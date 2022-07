Die Geschichte von Bistun

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man gebeten wird, ein Spiel zu überprüfen, das auf einem alten persischen Gedicht basiert, aber mit dem Start des neuen Indie-Abenteuers The Tale of Bistun durfte ich in eine alte Geschichte von unerwiderter Liebe und schwierigen Opfern wandern. Das fragliche Spiel ist inspiriert von der Arbeit "Khosrow und Shirin", einer fiktiven Geschichte über einen persischen König namens Khosrow, der Gefallen an einer armenischen Prinzessin namens Shirin fand. Zugegeben, ich habe das Original nicht gelesen, so dass ich keinen direkten Vergleich anstellen kann. In The Tales of Bistun liegt der Fokus jedoch auf einem Steinmetz, der ohne Erinnerung daran aufwacht, wo er ist oder wer er ist, und das einzige, was ihn leitet, ist ein mysteriöser Vogel, der ihn von einem Ort zum anderen bringt. Die Enthüllung der Identität des Mannes wird natürlich im Laufe der Reise portioniert, aber da sich ein Großteil der Geschichte um diese allgegenwärtige Dunkelheit dreht, habe ich mich entschieden, hier und jetzt nicht zu viel zu enthüllen. Es gibt jedoch einige sogenannte "Wendungen und Wendungen" auf dem Weg, und es gibt sogar eine ziemlich zufriedenstellende letzte Zusammenfassung am Ende der Geschichte.

Man kann nicht sagen, dass es besonders hübsch ist.

Die Geschichte ist übrigens der große Anziehungspunkt dieser kleinen Indie-Saga, und da die Geschichte im gleichen Stil wie das klassische Bastion enthüllt wird (die Stimme eines Erzählers begleitet Sie während des gesamten Abenteuers), ist es immer die Geschichte, die auf dem Fahrersitz sitzt. Die Sprachausgabe ist übrigens durchweg gut, und der Erzähler leistet großartige Arbeit, um bei Bedarf Emotionen und Geheimnisse hinzuzufügen, ohne über Bord zu gehen.

Das Schauspiel selbst ist jedoch nicht viel, womit man prahlen kann. Tatsächlich wird die meiste Zeit damit verbracht, diesem mysteriösen Vogel von einer Einstellung zur anderen zu folgen, und während die ständige Erzählung Ihnen immer Gesellschaft leistet, gibt es nicht viel anderes, was Sie interessiert. Es gibt ein Kampfsystem, mit dem Sie von Zeit zu Zeit alle Arten von Bösewichten annehmen können, aber da die Kämpfe an kleine Arenen gebunden sind und es meistens darum geht, schnell einen Knopf zu hämmern und eingehenden Angriffen auszuweichen, ist es nicht die lohnendste aller Verfolgungen. Es bricht das ständige Wandern auf eine gute Art und Weise auf, aber in Bezug auf Action-Unterhaltung macht es meistens einen akzeptablen Job, ohne in irgendeiner Weise zu glänzen.

Storytelling steht immer im Mittelpunkt.

Außerdem hätten die Visuals besser sein können, und es ist klar, dass dies keine große, aufwendige Produktion ist. Dem Kunststil mangelt es an Details, und insgesamt fühlt sich die Welt, die Sie besuchen, ohne unmittelbare Subtilität sehr trostlos an. Es wird besser, wenn Sie einen wiederkehrenden Ort namens "The Realm of Revelations" besuchen, da es eine schöne Pause mit seinen unheimlich dunkelvioletten Farbtönen und der alptraumhafteren Ästhetik von den schlichten und blassen Waldfarben ist, die sonst die Umgebung charakterisieren. Es ist jedoch keineswegs etwas Besonderes, und wenn Sie nach schönen Grafiken und coolem Design suchen, dann gibt es viele andere Indie-Spiele, die einen besseren Job machen. Die Musik ist auch akzeptabel, obwohl sie auch nicht viel hervorsticht, und insgesamt ist dies ein Spiel, das in seiner Präsentation nicht beeindruckt, wenn wir die Sprachausgabe ignorieren.

Das Kampfsystem tut, was es soll, ohne zu glänzen.

Am Ende liefert The Tale of Bistun jedoch eine charmante Geschichte zu gleichen Teilen Leidenschaft und Tragik, und mit seiner 2,5-stündigen Spielzeit ist es ein einfacher Titel, der in einer einzigen Sitzung durchkommen kann. Das Gameplay ist bei weitem nicht das Beste und die Grafik lässt zu wünschen übrig, aber wenn unterhaltsame Indie-Spiele im Allgemeinen Ihr Ding sind und wenn Sie Kurzgeschichten im Besonderen mögen, hier ist eine gemütliche, tragische Geschichte, in der Sie sich suhlen können. Der Preis beträgt überschaubare £ 14, und für dieses Geld ist es ein okayes Abenteuer, ohne einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Mit anderen Worten, erwarten Sie kein Meisterwerk.

6/10 - Ganz okay.

