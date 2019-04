Steamworld Quest: Hand of Gilgamech ist ein klassisches Rollenspiel, das selbstbewusst in einer klischeehaften Fantasy-Welt voller Magie, Drachen und dampfbetriebener Roboter spielt. Armilly ist die Heldin, die unfreiwillig die Welt vor dem Bösen retten muss. An ihrer Seite stehen der sarkastische Magier Copernica und der riesige Frosch Galleo, der viel lieber in der Keller-Wohnung seiner Mutter abhängen würde.

Steamworld Quest: Hand of Gilgamech hat allerdings ein ganz besonderen Dreh, denn wir können nicht selbst angreifen oder unsere Begleiter heilen. Stattdessen müssen wir uns mit einem ganz besonderen Kartendeck vertraut machen. Wir steuern die drei Helden über das Schlachtfeld. Jeder Held hat acht spezifische Karten in seinem Arsenal. Wir erhalten sieben Blitze pro Runde, die wir dafür einsetzen können, unsere Helden am Leben zu erhalten, unser Team zu buffen oder die Gegner anzugreifen (stellt sie euch als eine Art Aktionspunkte vor). Es gibt keine Ausdauer oder Magiebalken, stattdessen bauen wir mit der Zeit Dampf auf, mit dessen Hilfe wir unsere mächtigeren Karten ausspielen können. Das Spiel ist dank seines tollen Designs leicht zu verstehen und wird immer spaßiger, wenn wir mit der Zeit die Feinheiten der unterschiedlichen Taktiken erlernen.

Lasst euch vom Äußeren des Spiels nicht täuschen. Es mag wie eine Runde Gwent oder Hearthstone wirken, aber das kartenbasierte System erinnert eher an klassische Final Fantasy-Schlachten. Es ist ein wirklich einzigartiges Kartenspiel. Steamworld Quest: Hand of Gilgamech ist ein riesiger Spaß und die Karten unserer drei Helden müssen sorgfältig ausgewählt werden, wenn ihr bis zum Ende schaffen wollt.

Skip

Wir trafen beispielsweise auf einen Gegner, der durch seine Karten unser gesamtes Team mit einer Krankheit infizierte und uns vor kaum lösbare Probleme stellte. In unserem Kartendeck versteckt befand sich aber eine Karte, die unsere Krankheit in einen Angriff mit gigantischem Schaden verwandeln konnte. Nachdem wir uns lange genug am Leben halten konnten, bis wir genügend Dampf für diese Karte aufgebaut hatten, konnten wir den Kampf mit einer mächtigen Attacke entscheiden. Danach durchströmte uns ein Gefühl von Klugheit, fast sogar Unverwundbarkeit - und diese Momente sind in Steamworld Quest: Hand of Gilgamech häufig.