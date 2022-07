Wie die Dämmerung hereinbricht

HQ

Ich mag Adventure-Spiele im Allgemeinen, ich mag es, wenn Spielerzählungen tiefer gehen als das, was uns normalerweise gegeben wird, und ich mag es auch, wenn Entwickler etwas Neues ausprobieren. In diesem Sinne ist es vielleicht kein Wunder, dass ich mich auf As Dusk Falls gefreut habe, ein Abenteuer, das eine scheinbar alptraumhafte Geschichte bietet, die irgendwo in einer kleinen Stadt in Arizona spielt. Eine typische Stadt, in der der lange Arm des Gesetzes noch nicht vollständig angekommen ist und in der die Bewohner in einem täglichen Kampf leben.

Die Grundidee des Abenteuers ist es, uns mehr Perspektive auf die Geschichte zu geben, die damit beginnt, dass die Familie Walker 1998 aus verschiedenen Gründen gezwungen war, nach Missouri zu ziehen. Da dies ein sehr, sehr spoilersensibles Spiel ist, dachte ich, ich würde euch einfach die Dinge erzählen, die in der ersten Stunde oder so passieren, damit ihr das Abenteuer selbst erleben könnt. Um das Fundament schnell zusammenzufassen, kommen die Walkers nicht wie geplant nach Missouri, nachdem das Auto in der Wüste von Arizona eine Panne hatte. Innerhalb der ersten Minuten begegnen wir einem Trio unangenehmer Menschen, die bald eine große Rolle im Abenteuer spielen werden, aber in diesem Stadium verschwinden.

Es ist selten schwarz oder weiß in As Dusk Falls, was es Ihnen ermöglicht, eine Geschichte zu erleben, die anders ist als alles, was wir bisher in der Spielewelt gesehen haben.

Glücklicherweise ist das Desert Dream Motel nicht allzu weit von dem Ort entfernt, an den die Walker - bestehend aus einem Vater, seiner Frau, einer sehr jungen Tochter und einem Großvater - gehen. Was wie ein relativ erfolgreiches Missgeschick aussieht, nachdem das Auto von einem hilfsbereiten Assistenten im Motel abgeschleppt wurde und die Familie in ihre Zimmer eingecheckt wird, nimmt bald eine große Wendung.

Werbung:

Für das oben erwähnte Trio, das wir bald kennenlernen, als die Holts-Brüder beschlossen haben, einen Raubüberfall durchzuführen. Aber sie haben nicht eine Bank oder gar ein Geschäft für diesen Zweck gewählt, sondern das Haus des örtlichen Sheriffs. Es mag seltsam erscheinen, aber schon früh wird vorgeschlagen, dass es sich möglicherweise nicht um ein so zufälliges Ziel handelt, wie man denken könnte. Das Verbrechen läuft jedoch nicht gut und alles degeneriert zu einer Geiselsituation im Wüstentraum.

Spannend! Darüber hinaus muss ich natürlich ständig Entscheidungen treffen und auch einfachere Quick-Time-Events durchführen, um verschiedene Dinge zu lösen, die vom Packen von Kisten über das Knacken von Schlössern bis hin zum Kämpfen reichen können. Alles, was ich tue, hat dann eine Konsequenz, und in regelmäßigen Abständen wird mir gezeigt, was der Lohn für meine Entscheidungen oder Handlungen ist. Oft gibt es zwei, drei und vielleicht vier mögliche Ergebnisse für jede Szene, und manchmal verbinden sie sich überraschend später. Mir wird jedoch nicht genau gezeigt, was die anderen Optionen gewesen wären, sondern mir wird nur gesagt, dass sie da sind, als ob sie mich dazu bringen würden, wieder zu spielen und die Dinge anders zu machen.

Die Steuerung, das Design und ein langsames Storytelling wirken oft etwas entgegen, das wirklich gut sein könnte.

Bisher ist eigentlich alles ziemlich gut mit As Dusk Falls. Natürlich wird ein Spiel, in dem sich die Geschichte auf so viele verschiedene Arten abwickeln kann, nicht ganz so eng zusammengestellt sein wie eine einfachere Geschichte, aber das ist natürlich Teil des Reizes eines Spiels wie diesem.

Werbung:

Leider bin ich jedoch nicht ganz glücklich, denn es gibt einen sehr großen Fehler, und es wäre leicht zu beheben gewesen. Für diejenigen, die auf der Konsole spielen (wie ich), ist As Dusk Falls in Bezug auf die Spielsteuerung sehr schlecht optimiert. Die Steuerung eines Mauszeigers mit einem Analogstick ist nie befriedigend, aber genau das können wir hier tun und es ist überhaupt nicht gut gemacht.

Der Entwickler Interior/Night hat jedoch versucht, dies zu beheben, indem er Smartphone-Unterstützung hinzugefügt hat, so dass wir stattdessen über eine App mit einem Touchscreen spielen können. Das Anschließen dieser Lösung ist sehr einfach und funktioniert ohne den geringsten Schluckauf, aber der Bildschirm verzögert sich erheblich und reagiert manchmal auch überhaupt nicht, weshalb ich mich stattdessen für den Controller entschieden habe. Darüber hinaus könnte ich hinzufügen, dass ein leuchtender Smartphone-Bildschirm vor Ihren Augen in einem dunklen Raum nicht sehr schön ist, und es trägt zu dem Problem bei, dass es schwierig ist, den Fernseher zu sehen, während Sie Kreise oder Linien auf Ihrem Telefon zeichnen.

As Dusk Falls leidet auch unter einem anderen Problem. Sein einzigartiger Grafikstil wurde entwickelt, um einen realistischen und dennoch cartoonartigen Look zu verleihen. Ein bisschen wie das Lesen einer gut gezeichneten Graphic Novel. Aber es ist, als wüsste Interior/Night nicht so recht, wie man die Technologie einsetzt, und wechselt so oft Standbilder, dass sie meist schrecklich schäbig animiert aussieht. Dies, während andere Teile stattdessen vollständig animiert sind. Obwohl sich das Gehirn schließlich an diese seltsame Lösung anzupassen scheint, gefällt Ihnen das Aussehen nie wirklich. In der Tat wäre es eine bessere Variante gewesen, die Bilder öfter still stehen zu lassen, anstatt während der Schlüsselszenen etwa eine Animation pro Sekunde zu verwenden.

Diese negativen Teile machen es unnötig schwierig, die sehr dunkle und unerwartet erwachsene Geschichte zu genießen, die schließlich hier ist, die eigentlich so dunkel ist, dass eine Warnung auftaucht, bevor sie in ein bestimmtes Kapitel übergeht. Ich werde natürlich nichts spoilern, aber es beschreibt im Detail, was passiert und Sie können wählen, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht, was mich nervös machte, "wann passiert es" während einer schrecklichen Überraschung. Ich weiß, dass Spiele kontrovers sein können, aber ich hätte lieber eine allgemeine Warnung, bevor das Abenteuer beginnt, und eine höhere Altersgrenze als diese Lösung.

Sie können Multiplayer spielen und Gruppen von Spielern an den Entscheidungen teilnehmen lassen. Wir konnten dies nur lokal testen, haben aber nicht das Gefühl, dass es sich lohnt.

Infolgedessen ist das Abenteuer für mich nie wirklich angenehm, und es hilft nicht, dass die Erzählung ein bisschen langsam ist. Ich kämpfe mit der Steuerung, die mir mehr Fehler bereitet als die Herausforderungen selbst, und die kontraintuitiven Bewegungen eines Mauszeigers mit analogen Sticks ziehen eine bereits langsame Erzählung noch mehr nach unten. Es hilft nicht, dass, wie gesagt, sich hier eine Geschichte verbirgt, die so gut ist, dass ich zwei Perspektiven darauf wollte und ich über ein drittes Durchspielen nachdenke, und dass die Sprachausgabe fast überall sehr gut ist (abgesehen von der jungen Tochter Zoe, die von einer erwachsenen Frau dargestellt wird, was meistens seltsam klingt).

As Dusk Falls ist ein Titel, der hinter der Unfähigkeit der Entwickler zurückbleibt, aus ihrer Geschichte tatsächlich ein gutes Spiel zu machen. Die Mängel der Steuerung des Abenteuers hätten leicht behoben werden können, indem jede auswählbare Option an eine Schaltfläche gebunden worden wäre, anstatt an die Lösungen, die wir hier erhalten haben, und die Grafik hätte vollständig animiert oder eher wie eine Graphic Novel sein können, und die Erzählung hätte enger sein sollen.

Was übrig bleibt, ist eine sehr fähige Grundlage für etwas, das in den richtigen Händen unglaublich gut hätte sein können, aber stattdessen etwas ist, das es nur schafft, eine überdurchschnittliche Bewertung zu erhalten, dank der packenden Geschichte, die tatsächlich mehr wagt, als wir es in der Spielewelt gewohnt sind, und dafür sorgt, dass keine zwei Durchläufe gleich sein müssen.