilung bekannt ist, auch der Clown- oder Zauberer-Trainings-Hotspot von Two Point County sein könnte.

Unnötig zu sagen, dass bei solch kollidierenden Kursen und Möglichkeiten zum Erkunden die Normalität nicht wirklich in der Gleichung mit diesem Spiel steht. Die Kurse selbst sind verrückt und seltsam, und Sie müssen Ritterfelder für Ritter, Tranklabore für Zauberer sowie Küchen für Köche und Wissenschaftslabore für Wissenschaftler bauen. Und mit dieser Reihe im Hinterkopf sind die Schüler auch ein eigenartiger Haufen. Zwischen Gothics und dunklen Zauberern, zu verschlagenen Spionen und Musikern, zu Sportlern, Punks, Archäologen, Köchen und Rebellen haben Sie eine ziemlich ungewöhnliche Crew von Studenten, an die Sie sich wenden müssen, weshalb auch die Baureihe so breit ist.

Sie können wirklich die feinsten Details in jedem Ihrer Campus anpassen, und dazu gehören praktische Dinge wie die Platzierung von Heizkörpern an Campusstandorten in einem kälteren Teil von Two Point County, wie es die Mitton University ist, oder vielmehr die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass es genügend Verkaufsautomaten und Essensstände gibt, um Ihre Studenten zu ernähren. Fügen Sie zu diesen punktierenden Annehmlichkeiten auf dem Campus hinzu, seien es Badezimmer und Toiletten, Handdesinfektionsstationen, Mülleimer und sogar sicherzustellen, dass es genügend Schlafsäle gibt, damit mehr Studenten Ihren Campus besuchen können, damit Sie Geld verdienen können. Sie müssen sogar Hausmeister einstellen / ausbilden, um gelegentlich Sicherheitsleute zu sein, um Überfälle von rivalisierenden Schulen in der Nähe bekämpfen zu können. Es gibt wirklich viel zu bewältigen, aber alles fließt auf eine Art und Weise zusammen, die überschaubar und ziemlich intuitiv ist.

Davon abgesehen, wenn Sie einen Fehler in der Beurteilung machen und anfangen, daran zu sparen, was Ihre Probanden brauchen oder nicht die richtigen Einrichtungen und Räume bauen, werden Sie feststellen, dass die Noten abrutschen und das Glücksniveau sinkt, was sich auf den Status und die Anerkennung eines Campus auswirkt und weniger Studenten sehen wird, die teilnehmen wollen und daher weniger Geld hereinkommt. Und das kann ziemlich schnell passieren, weshalb es praktisch ist, dass Two Point Studios eine Möglichkeit bietet, das Gameplay anzuhalten (oder sogar zu beschleunigen), so dass Sie sich einen Moment Zeit nehmen können, um zu planen und Strategien zu entwickeln.

Für alle, die nach einer kreativeren Spielweise suchen, die nicht durch Aufgaben und Herausforderungen behindert wird, steht ein Sandbox-Modus zur Verfügung. Der Haken ist, dass Sie einen von drei Sternen an einigen verschiedenen Standorten verdienen müssen, um ihn freizuschalten. Aber sobald das erledigt ist, können Sie auf einen Modus zugreifen, in dem Sie weniger durch Geld und andere einschränkende Faktoren eingeschränkt sind - was bedeutet, dass Sie Ihr kreatives Potenzial freisetzen und wirklich die Universität Ihrer Träume aufbauen können. Sandbox hat sogar einen schwierigeren Modus namens Challenge, der den Schwerpunkt weiter auf Finanzen und so weiter legt.

Alles in allem hat mich Two Point Campus wirklich beeindruckt mit dem, was ich davon gesehen habe. Es ist nicht das packendste Spiel da draußen, aber es ist super einfach zu verstehen, sehr unterhaltsam und nagelt wirklich das Gefühl fest, wieder an der Universität zu sein - etwas, das von den öffentlichen Ansagern und dummen Radiosendern unterstützt wird, die über das Gameplay spielen, um sicherzustellen, dass Sie ansprechendes Audio haben, das zu den breiten Gameplay-Systemen und den lebendigen und oft dummen Visuals und Set-Pieces passt. Two Point Studios weiß, wie man ein lustiges Simulationsspiel erstellt. Das wussten wir vom Two Point Hospital. Wenn es eine Sache gibt, die Two Point Campus tut, ist es, dass es bestätigt, dass dieses Studio versucht, sich als führende Figur im Genre in der Branche zu etablieren.