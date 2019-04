Ursprünglich für den Gameboy Advance in Japan erschienen, später dann im Westen für den DS, findet die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ihren Weg auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Wir bekommen hier drei Spiele auf einmal - eine Trilogie eben - die der Geschichte des jungen Anwalts Phoenix Wright folgt.

Für alle, die die Reihe noch nicht kennen: Es handelt sich um ein storylastiges Point'n'Click-Adventure im Episodenformat und gleich im ersten Fall muss Ace seinen beste Freund verteidigen, dem ein Mord zur Last gelegt wurde. Im ersten Kapitel werden wir durch den Boss von Ace - Mia - sanft in das Anwaltsleben eingeführt. Hier lernen wir Zeugen unter Druck zu setzen und Beweise im Gerichtssaal zu präsentieren.

Auch wenn die Vorgabe recht leicht ist - wir müssen schon sehr aufmerksam zuhören, wenn wir die Aussagen der Zeugen auseinandernehmen wollen. In der nächsten Episode geht es mehr zur Sache und wir bekommen Detektivaufgaben. Irgendetwas ist unserem Boss zugestoßen und wir müssen das Geheimnis lösen.

Vor der Gerichtsverhandlung bekommen wir häufig in einer Zwischensequenz gezeigt, wer das Verbrechen begangen hat. Das Spiel funktioniert aber am besten, wenn wir noch nicht wissen, was vorher geschah. In Phoenix Wright: Ace Attourney Trilogy müssen wir uns auf gesunden Menschenverstand und unseren Intellekt verlassen und nicht unbedingt jeden Gegenstand oder Beweis finden.

Wir müssen nach Beweisen suchen und mit Zeugen sprechen, um unseren Fall vorzubereiten. Wir sind regelmäßig in Untersuchungsgefängnissen, Tatorten und in unserem Büro, aber die Fälle führen uns auch an Drehorte für Filme oder Hotelzimmer.