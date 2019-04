One Piece-Freunde sehnen sich schon ewig nach einem Videospiel, das einem der populärsten Mangas und Animes gerecht wird. Ja, es gab interessante Abenteuer, rührende Geschichten und andere Versuche, die ganz in Ordnung waren. Aber es gab noch kein hochwertiges Spiel für Fans des Franchise, das beispielsweise mit Insomniacs Spider-Man mithalten könnte. Als wir das erste Mal von One Piece: World Seeker gehört haben, klang es, als könnte sich dies dank der Sandbox und den Ambitionen Ganbarions ändern. Hat das geklappt? Nicht ganz, aber es ist nah dran.

Auf den ersten Blick sieht One Piece: World Seeker vielversprechend aus. Der japanische Entwickler hat eine kleine Welt innerhalb von Eiichiro Odas großem Abenteuer erschaffen. Sie haben eine eigene Insel entwickelt, Jail Island - und ihre eigenen Figuren, um eine Story zu erschaffen, die in jede Saga passen würde.

Die offene Welt passt hervorragend zu den Fähigkeiten der Hauptfigur Monkey D. Luffy, der seine Arme wie Kaugummi dehnen kann. Leider spielen die anderen Figuren nur die zweite Geige. Das dürfte die Fans anfangs ärgern, denn die meisten von ihnen dürften gerade die Charaktere lieben und es hat Einfluss auf die Vielfalt beim Gameplay, aber es passt eben hervorragend in die Welt des Spiels.

Jail Island ist ein toller Sandkasten. Hier gibt es alles, was es braucht: Dörfer, Städte, Häfen, Strände, Basen, Berge, Minen, Seen und vieles mehr. Alles steht quasi gleich von Anfang an zur Verfügung. Die Größe der Karte ist optimal, nicht zu groß und sie wurde für eine tolle Vertikalität entwickelt, damit wir herumspringen und klettern können. Sich mit der Gomu Gomu No Rocket zu bewegen, macht viel Spaß, fast so wie sich mit Spider-Man durch New York zu schwingen. In World Seeker gibt es keine Fahrzeuge oder andere Transportmöglichkeiten, aber zwischen wichtigen Orten ist eine Schnellreise möglich. Aber so verpasst ihr natürlich Schatzkisten und Materialien, die überall in der Welt verteilt sind.

Jail Island hat alles, aber eins fehlt: Abwechslung bei den Charakteren. Ganbarion hat uns nur ein paar Modelle pro Fraktion spendiert und die wiederholen sich ständig in Gesprächen, den Straßen und Kämpfen. Das Design aller Extras ist toll und passt gut zum One Piece-Stil, aber wir hatten uns mehr gewünscht. In den Kämpfen ist das Problem noch größer, des es gibt nur sechs gewöhnliche Feinde pro Fraktion und so kommen keine neuen Taktiken ins Spiel.

One Piece: World Seeker wird noch schlimmer, wenn man es zu ernst nimmt und es kann mit den neusten Sandbox-Spielen nicht mithalten. Wenn wir unterwegs sind, machen wir tolle Entdeckungen, ähnlich wie bei einem kleineren The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aber nach ein paar Missionen fangen die Zweifel an. Es gibt durch Haupt- und Nebenaufgaben, viele Inhalte und die Missionen, die den Plot weiterentwickeln, haben eine gut gemachte Blockstruktur. Mugiware wird vorgestellt, die restlichen Charaktere auf der Insel werden ebenfalls vorgestellt und dann beginnt der Spaß. Die Geschichte funktioniert auch, ohne immer linear zu sein.

Es gibt Nebenaufgabe, die wir machen können, eigentlich sogar müssen, wenn wir alle Skillpunkte für Luffy freischalten wollen. Das sind die typischen Aufgaben, die ein bisschen durchmischt wurden, damit es nicht zu schnell langweilig wird, wobei die Kämpfe wegen des Kampfsystems am wenigstens ninteressantest waren. Gabarion hat sich aber weder mit dem Observation Haki noch der Infiltration beschäftigt. Beim Missionsdesign hatten wir wirklich mehr erwartet und dementsprechend groß ist die Enttäuschung.