Der Steinbruch

Das Gleiche immer und immer wieder zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Wahnsinn. Supermassive Games tut das jedoch nicht, sondern macht immer wieder das Gleiche und geht davon aus, dass das Ergebnis das gleiche sein wird. Das britische Studio tut dies seit seinem gefeierten Debüt mit dem Teenie-Slasher-Abenteuer Until Dawn, und obwohl es sich nicht ganz als die Definition von Genie qualifiziert, hat das Konzept dennoch überraschend gut funktioniert. Zugegeben, die Dark Pictures-Trilogie erreichte bei ihrem Debüt nicht ganz die gleiche Höhe, aber sie war immer noch interessant und aufregend genug, um das Interesse einer akzeptablen Anzahl von Spielern zu wecken und zu halten. Obwohl das Studio offensichtlich Man of Medan, Little Hope und House of Ashes machen wollte, war die spirituelle Fortsetzung von Until Dawn die ganze Zeit das Ziel, und jetzt sind wir endlich da. The Quarry wurde veröffentlicht und es überrascht nicht, dass es wieder genau das gleiche Setup ist, zum Guten oder zum Schlechten, aber meistens zum Besseren, zum Glück.

Hackett's Quarry, in dem dich das, was nicht tötet, stärker macht. Oder so sagt man...

Wie seine Vorgänger ist dies ein interaktiver Liebesbrief an das Genre und jeder, der mindestens eines der oben genannten Spiele gespielt hat, wird es sofort erkennen. In Until Dawn war der Schauplatz ein verlassenes Skigebiet, doch diesmal hat Supermassive ein anderes Setting gewählt, nämlich ein amerikanisches Sommercamp, das besonders im Horrorfilmkontext beliebt ist. Weißt du, Holzhütten, dichter Wald, ein kleiner See mit einem Dock und eine Familie, die man bestenfalls als ein wenig abseits, schlimmstenfalls als verrückt bezeichnen kann. Es gibt natürlich viele Gründe, warum dies eine Umgebung ist, die gut für das bevorstehende Abschlachten von Jugendlichen geeignet ist. Es ist abgelegen, es ist oberflächlich idyllisch, und es gibt viele Möglichkeiten, sich zumindest zu verstecken, wenn dir etwas Schurkisches im Nacken sitzt. Im Gegensatz zu seinen inspirierenden Quellen, die oft in den 80er Jahren mit Gesteinssprengungen, Beinlingen, die von allen getragen werden, und vielen Haaren spielten, ist The Quarry jedoch heute mit allem, was das impliziert. Handys und Podcasts und ein Dialog, in dem es viel um echte Probleme geht, wie Entfremdung, Ghosting und Sorgen um die Zukunft, aber natürlich mit der gleichen Art von kitschigen Einzeilern und Wortspielen. Wenn Until Dawn ein Teenie-Slasher war, der von Filmen wie Friday the 13th, Halloween und Scream inspiriert wurde, ist dieses neue Abenteuer eindeutig vom Chainsaw Massacre und The Hills Have Eyes beeinflusst, und ohne es zu verderben, schreit es Stephen King.

Wenn Sie noch nie ein Supermassive-Spiel gespielt haben, erfahren Sie im ordentlichen Cartoon-Tutorial, wie es funktioniert.

Die Prämisse ist, wie gesagt, vertraut. Es liegt am Spieler, das durchzuspielen, was im Wesentlichen ein Horrorfilm ist, indem er schwierige Entscheidungen auf dem Weg trifft und die verschiedenen Charaktere durch sogenannte QTE oder Quick Time Events steuert. Das heißt, einen bestimmten Knopf in einer bestimmten Situation zu drücken oder in einem kurzen Zeitrahmen in eine bestimmte Richtung zu steuern. Alle Entscheidungen beeinflussen das Ergebnis und eine scheinbar kleine Wahl zu Beginn des Spiels kann das Schicksal eines Charakters viel später bestimmen. Entscheide ich mich zum Beispiel dafür, ein Paar Schlüssel in der Luft zu fangen oder sie auf den Boden fallen zu lassen? Rufe ich an, um sicherzustellen, dass nicht einer meiner Freunde im Gebüsch lauert, oder schieße ich zuerst und stelle später Fragen? Manchmal ist sogar eine erfolgreiche QTE nicht der richtige Weg, vielleicht ist es besser, zu scheitern? Alle fünf unserer Sinne kommen ins Spiel, und wenn man auch eine sechste, eine außersinnliche Wahrnehmung, ausschütteln kann, dann ist viel gewonnen. Dies kann über versteckte Tarotkarten erfolgen, die wiederum einen kleinen Blick in die Zukunft werfen können: normalerweise den Tod. Kann es etwas über einen möglichen Ausweg aus dem Wahnsinn verraten oder ist es nur ein teuflischer Köder?

Manchmal ist The Quarry fast kriminell überzeugend, in all seiner dunklen und makabren Pracht.

Der Steinbruch beginnt, wie seine Vorgänger, mit Freude. Ein bisschen Spaß und Spiel, wie die Kinder sagen, mit Lagerfeuern, Make-out und Alkohol. Ein wenig Wahrheit und Wagnis hat auch niemanden getötet. Oder doch? Sie sind als Ausbilder da und wurden eindeutig angewiesen, drinnen zu bleiben, wenn die Nacht hereinbricht, aber als Jugendliche und allein im Sommerlager geben sie den Regeln, der Bevormundung und dem gesunden Menschenverstand einen großen Mittelfinger. Es ist schließlich Sommer, und unsere jungen Protagonisten kommen, wie es die Gewohnheit verlangt, gerade aus der Kindheit heraus und treten ins Erwachsenenalter ein. College, Studentendarlehen und Fernbeziehungen drohen und dies könnte ihr letzter gemeinsamer Sommerurlaub sein. Was auch absolut sinnvoll ist, wenn auch aus ganz anderen Gründen, als sie im Sinn haben.

Wie in jedem Slasher, der sein Gewicht wert ist, ist das Ensemble voller verschiedener Stereotypen. Übermütiger Jock, Nerd, lustiger Typ, Abschlussballkönigin und natürlich der schwierige introvertierte Mensch, der genau versteht, wie dieses Zeug funktioniert. Es ist das ABC des Horrors und dank Rückblenden bekommen wir auch eine gute Portion Hintergrundgeschichte, in der wir nicht nur erfahren, warum das Sommerlager im Steinbruch existiert, sondern auch die Menschen dahinter. Wir erfahren genau, wie viele Skelette die verschiedenen Charaktere in ihren jeweiligen Schränken haben, warum zwei der Instruktoren es nie an ihr Ziel geschafft haben und schließlich sogar einen möglichen Grund dafür, warum Hacketts Steinbruch die Hölle auf Erden ist. Bekannte Namen aus Scream, Aliens, Twin Peaks und Evil Dead verleihen einem gut gespielten Horrorfilm, in dem Sie der Regisseur sind, Gewicht. Genau wie in früheren Supermassive-Spielen können alle Charaktere kontrolliert werden und Sie entscheiden über ihr Schicksal.

Ferienlager. Ein Ort der Kontemplation, des Spiels und der Spiele. Und natürlich das Schlachten. Viel brutales Gemetzel.

Egal, ob es darum geht, die gesamte Gruppe zu retten oder brutal dafür zu sorgen, dass niemand überlebt (ich habe beides versucht), The Quarry nimmt sich Zeit, um den Spieler in ein langsames, suggestives Leiden zu saugen und Sie dann in den letzten Stunden in ein überraschendes Finale zu schlagen. Von Anfang an wissen wir, dass es keinen Camp-Spaß für Dylan, Jacob, Nick, Kaitlyn, Abigail, Emma und Ryan geben wird, aber genau wissen wir es nicht. Über der gesamten Geschichte schwebt ein großes Fragezeichen, das erst geklärt wird, wenn die Gruppe gemeinsam zu verstehen beginnt, was wirklich in den dunklen Wäldern vor sich geht. Das bedeutet, dass die Spannung immer da ist und der Wunsch, unerbittlich weiter zu erforschen, wie eine Sucht wird. Jeder Cliffhanger lässt mich weigern, den Controller abzulegen. Es ist auch ordentlich. Wirklich ordentlich. Aussehen ist natürlich nicht alles, besonders wenn es um Spiele geht, aber das ist außergewöhnlich schön. Von den üppigen Wäldern, in denen das Licht gerade noch die Schatten durchbricht, bis hin zur menschlichen Haut und lebensechten Gesichtsausdrücken, auch wenn ein besorgniserregend großer Teil des Ensembles mit starkem Unterbiss geboren zu sein scheint.

Ich klebe an der Stelle und spüre, wie das Adrenalin pumpt. Es ist nicht besonders beängstigend, nicht für einen Horror-Fan, der schon einmal dort war, aber es ist aufregend und intensiv und vor allem ist es gut gemacht. Schließlich weiß Supermassive, wie man eine Atmosphäre aufbaut, die sofort ihre Krallen in dich bekommt. Sie öffnen die Schleusentore nicht sofort und lassen sie frei laufen, sondern lassen den Horror ein wenig nach dem anderen heraus. Sie geben mir nach und nach kleine Teaser, Hinweise, die zu Beweisen führen, die wiederum zu einer Wahrheit führen, und ich sitze da, mit einem breiten Lächeln auf meinem Gesicht, bevor mir nach einer Offenbarung in der Erzählung die Kinnlade herunterfällt.

David Arquette

sieht tatsächlich aus wie David Arquette und nicht irgendeine Anomalie, die direkt aus dem Uncanny Valley gepflückt wurde.

Gibt es dann Probleme? Da das perfekte Spiel nicht existiert und The Quarry bei weitem nicht das perfekte Spiel ist, ist die Antwort auf diese Frage ja. Sowohl als spirituelle Fortsetzung von Until Dawn als auch als eigenständiges Spiel beurteilt, gibt es einige Dinge, die wackelig sind. Mein bei weitem größtes Problem ist die Unfähigkeit, Sequenzen vorzuspulen oder zu überspringen, die ich bereits gesehen habe. Dies war schon immer ein Problem in Spielen, die von Supermassive entwickelt wurden, und da The Quarry auch viel längere Szenen als frühere Titel hat, wird dieses Problem hier noch größer. The Quarry ist im Allgemeinen ein weniger spielbares Spiel als Until Dawn, und ich beziehe mich nicht darauf, dass es aufgrund von Bugs oder anderen technischen Problemen unspielbar ist, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es weniger spielbare Sequenzen gibt. Wo Until Dawn voller Geheimnisse war, die aktiv durch Interaktion gelöst werden mussten, ist The Quarry eher ein selbstspielendes Klavier. Es kann lange Perioden geben, in denen Sie als Spieler mehr in die Geschichte hineingezogen werden, als tatsächlich ein Teil davon zu sein. Es mag im Textformat negativ klingen, aber ich fand es eher so, als wäre die Gesamterfahrung besser und die Geschichte stärker gewesen. Man könnte sagen, wenn Until Dawn und The Quarry tatsächlich Filme gewesen wären, hätte letzterer bei weitem gewonnen, als Spiel ist ersteres jedoch etwas schärfer.

Menschen sterben vielleicht wie Fliegen, aber es gibt immer Zeit für einen Instagram-Post. #nofilter #YOLO #blessed

Wir müssen bis zum 8. Juli auf den Multiplayer warten, aber Sie können Ihren Aufenthalt in Hackett's Quarry bereits mit Freunden genießen. Der lokale Koop-Modus erlaubt bis zu sieben weitere Spieler. Du spielst wie gewohnt, aber jeder Spieler kontrolliert seinen eigenen Charakter, also wenn es Zeit für einen bestimmten Spieler ist, zu spielen, gibst du einfach den Controller weiter. Es gibt auch einen Filmmodus, der genau das tut, was der Name schon sagt, und The Quarry wie einen Film spielt. Hier lässt man den gewählten Charakter die Entscheidungen treffen und als Zuschauer beobachtet man, was sich auf dem Bildschirm entfaltet, ganz ohne die Möglichkeit einzugreifen. Ein bisschen unklar für Sie, warum Sie ein Spiel selbst sehen möchten, aber wer bin ich, um zu urteilen. Wenn es eine Streaming-Dürre gibt, ist The Quarry schließlich ein besserer Horrorfilm als viele, die Sie heute im Angebot finden, und er ist auch zwischen acht und zehn Stunden lang.

Wenn Sie die vorherigen Spiele von Supermassive mochten, werden Sie auch The Quarry genießen. Es ist unbestreitbar mehr vom Gleichen, aber der Entwickler hat auch seine Fähigkeiten verfeinert und sein Storytelling entwickelt. Sicher, ein Teil der Neuheit ist weg, es wird nie so sein, als würde man Until Dawn zum ersten Mal spielen, aber nichts währt ewig und es gibt niemanden, der das Genre besser gemeistert hat, also wenn Sie nach einem interaktiven Abenteuer suchen, das sowohl Nostalgie als auch Spuk liefert, dann werden Sie es hier finden.