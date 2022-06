Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

HQ

Es ist an der Zeit herauszufinden, ob die Ninja Turtles aus der Vergangenheit auch ins 21. Jahrhundert passen oder ob wir "verdammt" sind, nur ihre modernisierten Versionen zu haben (sie waren schon immer "modern", das ist nicht, um sie zu kritisieren). Nickelodeon hat sowohl Tribute Games als auch Gotemu die Macht gegeben, das klassische Spiel dorthin zurückzubringen, wo es am besten war, nämlich den vierten Teil für Arcade und auf 16-Bit-Konsolen. Diese Wiederbelebung als solche war ein Erfolg, und das könnte ihre größte Schwäche sein.

Weder eine Fortsetzung noch ein Reboot, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder ist ein brandneues Spiel, das einfach auf diesem historischen Moment basiert. Dies liegt an seiner klassisch aussehenden Grafik, die sich dank der größeren Menge an Details, die den Charakteren in den verschiedenen Animationen oder Inhalten gegeben werden können, noch einmal stark verbessert. Es konkurriert jedoch mit anderen Spielen, die zu dieser Zeit auch in dieser Angelegenheit sehr reich waren, so dass es in diesem Zusammenhang zu sehr nach ihnen aussieht. Zweifellos sieht jetzt alles besser aus, aber vielleicht könnten wir mehr von der Gegenwart erwarten, wie zum Beispiel Interaktionen mit der Umgebung oder zwischen Charakteren.

Die Designer bemühten sich sehr, etwas Ähnliches wie die klassischen Ninja Turtles zu schaffen, dass sie die gleichen engen Levels mit einer ähnlichen Anzahl von Feinden zur gleichen Zeit hielten. Dies war (und ist immer noch) eine Möglichkeit, das schnelle Tempo des Spiels beizubehalten und immer Kämpfe zu führen, aber sie verpassten die Chance, mehr in Bezug auf Setup und Präsentation zu zeigen. Wir können nicht mehr erwarten als eine lineare Progression mit leichtem Auf und Ab und zu und ab und zu einen kleinen Sprung, denn mehr steckt dahinter nicht. Der neue Doppelsprung ist komplett verschwendet. Es gibt jetzt kein Surfen in der Kanalisation, aber es gibt ein paar fliegende Eislaufmissionen, bei denen Reaktionen wichtiger sind als der eigentliche Kampf.

Das Imitieren (oder Wiederholen) eines 30 Jahre alten Bildschirmstils ist nur der Anfang dessen, was dieses Spiel von früheren Titeln geerbt hat. Dies ist die stärkste Kritik, die gemacht werden kann, da sie jedes einzelne Element betrifft: Shredder's Revenge ist zu sehr wie Turtles in Time und andere frühere Titel. Der aktuelle Soundtrack ist das Einzige, was ihn in der Zeit vorwärts springen lässt, und wow, es ist kein großer Sprung.

Es ist nicht nur voller Nicken, wie das ganze Durcheinander, das durch den Fernseher wieder beginnt, sondern sie haben so ziemlich alles zurückgebracht. Sie kopierten die Phaseneinführungsbildschirme, wobei der anonyme Hauptfeind in einem schwarzen Hintergrund und einem Satz ausgeschnitten wurde, um den Spieler auf der Karte von New York zu lokalisieren. Wie fast alle Feinde: bunte Ninjas, einige von ihnen sogar mit dem gleichen Verhalten oder der gleichen Waffe wie im vierten Teil, Roboter und die überwiegende Mehrheit der Bosse. Gleiches gilt für die Gegenstände in der Bühne, wie Zapfen, Hydranten und Fallen wie Abwasserkanäle.

Das vielleicht Enttäuschendste ist, dass zu viele der Hauptfeinde nicht nur wiederholt werden, sondern sich auch genau gleich verhalten, wie zum Beispiel Baxter. Mit einem verbesserten Kampfsystem und all den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, war es die perfekte Gelegenheit, etwas Aufwendigeres zu schaffen, auch ohne die Schwierigkeit des Spiels zu erhöhen, um keinen Spieler auszuschließen.

Schwierigkeit ist eine Variable, die ich beim Spielen immer im Kopf hatte und die ich sehr befriedigend finde. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ist erträglich, aber nicht langweilig; aktiv, aber nicht überwältigend; Aufwendig, aber nicht kompliziert. Mit seinen drei Startschwierigkeitsgraden eröffnet es eine breite Palette für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, und die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, die Pizza-"Tränke" auf der Bühne so zu platzieren, dass sie gerade noch rechtzeitig zuschlagen, ist unglaublich gut gemacht. Mit diesem Layout ist es ein Beat'em Up, das sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene sehr zugänglich ist.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Doppelsprungbewegung kaum eine Ergänzung, obwohl sie in Kombination mit der Sprungattacke mehr Schaden verursacht. Die anderen Bewegungen bleiben die gleichen, mit einer besonderen Erwähnung des Werfens, in dem es keine Innovationen gibt. Nur die spezielle Power-Bar, die durch Combos oder Meditation aufgeladen wird, verleiht eine "erleichterndere" Note und ersetzt die alten roten Pizzen, die in früheren Titeln überall zu finden waren.

Wenn es eine Sache gab, bei der wir uns in der Vorschau sicher waren, war, dass der Unterschied in den Fähigkeiten zwischen den Charakteren sehr begrenzt ist. Die drei Hauptwerte (Reichweite, Kraft und Geschwindigkeit) helfen uns bei der Wahl zwischen dem einen oder dem anderen, und die Effektivität ihres Doppelsprungs mit Angriff und ein paar weiteren Spezialbewegungen ändert sich ebenfalls, aber das war's auch schon. Eines der neuen Features ist ein einfaches System zum Freischalten von Extras basierend auf den verdienten Punkten, aber es erschwert oder verzerrt das Gameplay nicht. Was es wirklich tut, ist, dass es Sie einlädt, nach Sammlerstücken zu suchen, also ist es ziemlich gut integriert.

Multiplayer war schon immer das beste Feature dieser Spielhalle, und dieses Mal ist es nicht nur enthalten, sondern es können bis zu sechs Charaktere gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Ich konnte nicht so viele Leute in meinem Haus versammeln, und der Online-Modus war nicht verfügbar, um es während der Überprüfung auszuprobieren, aber ich werde sagen, je mehr Leute, desto mehr Feinde wird es geben, um es zu kompensieren. Und ja, es macht viel mehr Spaß, mit jemandem neben dir die stressigen Momente zu teilen und weil der Versuch, deinen Partner wiederzubeleben oder Leben zu teilen, ziemlich interessant ist.

Abschließend möchte ich einen Teil der Erzählung erwähnen, obwohl er weniger wichtig ist als bei früheren Gelegenheiten. Wir müssen Krangs Roboterteile jagen und es führt uns durch mehrere Orte in New York und einige andere Orte, die ich nicht preisgeben werde. Das Beste daran ist die Super Mario Bros 3-ähnliche Spielkarte, auf der man sich bewegt, was wirklich cool ist und ich würde das gerne als Poster für mein Schlafzimmer haben, wenn das 1991 wäre.

Mit allem im Gesicht und einer spektakulären Fähigkeit, sich auf den ersten Blick in sie zu verlieben, werden die gemischten Gefühle zwischen der Art und Weise, wie sie diesen Klassiker wiederbelebt haben, und wie sehr ich ihn nicht mag, auf den ersten Blick in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder die gemischten Gefühle zwischen der Art und Weise, wie ich diesen Klassiker wiederbelebt habe, und wie sehr ich ihn nicht mag, unglaublich stark. Es ist ein unvollständiger Sieg.