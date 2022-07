Forza Horizon 5: Heiße Räder

HQ

Es ist schwer, genau zu bestimmen, was Forza Horizon 5 zu einem großartigen Rennspiel macht. Für einige mag es die riesige Auswahl an Autos oder die riesige offene Welt sein, andere könnten auf das raffinierte Gameplay hinweisen, und einige könnten einfach nur die beeindruckende Grafik bestaunen. Kurz gesagt, Forza Horizon 5 liefert das komplette Paket, und das war schon immer die Hauptstärke der Serie. Doch die Erfolgsformel funktioniert nicht ganz so gut, wenn es um die neueste Erweiterung geht, die auf den beliebten Spielzeugautos Hot Wheels basiert.

Wie im Hauptspiel spielt Forza Horizon 5: Hot Wheels in Mexiko, allerdings auf einer separaten und deutlich kleineren Karte. Beeindruckend ist, dass das Klima und die Landschaft so vielfältig sind wie eh und je, was bedeutet, dass der Schnee kaum Zeit hat, von Ihren Rädern zu schmelzen, bevor Sie einen flachen Fluss in einer üppigen Schlucht überqueren. Der größte Teil des Rennens findet jedoch auf den klassischen orangefarbenen Hot Wheels-Strecken statt, dieser Wälzer, der in reale Proportionen aufgeblasen wurde, was vielleicht den beeindruckendsten (und sicherlich den gefährlichsten) Themenpark der Welt darstellt.

Es ist eine visuell atemberaubende Nachbildung von Hot Wheels, und in den ersten Minuten ist es pure Freude, durch die ikonischen Schleifen, Rampen und verschiedene andere Hindernisse zu fahren, die die klassischen Spielzeugbahnen ausmachen. Doch die Aufregung dämpft schnell, wenn man erkennt, dass dies trotz des magischen Ortes nur mehr vom Gleichen ist.

Was mich an Forza Horizon schon immer gereizt hat, ist die besondere Mischung aus Arcade-Action und (etwas) realistischer Steuerung. Während Sie manchmal mit lächerlichen Geschwindigkeiten fahren und Kunststücke vollbringen, die des Fast and Furious-Films würdig sind, müssen Sie zumindest ein paar Momente vor der Kurvenfahrt auf die Bremse treten. Es ist ein tolles Rezept. Aber es funktioniert nicht wirklich für Hot Wheels, wo es nur um halsbrecherische Geschwindigkeit geht und die Bremsen nur zur Schau gestellt werden.

In dieser Hinsicht bringt die Erweiterung wenig Neues auf den Tisch. Sie können über Geschwindigkeitszonen fahren, die Ihnen einen großen Schub geben, aber sie decken die gesamte Strecke ab, so dass Sie nicht einmal strategisch fahren müssen, um sie zu benutzen. Natürlich plädiere ich nicht dafür, dass aus Forza Horizon 5 plötzlich Mario Kart 8: Deluxe oder gar Hot Wheels: Unleased wird. Aber mehr Power-Ups oder einige Änderungen an der tatsächlichen Autophysik hätten einen langen Weg zurückgelegt, so dass sich die Erfahrung anders anfühlt als im Hauptspiel.

Um fair zu sein, versprach Playground Games Newer, die Erfolgsformel radikal zu ändern. Auf diese Weise fühlt sich dies eher wie ein Inhaltspaket als eine tatsächliche Erweiterung an. Aber selbst dann hätten sie sicherlich mehr in Bezug auf den Fanservice tun können. Genau wie in der Haupterfahrung kann man durch einen Story-Modus fahren, obwohl der Begriff eher locker angewendet wird. Während der fünf Hauptmissionen führen Sie aufregende Aufgaben aus, z. B. das Fahren zu einem Ort, dann das Fahren zu einem anderen Ort und, würden Sie es glauben, das Fahren zu einem weiteren Ort.

Das ist natürlich genauso langweilig, wie es klingt, und um die Sache noch schlimmer zu machen, plappert eine neue Figur namens Haley immer wieder darüber, wie sehr sie Hot Wheels liebt, indem sie Sie über das Radio mit Trivia füttert, die scheinbar direkt aus Wikipedia oder etwas Verkaufsmaterial stammen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnte sie auch im Hauptspiel gewesen sein, aber wer erinnert sich, da Playground Games nicht in der Lage zu sein scheint, auch nur einen einzigen denkwürdigen Charakter zu erschaffen - was für ihr kommendes Fable-Spiel nichts Gutes verheißt. Engagierte Hot Wheels-Fans werden nichts Neues oder Aufregendes lernen, und die meisten Spieler, einschließlich mir, werden wahrscheinlich einfach den Fernseher ausschalten oder stummschalten.

Um mit einer positiveren Note zu enden, was Sie mit diesem DLC bekommen, sind 10 neue lebensgroße Hot Wheels-Autos, viele neue Rennen und Herausforderungen, die es zu meistern gilt, und ein neues, visuell atemberaubendes Streckenlayout. Es ist eigentlich ziemlich beeindruckend, wie Playground Games es geschafft hat, eine komprimierte Version des Hauptspiels zu erstellen, und Sie können leicht 10-15 Stunden aus dieser Erweiterung herausholen. Aber das ist es auch schon. Forza Horizon 5: Hot Wheels fühlt sich an wie noch mehr Inhalt in einem Spiel, dem es von Anfang an nicht gefehlt hat. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die neuen Rennen etwas unausgewogen waren (mehr als das Hauptspiel), da es völlig zufällig schien, ob ich am Ende meilenweit gewann oder Schwierigkeiten hatte, in die obere Hälfte des Rennens zu gelangen.

Wenn Sie jede Herausforderung gemeistert, jede Straße gefahren sind und Ihre Hacienda in ein Parkhaus umgewandelt wurde, dann wird Ihnen vielleicht eine neue Charge von Forza Horizon 5-Inhalten gefallen. Alle anderen sind jedoch wahrscheinlich besser bedient, wenn sie sich an das Hauptspiel halten.