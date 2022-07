Xenoblade Chroniken 3

HQ

Nach Dutzenden von Stunden bin ich von Aionios zurückgekehrt, um anzukündigen, dass Xenoblade Chronicles 3 eines der größten Nintendo Switch-Spiele sein könnte, nicht nur wegen seiner Geschichte und Größe, sondern auch, weil es eines der technisch beeindruckendsten Spiele von Nintendos Hybridplattform bis heute ist. Und es ist wahr, dass ich vor einigen Wochen gesagt habe, dass das Gameplay irgendwie flach ist. Nun, ich muss zugeben, dass ich nur über einen winzig kleinen Prozentsatz des Spiels gesprochen habe und nichts mit den Grundlagen der Systeme zu tun hatte. Aber für deinen Seelenfrieden kann ich dir bereits versichern, dass: du wirst Xenoblade Chronicles 3 lieben.

Um die Vorschau zusammenzufassen (die ich zum Lesen empfehle, um jedes einzelne Detail zu erhalten), spielt Xenoblade Chronicles 3 in Aionios, einer Welt, in der sich zwei Nationen (Keves und Agnus) im Krieg befinden. Die Bewohner erreichen selten 10 Dienstjahre, weil sie normalerweise im Kampf sterben. Während sie eine unbekannte Energiequelle Noah, Lanz und Eunie (aus Keves) erforschen, müssen sie sich Mio, Taion und Sena (von Agnus) anschließen, um sich einer neuen Bedrohung zu stellen: einem Moebius. Diese Monster ernähren sich von menschlicher Lebensenergie, und sie erhalten sie von den Flammenuhren, die von jeder Nation beschützt werden. Während des Kampfes kommen Noah und Mio zusammen und verwandeln sich in einen riesigen Roboter namens Uroboros, der von beiden Köpfen gesteuert wird. Nach der Fusion machen sie sich auf die Suche nach Antworten und finden schließlich Fendespada (niemand anderes als das Schwert der Mekonis aus dem ersten Xenoblade Chronicles), wo sie hoffen, Wege zu finden, den unaufhörlichen Kampf zwischen den beiden Nationen zu beenden. Und das ist so weit, wie ich in die Geschichte eintauchen werde.

Ich werde mich in dieser Rezension aus zwei Hauptgründen nicht auf die Geschichte selbst konzentrieren. Erstens, weil es der Hauptpunkt des Spiels ist, also möchte ich nichts verderben. Und zweitens, weil es manchmal verwirrend sein kann (erwarten Sie einige typische Elemente des japanischen Shōnen-Genres und diese typischen Wendungen der Handlung). Die Charaktere, sowie ihre Geschichten und Beziehungen, sind irgendwie traditionell, aber sie haben genug Tiefe und Fortschritt in einer Weise, dass jeder ein Protagonist in einem bestimmten Moment der Handlung ist, obwohl die Hauptlast auf Noah und Mio fällt.

Neben dieser Handlung hat jeder der sechs regulären Charaktere (wir werden auch von zwei Pon-Assistenten, Riku und Manana, begleitet, die sich um Waffen und Essen kümmern) eine eigene Klasse, Waffen, Kunst und persönliche Kleidung... dass man die anderen auch beeinflussen kann. Jedes einzelne Mitglied der Gruppe kann die Klasse seiner Kollegen lernen und austauschen, sie sogar kontrollieren. Der wichtige Aspekt, der bei der Betrachtung der Austauschtypen zu berücksichtigen ist, ist, dass sie Möglichkeiten eröffnen, spezielle Schläge zu liefern oder "geliehene" Künste aus der Hauptklasse zu dominieren. Das fügt einem Echtzeitkampf, der bereits schwer zu überwinden schien, ein neues Level hinzu. Es ist auch dem letzten DLC von Xenoblade Chronicles 2: Torna - The Golden Country sehr ähnlich.

Es gibt Boni für Accessoires, Edelsteine, die Attribute verbessern und die Kombination mit deinem Partner , um Urobóros zu werden. Rechnet man hinzu, in der gleichen Klasse Künste kombinieren zu können (Spezialangriffe), treibt das Ganze die Entwicklung von Fähigkeiten und Individualisierung fast über den Rand des Unüberschaubaren hinaus. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass es keine schnelle Möglichkeit gibt, die Kämpfe zu überspringen (obwohl ich ehrlich glaube, dass es auch als Option aus dem Hauptmenü existieren sollte). In Xenoblade Chronicles 3 wechseln wir von einem Teammitglied zum anderen, indem wir einfach einen Knopf berühren, und in den wichtigsten Kämpfen ist es wichtig, Moves genau im Moment verwenden zu können. Sie haben auch Chain Attacks gelöst, indem sie Combos und Modifikatoren hinzugefügt haben, um Tausende von Punkten aneinanderzureihen, die den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmachen können. Es klingt sicherlich überhaupt nicht flach.

Die Welt von Aionios ist sowohl schön als auch riesig. Wasserfälle, Täler, Berge, Seen, kurvenreiche Straßen, die an einem fernen Gipfel enden... Wenn es nicht für die schnelle Reise wäre, die an Speicherpunkten oder beim Betreten großer Gebiete eingeführt wurde (nachdem sie bestimmte einzigartige Feinde besiegt haben, werden sie eine Reisespur hinterlassen, die eine große Hilfe bei der Durchquerung der Welt sein wird), würde der Umzug von einem Ort zum anderen Stunden dauern. Und es ist nicht nur riesig, sondern auch dicht besiedelt. Wir finden an jedem Ort verschiedene Monster, Materialien und Objekte zur Sammlung. Sie können die Zeit aus den Augen verlieren, bevor Sie mit der aktiven Mission fortfahren (auch wenn die sekundären Missionen immer noch der große Punkt sind, den es in der Serie zu verbessern gilt), indem Sie einfach durch jede Zone gehen und diese Zeit nutzen, um Materialien zu sammeln, die sehr nützlich sein könnten, um die Gruppe auf einen Kampf vorzubereiten, neben dem Wechseln der Ausrüstung, dem Aufleveln, und das Speichern des Spiels. Vergessen Sie nicht, dass sich all dies auf einem Switch befindet, der hier in Bezug auf Gelände und hintergrundbeladene Texturen noch einen Schritt weiter geht. Im Handheld-Modus bemerkt man vielleicht, dass in bestimmten Bereichen Opfer gebracht werden oder dass Feinde in einer bestimmten Entfernung auftauchen, aber was die Welt betrifft, denke ich, dass dies eine neue technische Decke ist.

Alle sind miteinander verbunden. Aber Sie werden die Fähigkeiten (wie Klettern oder Rutschen in den dicken Kabeln gefallener Titanen) erst spät im Spiel erwerben, um bestimmte Wege zu gehen. Sie können etwas Zeit verlieren, während Sie jedes Gebiet untersuchen, um die mit spezieller Beute gefüllten Behälter zu erreichen oder den Soldaten eine Pause zu gönnen. Mein bester Rat wäre, das Abenteuer zu genießen. Dieses Spiel ist ein traditionelles JRPG, und Sie werden Stunden und Stunden brauchen, um die Geschichte abzuschließen, und doppelt so viele Stunden, um alle seine Geheimnisse zu enthüllen. Auf den ersten Blick mag der Kampf langweilig und einfach erscheinen, aber schnell steigt der Schwierigkeitsgrad und in den Zusammenstößen (besonders wenn es sich um eine Gruppe von Feinden handelt) müssen Sie schnell nachdenken, um eine Strategie zu erstellen, und auf die Ladung eines bestimmten Angriffs warten oder darauf, dass Ihr Verbündeter seine Heilkraft einsetzt. Die Musik von Yasunori Mitsudas Soundtrack ist fantastisch: Melodien, zu denen sie mehr Flötenelemente wie die von Noah und Mio eingeführt haben, die Sie die Seele der Serie spüren lassen. Die Wiederholung des gleichen Dialogs am Ende des Kampfes endet jedoch als anstrengend. Ein wenig Abwechslung wäre willkommen gewesen.

Ich dachte, dass mein Mangel an Vorkenntnissen über Xenoblade eine gefährliche Belastung wäre, XC3 zu spielen, aber die Wahrheit ist, dass ich mich überhaupt nicht verloren gefühlt habe. Technisch gesehen ist es das Beste in der Serie, und ich denke, es kann eine gute Gelegenheit sein, wenn jemand bereit ist, den Schritt in diese riesige, komplexe und titanische Welt zu wagen. Sein Kampfsystem, ohne etwas Echtes oder Neues zu sein, durchdringt genug, um ein Gefühl der Macht zu vermitteln, wenn eine große Konfrontation mit dem Sieg beendet wird. Und Aionios ist eine Welt, die jeder RPG- und Abenteuerliebhaber besuchen sollte. Monolith Soft hat ihre Formel wirklich verfeinert, und ich habe es geliebt, auf diese Reise zu gehen.