Nintendo ist bekannt dafür, regelmäßig tolle Jump'n'Runs abzuliefern. Üblicherweise sind die beliebten Figuren mit einem bestimmten Spielstil verbunden, um jede Art von Gamer zu begeistern. Wir haben die New Super Mario Reihe, die sich an traditionellem Plattformern orientiert. Dann Donkey Kong Country, das eine eher physische Spielerfahrung bietet. Und Kirby, das seine Herausforderungen an jüngere Spieler anpasst. Wie passt also Yoshi dazu?

Mit dem tollen Woolly World für die Wii U fand Yoshi seinen ganz eigenen Platz und Stil. Es war eine Mischung aus großen Sammel-Expeditionen und Mechaniken aus dem SNES-Meisterwerk Yoshi's Island zusammen mit einer sanften Präsentation und einem freundlicherem Tempo. Mit Yoshi's Crafted World - dem Debüt des bunten Dinosauriers auf der Nintendo Switch, wurde diese Persönlichkeit weiter ausgebaut.

Der Titel des Spiels verrät schon alles: Die ganze Welt wirkt, als wäre sie aus Bastelmaterialen eines fünfjährigen Kindes zusammengebaut. Es kommen Magneten, Plastikflaschen, Strohhalme, Bettlaken und Korken zum Einsatz. Das Spiel leiht sich ein oder zwei Elemente von Yoshi's Story, wie etwa die Art und Weise, mit der uns die Gebiete präsentiert werden und wie die Pfade uns in den Hinter- oder Vordergrund der Level schicken.

Die Fähigkeit, Eier auf Elemente auf beiden Ebenen zu werfen, ist die wohl wichtige Neuerung des klassischen „Mach Eier - wirf Eier"-Gameplay-Loops. Das ist gut gemacht, besonders wenn man bedenkt, welche Tiefe die Level haben, in denen überall Sammelzeug und Geheimnisse lauern. Die Gegner wurden ebenfalls so gestaltet und platziert, dass sie die neue Tiefe ausnutzen, was wiederum mehr Abwechslung und neue Herausforderungen bedeutet.

Es gibt aber auch Probleme mit diesem neuen Feature und die sind unser größter Kritikpunkt an dem Spiel. Die Wurfmechanik basiert auf einem Aufschaltsystem, aber wenn das Fadenkreuz nicht auf dem Ziel ist, dann werfen wir auf unsere aktuelle 2D-Achse. Mit anderen Worten: Wenn wir einen Shy-Guy im Hintergrund treffen wollen und wir beim Schuss seine Bewegung mit einbeziehen wollen, dann schießen wir daneben, denn nur Schüsse auf eingelockte Ziele sind erfolgreich. Das sorgt beim Spiel für nervige Momente, besonders wenn wir nebenbei noch ausweichen müssen oder unter Zeitdruck stehen.

Es ist natürlich nicht unspielbar und es funktioniert die meiste Zeit gut. Und wenn wir mehrere gutgezielte Eierschüsse abfeuern, während wir hüpfen, verschlucken oder Bodenstampfer ausführen, fühlt sich das toll an. Uns wäre auch nichts besseres als das Aufschalt-Zielsystem eingefallen, denn in einem Spiel wie diesem sollen die Spieler natürlich nicht vorsichtig in 3D zielen müssen. Und nach einer gewissen Spielzeit nervt diese Mechanik dann auch kaum noch.

Es gibt noch einige andere Designentscheidungen, mit denen wir nicht so ganz glücklich waren. Der Anfang des Spiels dürfte erfahrene Spieler mit seinem langsamen Tempo ein wenig langweilen. Das gleiche gilt für Abschnitte ohne Eier oder die Platzierung der Checkpoints. Es kann sehr frustrierend sein, lange Abschnitte eines Level erneut spielen zu müssen, weil all das Sammelzeug erneut aufgelesen werden muss. Wir lieben einen klassischen Schwierigkeitsgrad, aber hier World ist die Bestrafung eher eine lästige Aufgabe und keine Einladung, an den eigenen Fähigkeiten zu feilen.