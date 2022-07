Escape Akademie

HQ

Während Puzzlespiele ziemlich alltäglich sind, sind ganze Titel Frames um Escape Rooms nicht. Sicher, im Laufe der Jahre gab es Escape-Room-Spiele, zum Beispiel The Room, aber soweit ich mich erinnern kann, gab es noch keine Escape-Room-Erfahrung wie die von Escape Academy von Coin Crew Games. Sie sehen, dieser Titel gibt den Spielern buchstäblich eine Reihe von individuellen Fluchträumen, die es zu schlagen gilt, und verbindet alles mit einer Handlung, die weiter hergeholt als in der Realität verwurzelt ist. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Rätsel und Räume selbst ziemlich spannende Probleme sind, die es zu bewältigen gilt, und ich würde das wissen, da ich es in letzter Zeit gespielt habe.

Aber bevor ich in die Mechanik und die Art von Problemen eintauche, die Sie lösen müssen, lassen Sie mich nur einen sehr kurzen Überblick über die Geschichte geben. Die Idee ist, dass Sie gescoutet werden, um der schwer fassbaren Escape Academy beizutreten, einer Schule, in der Sie von verschiedenen Dozenten gelehrt werden, einer der besten Eskapisten aller Zeiten zu sein. Das Konzept ist praktisches Lernen, also musst du Escape Rooms schlagen, um Abzeichen zu verdienen (ähnlich wie Abzeichen in Pokémon) und um deine Fähigkeiten und Brillanz beim Lösen von Rätseln zu beweisen, und für das, was es wert ist, ist dies so ziemlich das, worum sich die gesamte Erzählung dreht. Ich sage das, da es auch eine Verschwörung und verschiedene wirklich bizarre Szenarien gibt, die sich alle entwirren, die sich ehrlich gesagt manchmal völlig lächerlich anfühlen. Aber andererseits kommt man nicht wegen seiner Geschichte zu einem Escape-Room-Spiel, also wäre die Hoffnung, dass die Erzählung ihr stärkster Punkt sein würde, eindeutig fehlgeleitete Erwartungen.

Glücklicherweise wird das Lösen von Rätseln (das das Fleisch des Spiels ist) bis zu einer weitaus höheren Qualität angeboten. Jeder Raum hat sein eigenes Thema und Endziel, sei es, eine Bombe zu entschärfen oder sich von einer Vergiftung zu heilen, und es ist Ihre Pflicht, eine Vielzahl kleinerer Probleme zu lösen, um das Endziel zu übertreffen. Diese kleineren Probleme sind der Punkt, an dem die Entwickler ihre Fähigkeiten wirklich einsetzen können, da Sie von der Lösung eines Sudoku, um die richtige Automatenbestellung zu erhalten, zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung des Gases in verschiedenen unbenannten Kanistern übergehen können, indem sie sie kombinieren und sehen, welche Reaktion sie auslösen.

Ich werde sagen, von dem, was ich in Escape Academy erlebt habe, sind die Rätsel und Probleme nicht besonders verwirrend, sondern Sie sollten in der Lage sein, alles zu lösen, was vor Ihnen liegt, indem Sie besonnen bleiben und sich an den gesunden Menschenverstand halten. Im Allgemeinen, wann immer Sie in eine Sackgasse geraten und ein Rätsel nicht lösen können, starrt Ihnen die Antwort buchstäblich direkt ins Gesicht, es ist in diesem Sinne ein ziemlich einfaches Spiel.

In der Tat würde ich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass die Rätsel oft ein wenig zu einfach sind und im Laufe des Spiels wirklich keinen Hochlauf in der Herausforderung haben. Sicher, es gibt ein Zeitlimit für jeden Raum, um Sie auf Trab zu halten, aber von dem, was ich erlebt habe, ist dies kein enger Zeitrahmen und Sie werden nie die Zeit in einem Level verlieren. Angenommen, Sie befinden sich jedoch ein wenig in einem Rätsel, gibt es ein Hinweissystem, das Ihnen so ziemlich die Antwort auf das Problem gibt, mit dem Sie konfrontiert sind, und von dem, was ich sagen kann, gibt es keine wirklichen Auswirkungen auf die Verwendung und sogar den Missbrauch dieses Systems - also zögern Sie nicht, nach Belieben anzudeuten.

Sie müssen jedoch beim Spielen etwas Schreibmaterial in der Nähe aufbewahren (ich habe Post-it-Notizen verwendet), da einige der Lösungen erfordern, dass Sie sich Codes merken oder Dinge notieren, damit Sie am Ende zur richtigen Lösung gelangen. Wenn Sie dies nicht tun, werden Sie sich einfach Ihr eigenes Leben erheblich schwerer machen, was, wenn Sie gegen die Uhr sind und eine ziemlich lange Liste von Problemen haben, die Sie in einem Level am besten können, diese zusätzliche Herausforderung nicht viel dazu beiträgt, das Spielerlebnis zu verbessern.

Aber was ich sagen werde, ist, während Escape Academy mich nicht wirklich auf der Suche nach Lösungen für die vielen Probleme, die es bietet, den Kopf zerbrechen ließ, wurde ich gründlich unterhalten. Wenn man bedenkt, dass die ganze Geschichte wahrscheinlich etwa 4-6 Stunden lang ist, wäre es mehr als möglich, dieses Spiel in einer Sitzung abzuschließen, da die Vielfalt der Rätsel und Levels so groß ist, dass man wirklich nicht das Gefühl hat, sich zu wiederholen oder zu viel Ähnlichkeit im Spieldesign zu haben. Natürlich bedeutet dies, dass Escape Academy vor einer kleinen Herausforderung steht, wenn es um die Wiederspielbarkeit geht, denn sobald Sie ein Rätsel gelöst und ein Level geschlagen haben, gibt es nicht wirklich einen Grund, zurückzugehen und es erneut anzugehen, also erwarten Sie nicht, neue Probleme zu finden, wenn Sie sich entscheiden, ein Level zu wiederholen.

Obwohl es seine Mängel hat, bedeutet die Tatsache, dass Escape Academy so konzipiert ist, dass mechanische Fähigkeiten durch kognitive Fähigkeiten ersetzt werden, dass dieser Titel für eine breitere Palette von Spielern zugänglicher sein sollte. Was ich meine, ist, dass die prägnanteren und im Allgemeinen weniger anspruchsvollen Levels und Rätsel bedeuten sollten, dass dieses Spiel ideal für alle ist, die weniger versiert im Spielen von Videospielen sind, und in ähnlicher Weise passt es ziemlich gut zu einer kooperativen Erfahrung. Aus diesem Grund lobe ich Coin Crew Games für die Art und Weise, wie sie die Escape Academy entworfen haben.

Dennoch, wäre es schön gewesen, mehr Räume und Rätsel zu haben, die es zu erobern gilt? Absolut. Wäre es schön gewesen, eine Erzählung zu haben, die sich tatsächlich auch nur im Geringsten ansprechend anfühlte? Ja. Und hätte es auch geschadet, Herausforderungen oder zusätzliche Ziele zu haben, damit es sich lohnt, zu früheren Levels zurückzukehren und sie erneut zu spielen? Ohne Zweifel. Deshalb hat Escape Academy seine Mängel. Aber wenn Sie nach einem Spiel suchen, das Sie an einem Abend erobern können, oder nach einer ansprechenden Möglichkeit, etwas kooperativ zu spielen, dann gibt es mit diesem Indie-Puzzler nicht viel zu tun.