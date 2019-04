Game Freak werden auf der ganzen Welt für ihre Pokémon-Spiele gefeiert, allerdings wird dabei häufig vergessen, dass das Herz des japanischen Teams noch für ein weiteres Genre schlägt - das der 2D-Plattformer. Mit Giga Wrecker Alt. erscheint Anfang Mai der Konsolenport zur gleichnamigen Low-Budget-Produktion, das Game Freaks interne Abteilung Project Gear geschaffen hat. Neben seiner einzigartigen Präsentation bietet das Game eine wendungsreiche Rahmengeschichte, fordernde Physik-Puzzle und teils knifflige Geschicklichkeitspassagen. Im Gegensatz zur Spielerfahrung der Taschenmonster ist Giga Wrecker Alt. allerdings kein Spiel für zwischendurch.

Beginnen wir aber lieber bei der Handlung: Wir sind das junge Mädchen Reika Rekkeiji, die zu Beginn des Spiels unfreiwillig in einen Cyborg verwandelt wird. Ihr Roboterarm nutzt die feindliche Ajeet-Technologie, weshalb Reika die Fähigkeit erhält Schutt und Schrott einzusaugen und in verschiedene Formen zu pressen. Im Verlauf des Spiels werden auf diesem Wege schwieriger zu erreichende Gebiete mit neuen Herausforderungen verfügbar.

Giga Wrecker Alt. ist deshalb aber noch kein Metroidvania, da der Plattformer trotz etlicher Wege und Geheimnisse relativ strikt strukturiert bleibt. In vielen Gebieten muss eine bestimmte Anzahl von Schaltern aktiviert werden, ehe wir den finalen Raum mit dem Boss betreten dürfen. Da etwaige Upgrades in der Regel zu Beginn des aktuellen Areals ausgehändigt werden, ist Backtracking kein wirkliches Thema, zumindest solange wir den Überblick bewahren.

Manchmal lassen uns die Entwickler in fiese Fallen stürzen, damit wir ein Rätsel ein zweites Mal starten...

Die Kernspielmechaniken sind allesamt auf das Rätsellösen ausgelegt, selbst die Bosskämpfe orientieren sich an diesem Schema. Um Reika bis ans Ende ihrer Mission zu begleiten werden präzise Bewegungen benötigt, gleichzeitig müssen wir unsere Fertigkeiten richtig kombinieren und die Umgebung entsprechend deuten lernen. Die Grundidee ist durchdacht, allerdings gibt es zu viele Stolpersteine, um die Spielerfahrung jedem Spielertyp uneingeschränkt zu empfehlen.

Trial and Error ist eine feste Größe in Giga Wrecker Alt., manchmal aufgrund von Eigenverschulden, häufig genug initiiert es der Entwickler selbst. Viele Spielumgebungen werden mit Abgründen und Todes-Spikes verziert, weshalb sie in repetitiven Neustarts münden. Gleichzeitig frustrieren die vielerorts unzureichenden Indikatoren, die uns nicht klar genug zu verstehen geben, warum Timing, Objekt-Platzierung oder ein Reflektionswinkel nicht stimmt. Und dass die gleichen Setups aufgrund nicht erkennbarer Ursachen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs.

In den Konsolenversionen verraten uns bestimmte Terminals die Lösung zu den meisten Rätseln des Hauptpfads, doch nicht alle Gebiete haben solche Komfortfunktionen bekommen. Gegen Ende des Spiels dürfen sich die besten Plattform-Puzzler an absurd schwierigen, rein optionalen Passagen probieren, die gute Reflexe, schlaue Einfälle und perfekte Kontrolle voraussetzen. Abseits des Weges finden wir interessante Hintergrundinformationen über die Spielwelt und ihre Charaktere, sowie kosmetische Variationen unserer Fähigkeiten.

Wir würden uns wünschen, dass die guten Einfälle aus der Geschichte mit in die nächsten Pokémon-Abenteuer genommen werden...

Der visuelle Stil von Giga Wrecker Alt. ist faszinierend, allerdings muss hierbei strikt unterschieden werden. Die verschiedenen Areale fallen simpel, karg und stellenweise immer wieder auch unfassbar hässlich aus, darüber täuscht selbst das hervorragende Cyborg-Design nicht hinweg. Die Hintergründe stechen meist sehr stark hervor, was zusätzliche irritieren kann. Schlüsselszenen werden via Standbild illustriert, Gespräche werden kaum oder gar nicht vertont. Die Präsentation ist insgesamt also verhältnismäßig unspektakulär. Wer sich einen schicken Hingucker erhofft, der wird dem Anime-Stil wahrscheinlich zum Opfer fallen.

Obwohl der Plattformer aus verschiedenen Gründen nicht zum Besten seines Faches gehört, bietet Game Freak mit ihrem neuen Spiel einige spannende Ideen und Puzzle-Segmente. Zumindest meine Spielerfahrung wurde am Ende jedoch recht deutlich nach unten gezogen, weil sich die vielen Ungereimtheiten und Probleme stark auf den Spielfluss auswirken können. Die Cyborg-Geschichte von Giga Wrecker Alt. entpuppt sich dank ihrer Zeitreise-Sidekicks als wendungsreichen Plot, obwohl die Auflösung wohl nur im alternativen Ende wirklich befriedigend ausfällt. Insgesamt kann sich das Game aber sehen lassen, vor allem bei frustresistenten Spielern, die ihr Köpfchen anstrengen wollen.