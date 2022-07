Grüne Hölle VR

Haben Sie sich jemals gefragt, wie es Ihnen im mächtigen Amazonas-Dschungel alleine ergehen würde? Als ich sah, dass Green Hell auf Meta Quest zu VR kam, fragte ich mich genau das. Ich bin relativ neu im VR-Gaming und habe das Originalspiel nicht gespielt, also schien das Überleben in der grünen Hölle des Amazonas-Dschungels eine perfekte Gelegenheit für ein neuartiges VR-Erlebnis zu sein. Wie sich herausstellt, leistet Green Hell VR gute Arbeit, um Sie die Kämpfe des Dschungelüberlebens erleben zu lassen, zumindest anfangs um den Preis einer guten Dosis tatsächlicher Übelkeit.

Die ursprüngliche Green Hell kam 2019 heraus und die Meta Quest-Version ist sehr ähnlich. Beide verfügen über einen Story-Modus und einen Überlebensmodus. Die Handlung des Spiels ist einfach, aber effektiv: Sie spielen Jake Higgins, einen berühmten Anthropologen, der zusammen mit seiner Partnerin Mia den Amazonas-Regenwald besucht. Mia macht sich alleine auf den Weg, um einen der indigenen Stämme zu kontaktieren, aber nach ein paar Tagen Funkkontakt gehen die Dinge schief. Du machst dich auf den Weg, um zu helfen, wirst aber angegriffen. Nachdem Sie einen Wasserfall hinuntergefallen sind, landen Sie allein im Dschungel, wobei ein großer Teil Ihrer Erinnerungen fehlt. Von da an spielst du, um herauszufinden, was mit Mia passiert ist, während du versuchst, die Härten des Dschungels zu überleben.

Das erste, was mir beim Spielen von Green Hell VR auf Meta Quest aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass das Spiel wirklich gut aussieht. Wenn man bedenkt, dass das Spiel auf einem mobilen Chip im Quest 2 läuft, ist dies eindeutig eines der VR-Spiele, das die Fähigkeiten des Headsets optimal nutzt. Ich habe das Spiel mit der PCVR-Version verglichen, die ebenfalls kürzlich veröffentlicht wurde, und für mich sind die auffälligsten Unterschiede, dass der PCVR-Dschungel Windeffekte im Laub und bessere Lichteffekte hat. Insgesamt verkleinert die Meta Quest-Version die Grafik nicht zu sehr und bietet viel visuelle Immersion.

Während du den Story-Modus spielst, wirst du nach und nach in die Grundlagen des Überlebens eingeführt. Es gibt Stöcke, Steine, Lianenseile und Blätter, um Waffen herzustellen und zu schützen, zusätzlich zu Kräutern und anderen Pflanzen, um Dschungelfieber zu heilen. Abhängig von dem Schwierigkeitsgrad, den Sie wählen, müssen Sie auch Nahrung, Krankheit und äußere Gefahren berücksichtigen. Ich wählte einen höheren Schwierigkeitsgrad, was bedeutete, dass ich ständig Nahrung wie Bananen, Kokosnüsse, Pilze sammeln und wilde Tiere jagen musste, um am Leben zu bleiben. Sauberes Wasser ist eine weitere lebenswichtige Ressource. Auf jedem Schwierigkeitsgrad gibt es drei Dinge, die Sie häufig verwenden: Erstens Ihre Armbanduhr, auf der Sie Ihre Gesundheit und Müdigkeit überwachen. Zweitens haben Sie ein Notizbuch mit Zielen, herstellbaren Objekten, Effekten von Esswaren und der Spielkarte. Schließlich tragen Sie einen Rucksack, mit dem Sie Bananen, Kokosnüsse, Kräuter und Baumaterialien aufbewahren. Das Schöne ist, dass es sich bei VR diesmal nicht um Tastatur- oder Controller-Tasten handelt, sondern Sie werden tatsächlich auf Ihren Arm schauen und den Rucksack von Ihrem Rücken nehmen.

Die Geschichte führt Sie dazu, wie Sie Dinge wie einen Kamin konstruieren und mit Ihren Werkzeugen Bäume fällen, um Stöcke herzustellen. Ich fühlte mich etwas ungeschickt, als ich meine erste Steinaxt machte, aber ich gewöhnte mich ziemlich leicht an das Basteln. Ich musste auch einige Dinge online nachschlagen, weil ich nicht herausfinden konnte, wie man einige der Waffen herstellt. Das Fällen von Bäumen, das Ernten von Ressourcen und das Jagen von Tieren macht mit der VR-Steuerung wirklich viel Spaß. Es bringt dich sogar manchmal ins Schwitzen, genau wie in der Realität. Nachdem ich das erste Dorf gefunden hatte, in dem Mia verschwand, verbrachte ich eine gute halbe Stunde damit, Bäume zu fällen, Zweige aufzuheben, Seile um Stöcke zu binden und nach Blättern zu suchen, um meinen ersten Unterschlupf zu bauen. All dieses Gehen, Basteln und Konstruieren kann ziemlich anstrengend sein. Anfangs konnte ich nicht einmal mehr als etwa zwanzig Minuten spielen, weil mir von den vielen Bewegungen übel wurde. Glücklicherweise wurde dies mit jedem Mal, wenn ich spielte, besser. Auf der Stelle zu laufen, wenn ich im Spiel spazieren ging, schien sehr zu helfen.

Auf der positiven Seite, wenn Sie mit dem Basteln, Jagen und Aasen beschäftigt sind, vergeht die Zeit einfach sehr schnell. Es gibt eine Menge Dinge, die sogar neben der Handlung auftauchen. Jede Aasfahrt kann zu Dingen wie einer Vergiftung durch eine Schlange oder Erbrechen durch den Verzehr des falschen Pilzes führen. Es gibt eine herausfordernde Reihe von Quests und Aufgaben, wie sie in vielen Überlebensspielen zu finden sind. Die Handlung fügt zusätzliche Gameplay-Abwechslung hinzu, einschließlich einer psychedelischen Reise und Anreizen, um Sie zu Risiko und Erkundung zu drängen. Das anfängliche Durchspielen des Spiels macht daher viel Spaß. Im Überlebensmodus fehlt zwar der Sinn für den Zweck der Handlung, aber es fügt immer noch die Wiederspielbarkeit hinzu, bei der Sie einfach tun können, was Sie wollen.

Leider ist der Überlebensmodus des Meta Quest-Spiels begrenzter als sein PCVR-Gegenstück. Das liegt daran, dass die komplexeren Baumaterialien und Strukturen aus der PCVR-Version in der Quest-Version fehlen. Es gibt keinen Schlamm für die Herstellung von Ziegeln und damit keine Möglichkeit, Lehmhäuser auf Quest zu bauen. Nach meiner Erfahrung mit Überlebensspielen wie ARK: Survival Evolved können Sie Stunden damit verbringen, Ihre eigene primitive Hütte im Dschungel zu bauen. Auf Quest bist du darauf beschränkt, Stock- und Blatthütten zu bauen, was die Wiederspielbarkeit im Überlebensmodus etwas verringert. Auf der anderen Seite, die Dinge einfacher zu halten, bedeutet, dass das Spiel für alle Arten von (Gelegenheits-) Spielern zugänglicher ist, was wahrscheinlich gut zum durchschnittlichen Quest-Spieler passt. Es ist jedoch eine Sache, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie vor der Wahl zwischen den Meta Quest 2- oder PCVR-Versionen stehen.

Gibt es Dinge an dem Spiel, die mir nicht so gut gefallen haben? Abgesehen von der anfänglichen Übelkeit ärgert mich eine Sache, die mich ein wenig ärgert, dass die Ureinwohner im Spiel alle sehr ähnlich aussehen. Ich habe sie hauptsächlich während der Zwischensequenzen des Spiels gesehen und bin ihnen gelegentlich beim Spielen begegnet, und es schien nur eine begrenzte Anzahl von Charakteren im Spiel zu geben. Einen Haufen Klone um einen Kamin zu sehen, war das einzige, was mich tatsächlich enttäuscht hat. Ich habe daher das Gefühl, dass das Spiel in dieser Hinsicht zu kurz kommt, aber es könnte an den Einschränkungen liegen, das Spiel auf einem VR-Headset auszuführen.

Um auf positivere Dinge zurückzukommen, möchte ich erwähnen, dass die Handhabung und der Kampf mit Waffen des Spiels etwas sind, bei dem Green Hell VR ein normales Spielerlebnis erheblich verbessert. Die Speere, Äxte und Pfeile und Bögen, die Sie herstellen, können für eine Vielzahl von Möglichkeiten verwendet werden, feindliche Eingeborene zu jagen und zu bekämpfen. Besonders wenn ich über Einheimische stolperte, ließen die VR-Kämpfe meine Herzfrequenz stark steigen und wichen ihren Angriffen aus, während ich sie mit meiner Machete traf. Vor allem, weil du so viel Mühe darauf verwendest, alle anderen Schwierigkeiten zu überleben, solltest du sicherstellen, dass du auch eine Kampfbegegnung überstehst. Viel mehr als zum Beispiel in einem normalen Shooter-Spiel.

Abschließend ist es eine gute Sache, dass Green Hell VR zu Meta Quest gekommen ist, da es ein immersives Dschungel-Überlebenserlebnis mit beeindruckenden Grafiken für die Plattform bietet. Sie werden sicher viele Stunden Gameplay bekommen, nur weil Sie die Haupthandlung abgeschlossen haben, und eine gute Balance zwischen Überleben, Basteln, Erkunden und gelegentlichem Kämpfen, wenn Sie möchten. Der Überlebensmodus des Spiels ist der einzige Teil, in dem Sie im Vergleich zur PCVR-Version des Spiels ein komplexeres Gameplay verpassen. Das liegt daran, dass Sie komplexere Strukturen wie Lehmhäuser nicht herstellen können, aber es ist wahrscheinlich kein so großes Problem für den durchschnittlichen Meta Quest-Spieler. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuartigen VR-Erlebnis mit einer unterhaltsamen Handlung auf Meta Quest sind, überspringen Sie nicht Green Hell VR.