Cuphead: Der köstliche letzte Gang

Nach fast zehn Jahren findet Cuphead endlich seinen Abschluss. Nach der ursprünglichen Ankündigung des Spiels im Jahr 2013 markiert der 30. Juni dieses Jahres die Veröffentlichung von The Delicious Last Course DLC, einem Post-Launch-Klumpen von Inhalten, dessen Name eine Vielzahl von Bedeutungen hat. Der "köstliche" "Kurs" -Aspekt gilt sowohl für die Erzählung als auch für die Geschichte des neuen Abenteuers, und um dies hinzuzufügen, spielt der "letzte" Aspekt auf seine Endgültigkeit und die Tatsache an, dass dies den unglaublich gefeierten Titel von Studio MDHR abschließt.

Aber dies ist nicht nur ein halbherziger Versuch, etwas Fantastisches zu beenden. Nein. Studio MDHR geht mit einem Paukenschlag raus, indem es eine neue Reihe von Inhalten serviert, die tiefer, herausfordernder, voller Charisma und immer noch endlos unterhaltsam sind. Ich weiß das, weil ich in den letzten Tagen The Delicious Last Course gespielt habe, und ich bin sehr beeindruckt von dem, was es serviert hat. Aber bevor ich mich damit beschäftige, was The Delicious Last Course so brillant macht, möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Geschichte geben und darüber, wohin sie die Porzellan-Protagonisten von Cuphead und Mugman führt.

Dieser DLC beginnt zu Beginn des Basisspiels, direkt nachdem Sie die erste Mausoleumsbegegnung abgeschlossen haben und eine Nachricht von dem legendären Kelch erhalten, der sich darin befindet. Hier werden Sie überredet, eine Bootsfahrt zu einer nahe gelegenen Inkwell Isle zu unternehmen, um dem Kelch (der zufällig Ms. Chalice ist) zu helfen, der körperlichen kniffligen Situation zu entkommen, in der sie sich befindet. Sie lernen, dass der Weg, dieses Problem zu lösen, sich darum dreht, Zutaten zu sammeln, um einen besonderen süßen Leckerbissen zu kreieren, der einen Geist in seine physische Form zurückbringen kann, aber der Haken in typischer Cuphead-Manier ist, dass diese Zutaten von den härtesten Gegnern der Insel gehalten werden, Wesen, mit denen Sie es in einer Vielzahl von anspruchsvollen, Bunte und einzigartige Bosskampf-Szenarien. Im Wesentlichen ist es ein ähnlicher Deal wie die Haupthandlung, außer dass Sie die Soul-Sammlung für den Teufel gegen die Zutatensammlung für Chef Saltbaker eintauschen.

Sie fragen sich vielleicht, wie Ms. Chalice spielbar ist, wenn sie in einer spektralen Form steckt. Nun, dank eines praktischen Cookies können Sie Ms. Chalice für die Dauer einer Boss-Begegnung entweder gegen Cuphead oder Mugman austauschen, was bedeutet, dass Sie diesen neuen Charakter verwenden können - der ein zusätzliches Leben, einen speziellen Ausweichzug, einen Doppelsprung und eine einzigartige Superfähigkeit hat, wenn auch um den Preis, einen Charm-Slot zu verlieren - wann immer Sie möchten.

Für diejenigen, die Lust haben, bei Cuphead oder Mugman zu bleiben, fügt The Delicious Last Course eine Reihe neuer Charms hinzu, die die Angriffe des Hauptduos ändern, Charms, die Sie erwerben können, indem Sie Goldmünzen in Porkrinds Emporium auf der Insel ausgeben. Während sich viele dieser Angriffsmethoden meiner Erfahrung nach ziemlich situativ anfühlen, macht die Tatsache, dass Sie sie jederzeit wieder in das Basisspiel zurückbringen können, sie endlos nützlicher und wichtiger zu erlernen.

Aber wie auch immer, was macht The Delicious Last Course so brillant, fragst du? Dieser DLC ist eine klare Qualitätssteigerung gegenüber dem, was im Basisspiel geliefert wurde. Das soll nicht heißen, dass die Basiserfahrung schlecht war oder überhaupt fehlte. Vielmehr ist das einfach viel besser. Zum Beispiel haben Bosse jetzt mehr Phasen und mehr einzigartige Angriffe, die Sie lernen und überwinden müssen. Man könnte argumentieren, dass dies das Spiel zu einer größeren Herausforderung macht, die es zu überwinden gilt, und das tut es, da Sie oft scheitern werden. Wie vieles. Aber mit dieser Herausforderung kommt ein Maß an Belohnung für das Verständnis und die Überwindung jedes Bosses, der vor Ihnen liegt, etwas, das Cuphead im Gegensatz zu jedem anderen Spiel da draußen wirklich genagelt hat.

Ich sage das, weil dies ein Titel ist, der immer noch schnelllebig und durch und durch schnell ist. Das bedeutet, dass der Kampf unerbittlich ist und maximale Konzentration und Ihre hingebungsvolle Aufmerksamkeit erfordert, sonst werden die unzähligen verirrten Projektile und Gefahren, die Ihren Bildschirm zieren, sicherstellen, dass Sie wenig bis gar keinen Fortschritt machen. Aber gleichzeitig sind die Bosskämpfe selbst nur kurz und können in ein paar Minuten besiegt werden, was bedeutet, dass Sie nie das Gefühl haben, dass Sie sich wirklich wiederholen müssen oder massiv unter Misserfolgen leiden, da Sie einfach auf Wiederholung klicken und wieder eintauchen können, ohne viel Zeit warten zu müssen. Und dies ist ein willkommenes Design, denn in The Delicious Last Course werden Sie aufgrund des erweiterten Qualitätsniveaus mit mehr Gefahren konfrontiert, auf die Sie achten müssen, und mehr zu bewundern, dank der vielen einzigartigen Phasen, die jeder Boss auf Sie wirft.

Nimm Glumstone The Giant im obigen Gameplay-Clip. Auf Anhieb könnt ihr die schiere Menge an Projektilen sehen, die dieser Boss auf euch wirft, obwohl es eines der ersten ist, mit denen ihr im gesamten DLC konfrontiert werdet. Und gerade wenn du denkst, dass du ihn komplett herausgefunden hast, ändert er seinen Angriffsstil und die Bühne, auf der du kämpfst, erheblich, und dann wieder, um Salz in die Wunde zu gießen. Es ist unglaublich mühsam zu überwinden, aber wenn Sie es tun, werden Sie mit einem Grinsen konfrontiert, das sich von einer Seite Ihres Gesichts zur anderen erstreckt, etwas, das ich selten in Videospielen erlebe, und in The Delicious Last Course passiert es jedes Mal, wenn ich einen Chef ausschalte.

Das soll nicht heißen, dass es nur Sonnenschein und Regenbogen gibt, denn das ist es wirklich nicht. Der verbesserte Schwierigkeitsgrad sorgt für eine oft komplexe Beziehung, in der Sie Ihre Faust öfter durch Ihren Fernseher oder Gaming-Monitor stecken möchten, als Sie zugeben möchten, und öfter, als Sie es im Basisspiel gewollt hätten. Aber wenn Sie Ihre Emotionen kontrollieren können, dann ist es klar, dass das, was Studio MDHR serviert hat, das Beste von Cuphead ist, was es traurig macht, dass es vorbei ist.

Aber vielleicht ist das auch gut so, denn das ist ein fantastischer Ausstieg für ein fantastisches Spiel. Sie könnten sich keinen viel besseren DLC oder zusätzlichen Inhaltsklumpen wünschen, da er alle richtigen Kästchen ankreuzt. Neue einzigartige Feinde. Prüfen. Zeitloser und lebendiger Kunststil. Prüfen. Brillanter Soundtrack. Prüfen. Es ist nicht jedermanns Sache, das ist sicher, aber zurückkehrende Cuphead-Fans werden sich zweifellos in das verlieben, was Studio MDHR in The Delicious Last Course angeboten hat.