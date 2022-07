The Elder Scrolls Online: Hohe Insel

HQ

HQ

Bethesda hat gesagt, dass diese neue Erweiterung seiner massiven Rollenspiel-Saga über 30 Stunden Gameplay hinzufügt. Wir können Ihnen sagen, dass sie nicht weit entfernt sind (das könnte sogar zu kurz kommen), da eines der überraschendsten Dinge die große Anzahl von Missionen, Abenteuern, Objekten und Aktionen ist, die dem Spieler in The Elder Scrolls Online: High Isle gegeben werden.

Wie der eigene Name schon sagt, führt uns diese Expansion auf die Heimatinsel der Bretonen, und lassen Sie uns die Kultur und die Eigenschaften der Rasse in ihrem Heimatland erleben: High Isle im Systrus-Archipel. Hardcore-Fans der The Elder Scrolls-Serie von Spielen werden bemerkt haben, dass dies ein völlig neuer Ort ist, den keines der vorherigen Spiele erforscht hat. Damit will Bethesda die Schiefertafel abwischen und seinem Massively Multiplayer-Rollenspiel einen Neuanfang geben, indem es die Zustimmung seiner erfahrenen Spieler sucht und gleichzeitig neue Rekruten willkommen heißt.

Werbung:

High Isle ist eine Inselsiedlung, die sich stark vom lauten und unruhigen Kontinent Tamriel unterscheidet. Hier haben sowohl Adlige als auch Händler eine wohlhabende und ruhige Gesellschaft aufgebaut; Aber das bedeutet nicht, dass es sicher ist. Das Leben auf der Insel wird sich in dem Moment, in dem unsere Stiefel den Boden berühren, drastisch verändern.

Sobald wir von Bord gehen und einen Fuß auf die Insel setzen, wird uns ein Charakter um Hilfe bitten. So beginnt die Haupthandlung, die uns durch die Erweiterung führen wird. Diese Erzählung wurde so konzipiert, dass, solange wir in eine mysteriöse und tiefe Geschichte geraten, sie uns wiederum helfen wird, durch jede einzelne Ecke des neuen Ortes zu gehen. Auf unserem Weg werden wir die Möglichkeit haben, neue sekundäre Plots zu beginnen (und wir können bestätigen, dass es viele gibt!), Wobei wir neue Schätze und Funktionen in der Erweiterung entdecken werden. Aber wir werden auch neue Schurken und Feinde finden. In sehr kurzer Zeit werden wir herausfinden, dass das, was zunächst wie eine einfache Mission aussah, die Zukunft nicht nur von High Isle, sondern von ganz Tamriel uns überlassen wird. Als Teil dieses Abenteuers haben wir die Möglichkeit, zwei neue Gefährten (Isobel und Ember) durch ihre eigenen Nebenhandlungen zu treffen und zu rekrutieren. Darüber hinaus werden wir auch dazu beitragen, das Geheimnis der vulkanischen Schlote zu lüften, die auf dem gesamten Archipel aufgetaucht sind und das Gebiet gefährden.

HQ

Werbung:

Es ist herrlich, High Isle durch seine Missionen zu entdecken, nicht nur wegen der schönen Grafiken der mittelalterlichen Landschaft, sondern auch wegen der Charaktere und Dekorationen, die Bethesda mit großem Aufwand geschaffen hat. Die Welt um Sie herum fühlt sich lebendig an und Sie können die kleinsten Details beobachten, die eingebrannt sind, die das Erlebnis erheblich verbessern, wie zum Beispiel Bären zu sehen, die sich in den Bäumen kratzen, während sie einen Wald durchqueren. Es gibt auch viele aufkommende NPC-Interaktionen wie Kämpfe zwischen Nachbarn, einen Ehemann, der seine betrunkene Frau mit nach Hause nimmt ... Bethesda hat einen guten Sinn für Humor in diesen Details.

Falls Sie nicht genug mit Dungeon-Crawling oder Mysterien zu tun haben, nutzt Bethesda diese neue Erweiterung, um den Spielern ein originelles Karten-Minispiel namens Tales of Tribute zu geben. Mit einigen einfachen Regeln und einem Tutorial als weitere Mission werden wir schnell lernen, wie man dieses merkwürdige Spiel spielt. Bethesda hat klargestellt, dass ihre Absicht mit Tales of Tribute darin besteht, eine spielerische Ergänzung des Elder Scrolls-Universums zu schaffen, und zu diesem Zweck hat sie deutlich gemacht, dass dies nicht durch Mikrotransaktionen jeglicher Art reguliert wird. Die neuen Karten zur Anpassung der Spieldecks können nur durch In-Game-Missionen oder durch Gespräche mit der Bevölkerung von High Isle erworben werden. Darüber hinaus wird ein internes Wettbewerbssystem zwischen Spielern erstellt, deren Belohnungen Gegenstände aus der Erweiterung selbst sind.

Kurz gesagt, in The Elder Scrolls Online: High Isle ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Hast du eine Leidenschaft für ein Kampf-MMORPG? Alle Arten von Monstern und Feinden prägen die Länder von High Isle. Sind Sie in der Untersuchung und Erzählung? Von der ersten Minute an werden Sie in eine tiefe Geschichte mit einem Hauch von Geheimnissen, politischen Kämpfen, Verstrickungen und Verrat verwickelt, die Literaturliebhaber begeistern würden. Aber was ist, wenn ich mehr mit meinen Freunden spiele? Schließe dich einem Clan an oder stelle deine eigene Gruppe von Abenteurern zusammen, um die komplizierten Dungeons zu betreten und dich als Team den neuen Bossen zu stellen, die sie bewohnen. Fühlen Sie sich praktisch? In ESO: High Isle können Sie den Handwerksbereich in Nebenberufen (Bergbau, Tischlerei, Schmuck usw.) erkunden, wo Sie sich sowohl als Handwerker als auch als Sammler beweisen können - Sie können sogar Ihre eigene Einrichtung bauen!

Bethesda hat sein Herz und seine Seele in das Spiel gesteckt, um uns eine entzückende Erweiterung für ein Franchise zu bieten, von dem einige sagten, dass es seit Skyrim nicht mehr auf die Beine gekommen sei. Die Angebote des Zugangs zum Spiel (mit dem Kauf von High Isle erwerben neue Spieler das Basisspiel und alle vorherigen Erweiterungen gleichzeitig!) öffnen die Türen zu einem sehr immersiven Erlebnis in der Welt der massiven Rollenspiele.