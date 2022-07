Capcom Arcade 2. Stadion

HQ

Nostalgie ist ein schwer zu überwindendes Gefühl, besonders wenn es um Spiele geht. Es ist unbestreitbar ein schöner Liebesbrief an die Vergangenheit, aber nur wenige junge Spieler jubeln laut über die Gelegenheit, das gleiche Spiel zu spielen, das ihre Eltern gemacht haben, als sie jung waren. Gleichzeitig haben sich viele ältere Spieler gleichzeitig im Leben weiterentwickelt und die Vergangenheit hinter sich gelassen. Andererseits wissen die meisten Leute inzwischen, dass die Macht, die nostalgische Vibes haben können, ziemlich beeindruckend ist. Sie erinnern sich an Zeiten in der Spielhalle, warme Sommertage mit bunten Pixeln und Synthesizer-Sounds. Und so wie das in den 80er Jahren ansässige Stranger Things die Serie des Sommers war, ist die Zeit natürlich perfekt für eine weitere entstaubte Arcade-Sammlung.

Das Spielen im 3D-Modus ist wirklich cool und vermittelt ein echtes Arcade-Gefühl.

Es muss gesagt werden, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Capcom eine Sammlung wie diese veröffentlicht hat. Erst letztes Jahr erschien der erste Band, Capcom Arcade Stadium, und an der ambitionierten Sammlung von mehr oder weniger berühmten Arcade-Spielen des Publishers ist definitiv nichts auszusetzen. 32 an der Zahl, diesmal eine gut sortierte Goody Bag, die von 1943 KAI bis Street Fighter alles bietet und hier liegt eindeutig der Fokus, auf Action und Kampf. Die Spiele spielen ohne Probleme und ich kann leicht zwischen den verschiedenen bunten Arcade-Boxen wechseln, die auch einen echten Münzschlitz haben, in dem ich in der letzten Woche virtuelle Pennies eingeworfen habe. Auch der Schrank selbst kann nach Ihrem Geschmack angepasst werden. Wenn ich Mega Man lieber in einer orangefarbenen Version als im ursprünglichen Blau und mit einem Scanline-Filter spielen möchte, ist das völlig in Ordnung und ich kann sogar den Schwierigkeitsgrad, die Geschwindigkeit und den Spielmodus ändern. Natürlich variieren diese Einstellungen von Titel zu Titel, aber in den meisten Fällen können Sie Ihr Spielerlebnis mehr oder weniger anpassen. Einige Spiele sind nur auf Japanisch verfügbar, aber das ist kein großes Problem, da es hier keine dialoggesteuerten Abenteuer gibt. Alles in allem ist es eine beeindruckende Sammlung von cleveren Arcade-Spielen, die nicht enttäuschen werden.

Wenn Sie den Arcade-Schrank nicht gerne sehen, ist es natürlich möglich, in einem traditionelleren Modus zu spielen.

Wenn ich jedoch für einen Moment meine Brille abnehme und bedenke, dass es jetzt 2022 ist und dass ich dieses Jahr Spiele wie Elden Ring und Horizon Forbidden West beendet habe, Spiele, die interaktive Abenteuer mit Grafik und Atmosphäre geboten haben, die mich manchmal atemlos gemacht haben, ist der Schritt zurück spürbar. Natürlich sollte man Äpfel und Birnen nicht vergleichen, aber es ist auch schwierig, wenn es darum geht, zu entscheiden, wo man am Ende Geld ausgeben soll. Will ich mehrere hundert Stunden in einem unerforschten Open-World-Spiel oder möchte ich versuchen, meine Kindheit für ein paar Minuten noch einmal zu erleben? Bin ich wirklich bereit, in einen anderen glorifizierten Emulator einzutauchen oder möchte ich mit der Entwicklung des Spielens Schritt halten? Wer schon einmal von einer melancholischen Sehnsucht nach vergangenen Zeiten geblendet wurde, weiß genau, wie die Realität nicht immer die Erinnerung widerspiegelt. Filme, an die man sich freudig erinnert, sind oft unglaublich schlecht gealtert. Coole Gadgets, die Sie einst besaßen, gehen jetzt direkt in den Mülleimer.

Diese einfacheren Spiele mit klobigen Gameplay langweilten mich ziemlich schnell. Ich werfe eine Münze ein, werde prompt verprügelt und gehe. Die guten alten Zeiten, als alles "rougelike" war, mit drei Leben, werden nicht vermisst, aber gleichzeitig sind sie genau das: fehlen. Denn hier spielt es keine Rolle, ob ich die ganze Zeit sterbe, denn ich habe unendliche Leben. Legen Sie einfach eine weitere digitale Münze ein und machen Sie weiter, etwas, das für mich ein zweischneidiges Schwert ist. Damals war die Herausforderung alles. Deshalb haben ich und alle meine Freunde jeden Cent, den wir verdient haben, für brutal schwierige Arcade-Spiele ausgegeben. Hier kann ich nicht nur endlose Münzen stopfen, sondern auch verlangsamen und sogar eine sogenannte "Rückspulfunktion" nutzen. Wenn ich scheitere, kann ich einfach einen Moment vor dem Scheitern zurücksetzen. Das muss ich natürlich nicht, aber nur zu wissen, dass die Möglichkeit da ist, tötet ein bisschen von der Authentizität für mich.

Black Tiger ist ein liebevolles Wiedersehen, das viele alte Amiga-Erinnerungen zurückbringt.

Ich werde nicht alle 32 verfügbaren Spiele überprüfen, aber ich habe sie alle ausprobiert und kann sagen, dass es die unbekannteren Titel sind, die mir den besten Eindruck vermitteln. Dies ist vielleicht nicht ganz unerwartet, da ich nicht mehr gezählt habe, wie oft ich Street Fighter und Mega Man in meinem Leben gespielt habe. Es macht viel mehr Spaß, es wiederzuentdecken und manchmal sogar brandneue, von Fantasys inspirierte Beat-em-ups wie Black Tiger, Magic Sword und Knights of the Round Table zu finden, um nur einige in diesem glorreichen Genre zu nennen. LED Storm ist auch eine willkommene Ergänzung. Selten haben sich die 80er Jahre näher angefühlt als ein Knightrider-ähnlicher Arcade-Racer. Aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen. Capcom schafft es auch, ein paar wirklich zwielichtige Titel hineinzuquetschen. Wie Block Block, eine durch und durch lausige Kopie des brillanten Breakout, oder ein obligatorisches Sportspiel, das immer in dieser Art von Sammlung sein muss. Diesmal kommt es in Form von Capcom Sports Club. Eine traurige Geschichte, die wiederum aus drei Zweigen besteht: Fußball, Basketball und Tennis. Alles mehr oder weniger unspielbar aufgrund der katastrophal steifen Steuerung, etwas, das definitiv keinen Platz in Sportarten hat, in denen Präzision oft der Schlüssel zum Erfolg ist.

Es gibt keinen Online-Support, was angesichts der Natur der Spiele durchaus vernünftig ist, aber gleichzeitig ist nicht zu leugnen, dass es den Spielen eine ganz neue Dimension hätte verleihen können. Sich in alten Klassikern gegenseitig herauszufordern, wäre etwas Besonderes gewesen. Jetzt können Sie etwas davon trotzdem tun, durch die altmodischen Bestenlisten. Dort kann ich sehen, wie oft ich ein bestimmtes Spiel gespielt habe, wie oft ich es bestanden habe, und meine Scoring-Rekorde sowie die Statistiken meiner Freunde, aber das ist natürlich überhaupt nicht dasselbe, wie einen übermütigen Kumpel im wirklichen Leben zu schlagen. Viele der Titel bieten auch einen lokalen Multiplayer, der von zwei bis vier Spielern reicht.

Nostalgie vom Feinsten.

Mit 32 verschiedenen Spielen gibt es hier offensichtlich viel Unterhaltung. Die Frage ist nur, wie viel Spaß es wirklich macht. Capcom Arcade 2nd Stadium leistet großartige Arbeit, um das Gefühl der Spielhalle nachzubilden, aber gleichzeitig ist es genau das, ein Gefühl. Du kannst nicht in der Zeit zurückgehen und wieder 12 Jahre alt sein. Nostalgie hat definitiv einen Platz in der Kultur und wir sollten nie vergessen, wie wir hierher gekommen sind, aber die Erinnerung an diese Zeit ist genug. Ich muss nicht alle meine alten Favoriten aus der Vergangenheit wiederholen, um mich daran zu erinnern. Sie werden sowieso immer bei mir sein. Es ist jedoch eine wirklich schöne Sammlung von Spielen und sie kommen in einem unglaublich schönen Retro-Paket.

Vollständige Liste der enthaltenen Titel: