MLB: The Show gehört jedes Jahr mit zu den besten Sportspielen. Aber da der Sport nur in wenigen Ländern wirklich populär ist, werden wieder viele Spieler dieses tolle Baseball-Game verpassen. Wer MLB 19: The Show eine Chance gibt, wird mit großartigem Baseball belohnt. Im letzten Jahr machte die Reihe einen Schritt vor, aber auch zwei zurück. Die Onlineerfahrung war mies, es gab wenig Inhalte und Mikrotransaktionen standen im Vordergrund. Was hat sich also in MLB 19: The Show getan?

Der neue Teil ist gut, auch wenn es noch Raum für Verbesserungen da ist. Die nervigen Souvenirs aus dem letzten Jahr sind verschwunden. Die Kappen und T-Shirts spielten in Diamond Dynasty eine wichtige Rolle - dem Ultimate-Team-Modus von The Show und man bekam sie nur in dem man Packs kauft. Aber das ist jetzt Vergangenheit.

Diamond Dynasty ist ohne Zweifel der beste Ultimate-Team-Modus der gesamten Sportspiel-Welt. Wesentlich besser als die Gegenstücke von EA und 2K. In diesem Jahr fühlt sich der Modus wesentlich großzügiger an, denn wir können auch ein gutes Team bekommen, ohne dafür Geld auszugeben. Wir steigen auf, indem wir spielen und Erfahrungspunkte verdienen. So schalten wir auch neue Spieler frei - und es ist nicht ungewöhnliches, so an einige der besten Spieler zu kommen. Das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung, besonders in einer Zeit, in der die Sportspiele mit ihren Ultimate-Team-Modi immer habgieriger werden.

Es gibt zwei neue Spiel-Modi, die beide viel Spaß machen. In Moments erleben wir die größten Momente der Baseball-Geschichte und bekommen beispielsweise die Gelegenheit, Höhepunkte aus der Karriere von Babe Ruth nachzuspielen. Momentan gibt es vier dieser Momente, aber es sollen noch mehr dazukommen.

Der andere neue Modus heisst „March to October" und ist eine Art Saison-Modus, den es im letzten Jahr nicht gab. Wir wählen ein Team und spielen die wichtigsten Momente der Saison. Wir werden ins Eröffnungsspiel geworfen, wobei bereits mehr als die Hälfte des Spiels simuliert wurde. Wir müssen nun versuchen, diesen ersten und so wichtigen Sieg zu erringen. Sind wir erfolgreich, bekommt unser Team mehr Momentum und so größere Chancen in weiteren simulierten Spielen.