Skyworld (PSVR)

Jede Karte braucht eine gewisse Menge an Mana-Punkten, die sich automatisch regenerieren und wir sehen in unserem Deck zu jeder Zeit eine zufällige Auswahl aus drei Karten. Das können zum Beispiel Soldaten, Bogenschützen oder Rammböcke sein, deren Ausgangspunkt und Laufweg wir auf dem sehr übersichtlichen Schlachtfeld per Handbewegung festlegen. Diese Einheiten stürmen dann los und versuchen, die beiden gegnerischen Türme und die Festung zu zerlegen. Weiterhin unterstützen können wir sie mit Zaubern, wie zum Beispiel einem mächtigen Feuerball.

In der ersten Tutorial-Runde erklärt uns eine professionelle deutsche Sprecherstimme die Möglichkeiten, die wir als König über dieses Reich haben. Aus unserem Menü können wir diverse Bedienfelder herausziehen, die wir dann nach belieben neben uns schwebend in der Luft platzieren können. So erhalten wir zum Beispiel Zugriff auf diverse Gebäude wie eine Mühle oder ein Sägewerk, die wir in der Landschaft platzieren können, um an Rohstoffe zu kommen.

Die virtuelle Realität ist momentan noch ein großer Spielplatz für neue Ideen, und auch wenn Zombies quasi ein Verkaufsgarant sind, versuchen sich Vertigo Games, die Macher von Arizona Sunshine , bei ihrem neuen Spiel auf einem ganz anderen Feld - der Strategie! Wie der Name Skyworld schon andeutet, geht es um eine Welt aus fliegenden Inseln. Eine von diesen Inseln schwebt jeweils auf eine Art Drehtisch vor uns und erinnert uns mit ihren drolligen Landschaften an ein Miniaturwunderland.

Ist der Kampf dann gewonnen, geht das feindliche Gebiet wieder in unseren Besitz über und wir können die gegnerischen Bauten genüsslich mit einem Hammer zerkloppen, um unsere eigenen Bauwerke zu errichten. So nimmt das Spiel dann seinen Lauf und der Kreislauf wiederholt sich.

Die Kampagnen sind dabei allerdings recht kurz, nach dem Erreichen des jeweiligen Ziels wird man oft direkt an eine neue Skyworld transportiert, auf der ein anderer Konflikt tobt. Das verhindert das Gefühl, langfristig etwas zu planen oder aufzubauen, sondern erinnert eher an häppchenweise gespielte Brettspiele wie Siedler oder Carcassonne. Was ja nicht schlecht sein muss - ganz abhängig vom eigenen Geschmack.

Auf jeden Fall gefällt Skyworld mit seiner knuffigen Aufmachung. Das Gefühl, an einer Art Modelleisenbahn herumzubauen, ist allerdings mit PSVR nicht ganz so ausgeprägt wie am PC. Dort nimmt man die Einheiten und Gebäude mühelos in die Hand, um sie zu manipulieren, auf der Playstation funktioniert dagegen die Zeiger-Mechanik besser, die wie eine Art Laserpointer funktioniert. Das ist auch in Ordnung, allerdings nicht ganz so Brettspiel-artig.

In beiden Versionen leidet Skyworld aber an einer etwas zu komplizierten Bedienung. Der Tisch lässt sich mit einem Schieberegler in mehrere Unterebenen umschalten - neben dem Königreich gibt es zum Beispiel noch den Thronsaal, in dem vor allem die Steuern festgelegt werden und die Schmiede, in der man die Karten aufleveln kann. Dieses Umklappen der Szenerie ist schön anzusehen, allerdings nervt es mit der Zeit, jedesmal diese Animation ansehen zu müssen, wenn man doch nur mal kurz die Steuern anziehen will. Solche Dinge hätte man optional auch einfach über weitere schwebende Bedienfelder regeln können - schauen wir mal, ob in dieser Richtung noch ein Update kommt.

Ansonsten kann man sich aber nicht beschweren. Die Kampagne bietet gute acht bis zehn Stunden Beschäftigung und vor allem in der zweiten Hälfte kommen noch einige völlig andere Einheitentypen ins Spiel, die zum Beispiel fliegen können. Zudem gibt es noch weitere Modi, wie kurze Scharmützel für Zwischendurch und natürlich Multiplayer gegen einen anderen menschlichen Monarchen. Strategiefreunde mit VR-Equipment sollten sich Skyworld deswegen auf jeden Fall einmal anschauen.