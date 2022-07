Lebe ein Leben

HQ

Vor ein paar Wochen schrieb ich eine Vorschau auf Live A Live, und in genau diesem Text war ich eher vorsichtig optimistisch in Bezug auf das Spiel und welche Teile davon ich gesehen hatte. Springen Sie vorwärts zu heute, und ich habe nicht mehr die Vorschaubeschränkungen, die einschränken, was ich auschecken kann, und während Sie vielleicht hoffen, dass dies bedeutet, dass ich Ihnen sagen kann, wie großartig dieses JRPG ist, werde ich leider so ziemlich das Gegenteil tun. Denn nachdem ich dieses Spiel beendet habe, bin ich absolut überwältigt davon. Und der Grund dafür liegt an den langweiligen Innovationen zwischen den Kapiteln, der Tatsache, dass bestimmte Kapitel deutlich besser sind als andere, und weil das Tempo des Spiels ehrlich gesagt anstrengend ist. Aber lassen Sie mich auf jeden Punkt näher eingehen.

Beginnend mit dem Tempo und der Art und Weise, wie Live A Live strukturiert ist. Ich schätze immer noch die Natur dieses Spiels und die Tatsache, dass Sie jedes der einzigartigen Kapitel spielen können, wann immer Sie es für richtig halten. Aber was ich wirklich nicht mag, ist das unglaublich langsame Tempo der Erzählung. Es ist so langsam, dass Sie die meiste Zeit einfach desinteressiert an dem werden, was passiert, und einfach durch den Dialog springen, um weiter erkunden zu können. Zugegeben, die Erkundung selbst ist in den meisten Kapiteln ziemlich eintönig, was bedeutet, dass dies auch nicht gerade etwas ist, worauf man sich freuen kann. In der Tat, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, würde ich argumentieren, dass von den acht Kapiteln nur drei von ihnen tatsächlich interessant sind oder so behandelt werden, dass ich sie irgendwann wiederholen könnte (wobei dies die Vorgeschichte für ihre breitere Natur, Twilight of Edo Japan für ihr Leveldesign und das kaiserliche China für ihre interessante Erzählung sind). Sie haben vielleicht bemerkt, dass zwei davon Kapitel sind, über die ich in der Vorschau gesprochen habe.

Was die anderen fünf Kapitel betrifft, so ist The Wild West unglaublich linear und langsam, Present Day versucht, ein Street Fighter-Klon zu sein, aber ohne das aufregende Kampf-Gameplay (dieses kann auch in etwa 20 Minuten abgeschlossen werden), The Near Future findet im Grunde alles in einem von drei Gebäuden statt und es fehlt wirklich an Abwechslung, The Distant Future ist anstrengend monoton und scheint nie zu enden, und das Mittelalter hat ein ernstes Navigationsproblem, das dazu führt, dass Sie ständig durch Gebiete reisen, in denen Sie bereits waren. Unnötig zu sagen, dass es heutzutage nicht das aufregendste oder aufregendste JRPGs ist, und Sie können sehen, warum bestimmte Kapitel besser sind als andere.

Es ist auch erwähnenswert, dass einige meiner Bedenken während der Vorschauphase überhaupt nicht verschwunden sind. Der Kampf ist immer noch sehr langweilig und enthält im Grunde keine Strategie, selbst wenn es ein Tipp- und Effektivitätssystem gibt, das bestimmen sollte, wie Sie mit Bedrohungen umgehen. In Wirklichkeit können Sie die ganze Zeit den gleichen Zug verwenden, da Feinde selten etwas tun, das Sie dazu veranlassen würde, von dieser Strategie abzuweichen. Es ist auch erwähnenswert, dass die Benutzeroberfläche sich oft selbst in die Quere kommt, so dass Sie nicht sehen können, was die Stärken oder Schwächen eines Feindes sind, was bedeutet, dass es sowieso keinen Sinn macht, sich darauf zu stützen.

Ebenso, wie ich in der Vorschau erwähnt habe, hat der Fortschritt im Grunde überhaupt kein Gewicht, bis zu den letzten Phasen des achten Kapitels. Ich werde nicht darauf eingehen, warum dies der Fall ist, da es um Spoiler-Territorium tanzt, aber es beinhaltet "Rekrutierung ehemaliger Helden", wie die Switch Store-Auflistung für das Spiel besagt, was bedeutet, dass Sie wahrscheinlich ableiten können, worauf ich anspiele. Alles, was Sie wissen müssen, ist, dass der Fortschritt jedes Kapitels nicht wirklich etwas bedeutet oder sich miteinander verbindet (abgesehen vom letzten Kapitel), es sei denn, Sie planen, das Spiel tatsächlich zu schlagen, was ich mir vorstellen kann, wird für die meisten eine Herausforderung sein, wenn man das Tempo und den Mangel an ansprechendem Gameplay bedenkt.

Ein weiterer Punkt, über den ich bereits gesprochen habe, war der Mangel an innovativem Gameplay zwischen den einzelnen Kapiteln. Was ich damit meine, ist, dass jedes Kapitel - abgesehen von einem einzigartigen Setting und einer Liste von Charakteren usw. - durch eine einzigartige Gameplay-Mechanik definiert wird. Für Prehistory ist dies die Fähigkeit, einen ausgeprägten Geruchssinn zu verwenden, um Feinde und Gegenstände zu lokalisieren. Auf der anderen Seite dreht sich Present Day darum, dass der Hauptcharakter die Fähigkeit hat, Angriffe von Feinden zu lernen, die ihn treffen, und in The Near Future können Sie telepathische Kräfte verwenden, um die Gedanken von NPCs zu lesen, was im Grunde nur eine zusätzliche Dialogzeile hinzufügt, die es zu entdecken gilt. Der enttäuschendste Teil der einzigartigen Mechanik ist, dass dies so ziemlich die besten sind, die angeboten werden, und das berücksichtigt die Tatsache, dass letzteres eine der uninspiriertesten Möglichkeiten ist, sich einer solchen Macht zu nähern.

Aber es ist nicht alles Untergang und Düsternis. Ich schätze die verschiedenen Einstellungen in der Zeit und ich denke, dass das Konzept für das Spiel sehr faszinierend ist, es wird nur nicht auf eine besonders unterhaltsame Weise gehandhabt. Außerdem, wie ich in der Vorschau sagte, ist der HD-2D-Kunststil immer noch eine der größten Stärken des Spiels und es ist ein sehr hübsches Videospiel, in dem man sich verlieren kann, wenn man sowohl auf einem großen Bildschirm als auch unterwegs spielt.

Es gibt klare Highlights, wenn es um Live A Live geht, aber ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass dies zum größten Teil ein Spiel ist, das Schwierigkeiten haben wird, die Aufmerksamkeit eines Spielers auf sich zu ziehen, und es wird schwierig sein, jemanden dazu zu bringen, zurückzukehren und es weiter zu überprüfen. Wenn Sie von der Art und Weise, wie Live A Live aussieht, beeindruckt sind und begeistert davon sind, würde ich vorschlagen, stattdessen Octopath Traveler und Triangle Strategy zu überprüfen und dann eine Entscheidung über diesen Titel zu treffen, da diese beiden Spiele deutlich beeindruckendere Erlebnisse sind als das, was hier geliefert wurde.