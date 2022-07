Yurukill: Die Calumniation Games

HQ

Schnappen Sie sich Ihre Essstäbchen und machen Sie sich bereit für ein gutes Ramen. Durch diesen erstaunlichen Thriller von Izanagi Games werden wir in das Land der aufgehenden Sonne reisen. Yurukill: The Calumniation Games erscheint am 8. Juli für PlayStation, PC und Nintendo Switch und mischt Mechanismen aus reinen Grafikabenteuern und der klassischsten Shoot 'em up-Action.

Die Geschichte basiert auf einem unbestimmten Land und einer unbestimmten Welt. Dort wird ein junger Mann namens Sengoku Shunju einiger Morde beschuldigt, die er nicht begangen hat. Der Protagonist wird zusammen mit weiteren fünf Kriminellen auf ein Land gebracht, das als Vergnügungspark gebaut wurde, wo er die Möglichkeit hat, seinen Namen reinzuwaschen und seine Strafe zu beseitigen, wenn er gewinnt. Die Verbrecher werden sich mit den Henkern zusammenschließen, die sie begleiten werden, im Austausch dafür, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden, wenn sie gewinnen. Im Yurukill-Vergnügungspark muss Sengoku jede einzelne Herausforderung meistern, während er seine Unschuld verteidigt und gegen die anderen Teams antritt.

Ein Manga in Bewegung

Das Hauptmerkmal von Yurukill, das wir angehen können, ist seine Anime-Atmosphäre. Wir können nicht leugnen, dass das Spiel von japanischen Machern gemacht wurde, und seine Tropen und Ästhetik überwältigen die Geschichte. Und es ist etwas, das nicht nur nicht versteckt werden sollte, sondern zu seiner größten Stärke und seinem größten Symbol wird. Die Geschichte läuft wie jeder andere übliche Mystery-Manga vom Cover bis zu den Dialogboxen. Die Gespräche zwischen den Charakteren springen zwischen Rückblenden ihrer vergangenen Leben sowie den Entscheidungen und Antworten, die wir in Echtzeit treffen müssen.

Bei Yurukill sprechen wir von einem "Anime in Bewegung", weil es das ist, was es ist. Es sind nicht nur die Designs der Charaktere, sondern auch die narrativen Strukturen, das Thema und natürlich die Szenarien, die Ästhetik und Design eng mit dem japanischen Comic-Genre verbunden sind. Die Hauptgeschichte stammt vom Manga-Künstler Homura Kawamoto, der auch für seinen Anime und Manga Kakegurui bekannt ist. Und wenn Sie japanische Thriller-Stile mögen, empfehlen wir es. Yurukill erforscht die menschliche Natur, das Vergebungs- und Rachegefühl. In den Handlungsbögen der Charaktere dreht sich alles um ihre Traumata und unruhigen Situationen, die sie ihr ganzes Leben lang durchgemacht haben, bis zu dem Punkt, an dem sie jetzt sind.

Das bedeutet, dass dieses Spiel ein Preisjuwel für die Fans der japanischen Kultur und Anime- und Manga-Konsumenten sein wird, die Visual Novels lieben. Für diejenigen, die dieses Format nicht gewohnt sind, könnte es eine echte Entdeckung sein. Vor allem ist Yurukill ein grafisches Abenteuer, eine Mystery-Story im Detektiv-Conan-Stil mit Rätseln von mittlerem Schwierigkeitsgrad und Konfrontationen mit unserem Henker. Wir müssen dem Spiel ständig zeigen, dass wir der Geschichte folgen und das Wissen, das uns gegeben wurde, nutzen, um die Rätsel zu lösen und für unsere Unschuld einzustehen.

Eine weitere sehr wichtige Tatsache, die wir berücksichtigen müssen, ist, dass das Spiel nicht mit großer Lokalisierungsunterstützung angekommen ist. Die Dialoge sind auf Japanisch (etwas ziemlich Immersives mit der Ästhetik), aber der Text ist auf Englisch. Denn in Yurukill müssen Sie viel lesen, dies könnte ein Handicap sein, wenn Sie nicht an diese Sprache gewöhnt sind.

Ein Shoot 'em up im reinsten japanischen Stil

Trotzdem können wir in den Gesprächen und den Rätseln nicht nachlassen, denn in der Geschichte werden wir uns gezwungen sehen, uns unseren eigenen Dämonen und Sorgen zu stellen, sogar mit der Wahrheit hinter unserem Fall. Jedes Konzept und jede Information, die bei Untersuchungen entdeckt wird, wird dann in einem System von Fragen gegen die Uhr verwendet, in dem jeder Fehler bestraft wird, indem Bonuszeit und Leben für die Drehphase abgezogen werden. Es ist ein ähnliches Format wie das, was wir in den Versuchen der Phoenix Wright-Serie gesehen haben.

In Bezug auf Shooter-Level können wir die Erfahrung in zwei verschiedene Teile aufteilen. Auf der einen Seite hängt der Story-Modus, in dem wir den Schwierigkeitsgrad wählen können, davon ab, ob wir uns auf die Haupthandlung konzentrieren wollen. Ich spielte in "Normal", und es war zugänglich, sogar einfach für mich. Wenn man bedenkt, dass je besser wir in den Phasen der Untersuchung abschneiden, desto mehr Leben und Boni müssen wir in Actionszenen verwenden, die Schwierigkeit ist sehr wichtig, da es in diesen Phasen kein manuelles oder automatisches Speichern gibt. Das bedeutet, dass wir, wenn wir verlieren, die gesamte Dreh- und Fragephase wiederholen müssen, was sich zu zusätzlichen 25 Minuten Gameplay summiert, was sehr anstrengend sein kann.

Auf der anderen Seite kommt das Spiel mit einem spezifischen Spiel, das sich auf die "Kugelhölle" konzentriert, wo wir den Piloten und das Level (zwischen den sechs verfügbaren Levels) auswählen können. Die Wahl des Piloten ist sehr wichtig, da jeder eine etwas andere Schießfähigkeit hat. Die Ergebnisse unserer Spiele werden auf einen Online-Server hochgeladen, wo wir unsere globale Position in der Spielerrangliste sehen können.

Das Jurukill-Urteil

Ich hatte die Chance, Yurukill auf Nintendo Switch zu spielen. Ich muss zugeben, dass es gut umgesetzt ist. Das Dialogformat ist schnell und die Spurensuche und die Arcade-Bühnen passen perfekt auf eine tragbare Plattform. Obwohl es wahr ist, dass ich in den Phasen, in denen es während der Bullet-Hell-Momente und in den Fluganimationen des Schiffes mehr Bewegungen auf dem Bildschirm gab, einige Frame-Stürze erlitten habe.

In Bezug auf das Aussehen ist die Anime-Ästhetik gut gelungen und sowohl die Dialogboxen, die sich je nach den von den Protagonisten verwendeten Tönen ändern, als auch ihre Designs sind spektakulär. Insbesondere die Ausstrahlung und das exquisite Design des Charakters Binko, unseres Spielführers und vielleicht der neuen japanischen Lady Dimitrescu, sticht hervor. Der Soundtrack ist erstaunlich, unglaublich immersiv und jeder avantgardistischen Anime-Serie würdig.

Auch wenn die Ästhetik und die Noten spektakulär sind, hat das Spiel seine negativen Teile. Es wird sehr repetitiv nach den ersten Stunden. Obwohl wir uns zwischen verschiedenen Rätseln und fünf einzigartigen Geschichten bewegen, müssen wir am Ende dasselbe mit jedem einzelnen tun. Die Tatsache, dass das Niveau der Rätsel nicht so schwierig ist, trägt nicht dazu bei, dieses Gefühl des Mangels an Abwechslung zu reduzieren, außerdem fühlen wir keine echte Gefahr, zu sterben oder die Phase nicht zu überwinden. Das Shooter-System sieht gut aus, aber es fühlt sich an wie zwei verschiedene Spiele, die sie versucht haben, zu einem zu vereinen. Obwohl die Raumschiffe und das Drehsetting in all dieser Manga-Welt Sinn machen, sind wir uns nicht so sicher, ob es zu der bedrückenden und dichten Umgebung der Puzzle- und Thriller-Phasen passt.