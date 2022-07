HQ

Ich gebe gerne zu, dass ich kein großer Katzenmensch bin. Versteh mich nicht falsch, ich liebe Katzen, aber sie lassen meine Augen jucken, meine Nase läuft wie ein Schlauch und niese, als hätte ich einen Anfall bei Wiederholung. Nein, ich bin durch und durch ein Hundemensch und wenn ich an Katzen denke, denke ich schnell an die beiden nächsten Katzen, die ich kenne. Pyssan, der es liebte, auf meinen Schoß zu springen, wenn mein Freund Mikey und ich Filme sahen und mich durch aggressive Mob-Methoden dazu brachten, sie zu streicheln. Jedes Mal, wenn ich anhielt, beendete sie ihr zufriedenes Schnurren und steckte all ihre Krallen in mich, die direkt durch meine Jeans gingen und mich für das Leben vernarbten. Die andere, die Bäbisen, steht bei meinem Besuch immer in jeder Türöffnung, zischt wie eine Python und gräbt mir ihre Krallen in die Fersen.

Ich kenne keine Hunde, die das tun, sie küssen dich stattdessen zu Tode und ich mag Küsse mehr als Pflaster und unfreiwilligen Blutverlust. Also zugegeben, es war mit großer Skepsis, dass ich das Spiel vor dieser Rezension erhalten habe, wenn ich das selbst sage. Allein die ganze Idee, als Katze zu spielen, ohne Stiefel und coole Waffen oder die Fähigkeit zu sprechen, ließ mich unzufrieden auf meinen Controller starren. Aber dann dachte ich, dass es wahrscheinlich einmal einen Geschäftsmann in Japan gab, der Shigeru Miyamoto ungläubig anstarrte, als er die Idee eines italienischen Klempners vorstellte, der auf Schildkröten springen und Zauberpilze essen würde, also war vielleicht die ganze Idee, als kleine Katze zu spielen, nicht so verrückt, vielleicht war es genial?

Endlich eine Katze bekommen, die uns keine Allergien gibt.

Das Spiel selbst dreht sich um eine streunende Katze, die eigentlich die ganze Reise völlig namenlos durchläuft, also habe ich ziemlich schnell beschlossen, ihn Allan zu nennen. Schließlich ist ein Name gut, wenn Sie den Fernseher anschreien, wenn die Dinge nicht in Ihre Richtung laufen, und weil Allan ein ausgezeichneter Name ist. Alles beginnt damit, dass Sie sich mit Ihrer kleinen Herde gleichgesinnter, schnurrhaarbedeckter Mausjäger unter einem Viadukt kuscheln. Du spielst mit dem Schwanz deines Freundes, machst ein Nickerchen und wäschst dann deinen Po für etwas, das sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Dann ist es an der Zeit, endlich mit deinem vierbeinigen Alter Ego und seiner Bande langschwänziger Kumpanen auf Entdeckungsreise zu gehen.

Der Start ist ein wenig vorsichtig, man lernt die Steuerung kennen und das Tempo fühlt sich vielleicht ein wenig zu gemächlich an, aber es ist tatsächlich eine Katze, als die du spielst, und hast du jemals eine Katze gesehen, die Stress macht? Nein, ein Kätzchen nimmt sich Zeit. Nach einer Weile passiert das Unvermeidliche, ein Rohr, auf dem wir klettern, bricht und die Katze, die ich so schön Allan genannt habe, taucht in etwas, das wie eine bodenlose Grube aussieht. Als wir nach dem Sturz quietschen, entdecke ich, dass ich völlig allein bin und dass ich von meiner geliebten Katzenfamilie getrennt wurde und nicht nur das, ich bin unterirdisch an einem völlig neuen Ort ohne sichtbare Möglichkeit, daraus herauszukommen. Und das ist eine der großen Prämissen des Spiels, sich der Welt zu stellen, aus der man kommt.

Reist wie ein König.

Wenn Sie also dachten, Sie würden nur Ihre Tage damit verbringen, mit Garn zu spielen, dachten Sie falsch. Denn es stellt sich heraus, dass das Leben als Katze doch deutlich härter ist, als ich dachte, auch wenn man sich technisch zu einem kleinen Ball zusammenrollen und stundenlang im Spiel schlafen könnte. Und um ganz ehrlich zu sein, hat mein Kätzchen tatsächlich eine ganze Stunde geschlafen, nur damit ich auf eine Trophäe stoßen konnte, die logischerweise "Produktiver Tag" genannt wird, unnötig, ich weiß, aber ich konnte mir nicht helfen. Du wirst dich wie ein echter Idiot auf die typischste Katzenart verhalten und die Töpfe der Leute aus dem Fenster schieben, nur weil du Lust dazu hast, oder warum nicht eine Farbdose auf den Kopf eines armen Menschen? Sie werden ihre echten Teppiche zerreißen und Ihre Krallen schärfen, wo immer Sie möchten, seien es Sofas oder Haustüren. Nachdem Sie sich eine Weile umgesehen haben, wo Sie sich befinden, werden Sie feststellen, dass jemand versucht, mit Ihnen über Fernsehbildschirme zu kommunizieren.

Viele Menschen wünschen sich Hilfe von unserem vierbeinigen Freund.

Jemand ist in Not und unsere erste Mission ist es, diese Person zu finden, was nicht so schwierig ist, da diese unbekannte Person von Joyce selbst (aus Stranger Things) abgewiesen worden zu sein scheint, denn jedes Mal, wenn Sie jammern, leuchtet die Straße mit blinkenden Glühbirnen und Überwachungskameras, die Bananen gehen. Am Ende dieses Regenbogens findest du schließlich etwas, das dein treuer Begleiter durch das Spiel werden wird, eine kleine Drohne namens B12, die an Leias kleinen rot-weißen Droiden in Obi-Wan Kenobi erinnert. So wie du Hilfe brauchst, braucht B12 auch dringend eine helfende Hand, da er sein Gedächtnis verloren hat und wie die beiden verlorenen Seelen, die du bist, beschließst du, deine Kräfte zu bündeln, um deine Probleme zu lösen. Einen Ausweg zu finden und die Erinnerungen von B12 zu finden und freizuschalten, wird zu einem Abenteuer, das keiner von ihnen so schnell vergessen wird. Das Abenteuer führt uns durch zwölf verschiedene Orte, von Kanaltunneln über neonglitzernde Städte bis hin zu den Slums und der toten Stadt und das bedeutet auch, dass das Spiel in nur zwölf verschiedene Kapitel unterteilt ist.

Wer hat gesagt, dass eine Katze nur Sahne will?

Es gibt keine Plattform, die mit Präzision für unsere bösartige Katze springt, die immer mit den Füßen nach unten landet, da Allan von nichts fallen kann, sondern dort springt, wo die X-Markierung ist. Das Tempo des Spiels schwankt zwischen gemächlichem Rätsellösen und Erkundung, um stressig zu versuchen, den verschiedenen Feinden im Spiel auszuweichen. Das Abenteuer hat wirklich nur zwei verschiedene Feinde und das sind die Zurks und die Sentinels. Zurks sind den Headcrabs aus Half-Life im Aussehen widerlich ähnlich und sie essen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie sind schnell wie die Hölle und eilen im Einklang mit einem Ziel vor Augen, und das ist, unseren geliebten rothaarigen Allan in ein riesiges Ziel zu verwandeln, das einen Namen auf der Fast-Food-Speisekarte verdient. Zu Beginn des Spiels gibt es jedoch nur eine Taktik gegen diesen Feind und das ist, um dein Leben zu rennen. Sie können ein oder zwei mit der Kreistaste abschütteln, aber wenn sich mehr an Ihnen festhält, sind Sie verschraubt und müssen vom letzten Checkpoint aus neu starten.

Dein schlimmster Feind Zurks sind das Liebeskind einer Zecke und einer Kopfläuse.

Dank B12 können Sie sich jedoch auf eine Waffe freuen, die Sie später in der Geschichte verwenden können, und sie wird das Leben viel einfacher machen. Es ist eine Art Pulswaffe, die jeden in einem bestimmten begrenzten Radius tötet, aber einen kleinen Nachteil hat, der als Überhitzung bezeichnet wird, der Sie dann ungeschützt lässt, während Sie darauf warten, sich aufzuladen. Gegen die feindlichen Sentinels hingegen braucht man keine Waffen, da es sich um Drohnen handelt, die nur überlistet werden können, indem man sich an ihren wachsamen Augen vorbeischleicht. Und das ist das Schöne an diesem Spiel, all die Kontraste. In einer Minute streifst du in den Neonlichtern durch die Dächer und löst kleine Rätsel in gutmütiger Ruhe, in der nächsten läufst du mit einer Armee von Mega-Fiends an deinen Fersen und schleichst dich dann im reinen Ninja-Stil aus einem Gefängnis. Aber natürlich ist das Spiel nicht nur voller Feinde, wir begegnen den Bewohnern der Städte und sie sind ein wenig anders als das, was wir gewohnt sind. Sie haben keine Schwänze oder Schnurrhaare, sondern einen Monitor für ein Gesicht. In den vergessenen alten Städten leben Roboter, die so vergessen und staubig sind wie die Städte, in denen sie leben. Und auch hier beweist B12 seinen Wert, indem es alles übersetzt, was sie sagen, denn Kätzchenkatzen sprechen nicht Roboter.

Sie

können leicht Freunde finden, wenn Sie ihre Beine streicheln und sich drehen.

Oder besser gesagt, Katzen sprechen überhaupt nicht. Dieses Abenteuerspiel findet in einer Third-Person-Perspektive statt und für mich dauerte es ungefähr zwölf Stunden, um etwas durchzuspielen, das ich für die kurze Seite halten könnte. Aber dann sollte hinzugefügt werden, dass ich wirklich herumgelaufen bin und wie ein menschlicher Staubsauger recherchiert habe und meine Katze ruhig schlafen ließ, während ich mich um die Wäsche hier zu Hause kümmerte und das Abendessen IRL kochte. Und da ich weiß, dass es eine Trophäe gibt, die gewonnen werden kann, wenn man das Spiel in zwei Stunden durchspielt, kann sie wahrscheinlich durchgespielt werden, wenn man wollte.

Wenn man sich viel Mühe gibt, kann man die armen Roboter überwältigen, wenn sie es am wenigsten erwarten.

Stray hat eine gemütliche Atmosphäre und hübsche Grafiken und ich habe die wenigen Stunden, die das Spiel dauert, wirklich genossen, und es fiel mir schwer, es auszuschalten. Es ist ein unbeschwertes Spiel, bei dem es viel zu erforschen gibt, und für jemanden wie mich, der es liebt, Spiele von innen nach außen zu drehen, gibt es mir viel zu entdecken, während ich versteckte Geheimnisse und Erinnerungen erschnüffele. Ich bin gerne angenehm überrascht und dieses Spiel hat mich wirklich auf die bestmögliche Weise überrascht. Das kleine französische Team BlueTwelve Studio, das dies entwickelt hat, hat mich jetzt davon überzeugt, dass Katzen etwas ganz anderes sein können als arrogante und versnobte Kreaturen. Sie können auch in einem Videospiel mitspielen und daran ist nichts Seltsames.