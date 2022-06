HQ

Redout ist ein Phänomen, das typischerweise von Kampfpiloten erlebt wird, wenn sie negativen g-Kräften ausgesetzt sind und Blutflüsse vom unteren Teil des Körpers bis zum Kopf fließen. Redout ist auch der Titel eines Anti-Schwerkraft-Renners, der das Genre, das F-Zero und WipeOut Anfang und Mitte der 90er Jahre so populär gemacht haben, fast im Alleingang am Leben erhält.

WipeOut war das Spiel, das mich dazu brachte, eine PlayStation zu kaufen - ich probierte es bei einem Kumpel aus und wurde sofort verkauft. Das coole Design, der wilde Soundtrack und nicht zuletzt das blitzschnelle Gameplay haben mich sofort gepackt und aus diesem Grund nimmt das Anti-Schwerkraft-Renngenre einen besonderen Platz in meinem Gamerherzen ein. Leider ist es ein Genre, von dem wir heutzutage nicht viel sehen, aber 2016 gab es Redout aus dem italienischen 34BigThings und nach einem nicht so erfolgreichen Umweg mit Redout: Space Assault im Jahr 2019 ist die Serie mit Redout 2, das gerade für Xbox, PlayStation und PC veröffentlicht wurde, wieder auf Kurs.

Machen Sie jedoch nicht den Fehler zu denken, dass Redout 2 eine weitere Version von WipeOut ist - denn das ist es nicht. Denn wenn es so etwas wie Anti-Schwerkraft-Rennen im wirklichen Leben gäbe, wäre Redout 2 das Anti-Schwerkraft-Rennäquivalent von Forza Motorsport oder Assetto Corsa - es fühlt sich viel mehr wie ein Simulator an als ein Arcade-Racer wie WipeOut.

Redout 2 ist ziemlich traditionell strukturiert und es gibt keine Geschichte im Spiel. Alles findet im Jahr 2059 statt und Sie nehmen an der Solar Redout Racing League (SRRL) teil, die die Antwort der Zukunft auf die Formel 1 ist. Dies bedeutet, dass Sie im überraschend großen Karrierebereich des Spiels an einer Vielzahl von Rennen auf der ganzen Welt (und in der Tat im Weltraum) auf einigen ziemlich gut gestalteten Strecken teilnehmen, die sich um sich selbst schlängeln, durch die Landschaft und bewegen sich sowohl in der Luft als auch im Untergrund.

Während du dich durch die vielen Rassen bewegst, schaltest du neue Upgrades und neue Teile für dein Luftkissenfahrzeug frei, und du erhältst im Laufe der Zeit auch Zugang zu brandneuen Luftkissenfahrzeugen. Die Upgrades helfen, dein Luftkissenfahrzeug entweder schneller, wendiger, stärker oder deine Booster effektiver zu machen, also solltest du dich mit ihnen vertraut machen, sobald sie verfügbar sind.

Zusätzlich zum Karrierebereich gibt es einen Arcade-Bereich, in dem Sie zusätzlich zu bekannten Spielmodi wie Time Attack und Last Man Standing Arena Race ausprobieren können, bei dem entweder das erste Luftkissenfahrzeug über die Ziellinie oder das letzte, das auf der Strecke verbleibt, gewinnt. In Speed musst du so viele Punkte wie möglich bekommen, indem du über einer bestimmten Geschwindigkeit bleibst. Es gibt auch einen Multiplayer-Bereich, in dem Sie gegen andere Spieler in gewerteten oder nicht gewerteten Rennen antreten - obwohl die Rangliste noch nicht verfügbar ist. Ebenso wenig wie Bereiche im Hauptmenü wie Season Challenges und Community, da sie mit "Coming Soon" gekennzeichnet sind. Etwas enttäuschend, dass sich einige Teile des Spiels nach der Veröffentlichung noch nicht geöffnet haben.

Es ist also ziemlich traditionell aufgebaut, aber das Gameplay selbst ist nicht ganz so traditionell. Die Steuerung ist gut. Es gibt zwei Arten von Boostern, die Sie im Auge behalten müssen, und Sie müssen beide Analogsticks auf Ihrem Controller verwenden, um Ihr kleines Luftkissenfahrzeug sicher durch die Level zu führen. Das bedeutet, dass du, wenn du an eine Kurve kommst, den linken Stick verwendest, um dein Luftkissenfahrzeug in die Kurve zu drehen, und den rechten Stick, um durch die Kurve zu driften. Sie müssen auch den rechten Stock verwenden, um die Nase Ihres Luftkissenfahrzeugs zu senken, wenn die Strecke nach unten geht (sonst heben Sie sich in die Luft, wenn Sie mit 1.500 km / h über einen Hügel kommen) und Sie müssen die Nase nach oben ziehen, wenn Sie beispielsweise in eine Schleife eintreten, damit sich die Nase nicht in die Spur eingräbt und Sie an Geschwindigkeit verlieren.

Tatsächlich steht hier die Geschwindigkeit im Vordergrund. Es gibt keine Waffen (wie in WipeOut), die man auf seine Gegner werfen kann, also geht es darum, so viel Geschwindigkeit wie möglich aufzubauen und es wird wirklich, wirklich schnell: bis zu 2.000 km / h in der Tat und das Gefühl der Geschwindigkeit ist wirklich gut. Es geht jedoch nicht nur darum, auf das Gaspedal zu treten, denn wie Sie vielleicht aus dem oben Gesagten erkennen können, ist der Schwierigkeitsgrad im Allgemeinen hoch und auf den späteren Strecken ist es fast brutal - und das wird einige Spieler abschrecken. Strafen für Fehler kommen prompt und ein einziger kann ausreichen, um ein Rennen zu verlieren. Glücklicherweise gibt es sechs Schwierigkeitsgrade und eine ganze Reihe von Hilfsfunktionen, die genutzt werden können, und das macht die Dinge ein wenig einfacher - zumindest am Anfang.

Wie bereits erwähnt, ist das Gefühl der Geschwindigkeit ausgezeichnet und man bekommt nicht viel von der Grafik rund um die Strecken zu sehen. Aber die Strecken sind, wie bereits erwähnt, gut gestaltet, die Umgebungen sind farbenfroh und die verschiedenen Luftkissenfahrzeuge sind schön gestaltet (wenn auch bei weitem nicht in der Nähe des WipeOut-Levels). Leider gab es Probleme mit dem Sound, oder besser gesagt, dem Soundtrack. Redout 2 verfügt über einen feinen elektronischen Soundtrack, der gut zu dieser Art von Spiel passt, aber es ist seltsam gehackt und könnte für Sekundenbruchteile verschwinden und als es zurückkam, war es, als wäre es nicht synchron mit sich selbst - die Beats waren einfach falsch. Es ist eine Schande, denn es hat ein wenig von der Atmosphäre ruiniert und wir hoffen, dass es etwas ist, das bald mit einem Update behoben wird.

Redout 2 ist ein feiner Anti-Schwerkraft-Renner, mit gut gestalteten Strecken, etwas anderem Gameplay als dem, was wir normalerweise in diesem Genre sehen, einem überraschend umfangreichen Karriereabschnitt, unglaublich hohen Geschwindigkeiten und schönen Grafiken. Dennoch fällt es nicht wirklich auf, da es ein bisschen generisch erscheint; Es fehlt an Kante und der hohe Schwierigkeitsgrad wird für einige eine zu große Herausforderung sein - und dann ist der Soundtrack ein bisschen kaputt.

Die Redout-Serie hat bereits einen guten Teil treuer Anhänger und sie werden Redout 2 lieben - und während 34BigThings es mit satten sechs Schwierigkeitsgraden und einer Reihe hilfreicher Funktionen zugänglicher gemacht hat, ist es immer noch ein Spiel, das dem Spieler viel abverlangt. Aber wenn Sie es versuchen möchten, ist der Preis bei etwa £ 25 zugänglich.