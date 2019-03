Erfahrene Samurai und mörderische Bestien zeigen sich von leichten Schwerthieben allerdings wenig beeindruckt und ein einzelner tödlicher Stoß reicht häufig nicht aus, um einen herausragenden Kontrahenten zu bezwingen. Nur wer Angriffe frühzeitig erkennt und für sich zu nutzen lernt, wird siegreich aus der Schlacht hervorgehen - kein anderes Souls-Game macht das deutlicher, als Sekiro. Wer dieses blutige Ballett beherrscht und es über längere Zeit hinweg aufrechterhält, gewinnt ganz automatisch an Kontrolle über seinen Gegner. Interessanterweise halten Gefechte auf diesem hohen Niveau meist nicht allzu lange an, da der Sieger schon nach kurzer, intensiver Schlagabfolge feststehen kann.

Eine offensichtlichere Änderung an From Softwares Souls-Formel stellt das neue Stealth-Gameplay dar. Der einarmige Wolf versteckt sich im hohen Gras, hangelt an Vorsprüngen, Dächern oder an Klippen entlang und schmiegt sich eng an Häuserwände, um den leeren Blick seiner Widersacher zu entgehen. Wer nahe genug an sein Ziel herantritt bekommt die Chance auf einen kritischen Todesstoß, was die meisten Gegner mit einem brutalen Stich ausschaltet. Die Stealth-Mechaniken sind roh und simpel - es liegt an uns, ob und wie wir davon Gebrauch machen.

Beim Angriff auf unseren Herren wurden wir allerdings tödlich verwundet und verloren infolgedessen einen Arm. Ein geheimnisvoller alter Mann zog uns vom Schlachtfeld und schenkte uns eine mechanische Armprothese, die sich mit allerhand nützlichen Shinobi-Werkzeugen versehen lässt. Ähnlich den Quecksilber-Kugeln in Bloodborne ist der Einsatz dieser vielfältigen Hilfsmittel beschränkt und an Bedingungen gekoppelt. In gewisser Weise ersetzt diese Mechanik das komplexe Klassensystem der älteren Soulsborne-Titel, da die Charakterprogression von Sekiro deutlich gradliniger verläuft und wenig individuellen Spielraum bietet - trotz automatischem Level-System und überschaubaren Skilltrees.

In Sekiro: Shadows Die Twice übernehmen wir die Rolle eines namenlosen Shinobi, der häufig als Wolf betitelt wird. Eine fremde Nation sehnt sich nach den Mächten, die der ehrwürdigen Blutlinie unseres Reiches nachgesagt werden. Der junge Lord Kuro ist der Erbe dieses Vermächtnisses und wir scheitern im Intro-Akt dabei, ihn vor den Invasoren zu beschützen. Der Shinobi-Kodex verlangt von uns, unseren Meister aus seiner Gefangenschaft zu befreien und Rache zu üben. Was bei früheren Spielen des japanischen Entwicklers bereits als tragende Rahmenhandlung genügt hätte, ist in Sekiro lediglich der Auftakt eines spirituellen Abenteuers über den unbeugsamen Willen eines legendären Schwertkämpfers.

Sekiro: Shadows Die Twice ist ein unverkennbares Werk von From Software. Es handelt vom Fluch der Unsterblichkeit und von Loyalität, die die Fesseln des irdischen Lebens durchbricht. Fans werden viele Spielsysteme aus früheren Werken erkennen. Gleichzeitig wurden mindestens ebenso viele Elemente massiv verdreht oder neu arrangiert, um dem jüngsten Werk der Dark Souls -Macher eine eigene Seele zu verleihen.

Ein Shinobi muss aber gar nicht jeden Kampf antreten und er muss schon gar nicht nach den Regeln spielen. Viele Auseinandersetzungen lassen sich mit entsprechender Vorbereitung merklich vereinfachen oder gar komplett umgehen. Wer unvorbereitet und kopflos in eine Falle läuft, der sollte vielleicht den Rückzug antreten und eine höher gelegene Position aufsuchen, um die verbleibenden Möglichkeiten durchzugehen. Die erstarkte Bewegungsfreiheit erlaubt solche Herangehensweisen, denn unser Shinobi-Armersatz ist mit einem nützlichen Greifhaken ausgestattet, mit dem wir uns an vorgegebene Objekte in der Umgebung heranziehen können.

In Kombination mit der japanischen Tempelarchitektur ergibt sich dadurch ein erstaunlich vertikales Abenteuer, das in der zweiten Spielhälfte völlig neue Höhen erklimmt. Natürlich stehen japanische Festungen aus der Feudalzeit als Schauplatz im Zentrum der Aufmerksamkeit, doch dieses Design ist aufgebrochen mit vielen guten und unerwarteten Einfällen. Zudem untermauern dynamische Bosskämpfe neben regelrechten Plattforming-Passagen und clever versteckten Geheimnissen den Ideenreichtum, für den From Software bekannt ist. Nicht nur dadurch ist Sekiro: Shadows Die Twice ein angenehm überraschendes Videospiel.

Überraschend ist ein gutes Stichwort, um das Thema der Wiederbelebung einzuleiten. Sekiro: Shadows Die Twice erlaubt es uns, unseren gefallenen Helden an Ort und Stelle wiederzuerwecken - angeschlagen, mit halber Lebensleiste. Der Einsatz dieser Mechanik wird von verschiedenen Dingen beschränkt und sollte deshalb wohl überlegt sein. Sekiros Geschichte versucht das grundlegende Prinzip zu erklären, das Spiel verschweigt uns aber die komplette Wahrheit für eine lange Zeit. Was unmissverständlich deutlich wird ist, dass wir für diese Gabe einen ungeheuren Preis zahlen.

Was niemanden überraschen dürfte, sind die hohen Produktionswerte von Sekiro. Grafik und Sound geben eine gewohnt gute Figur ab und erzeugen das überaus stimmige Gesamtbild eines mystischen Japans. Was beim relativ bodenständigen Charakterdesign an Potential übrig bleibt, spielt From Software bei den Animationen und Spezialeffekten der Shinobi-Werkzeuge aus. Ins Augen fallen hierbei die brutalen Finisher, die alles mit übertriebenen Blutfontänen überströmen. Auf der Playstation 4 Pro sind uns nur ein paar unwichtige Spielfehler aufgefallen, allerdings berichtet unser GRTV-Team von größeren Ausfällen der PC-Version. Das Thema der Ladezeiten (wir erinnern uns ungern an Bloodborne vor dem Release zurück) geht in Ordnung, dauert gefühlt aber einen Tick zu lange.

2015 haben Miyazaki und sein Team schon einmal versucht, die Souls-Formel aufzubrechen, doch sie gingen nicht weit genug. Sekiro: Shadows Die Twice kombiniert Bloodbornes aggressives Kampfverhalten der mordlustigen Jäger auf der Bestienjagd mit den übermenschlichen Fähigkeiten der legendären Samurai. Die schiere Präsenz und kämpferische Übermacht dieser Krieger unterscheidet Sekiros Spielempfinden ganz entscheidend von anderen Produkten des Entwicklers. Dieses Konzept wird von der Rahmenhandlung und dem feudalen Setting umarmt und lässt alles liebevoll ineinander übergehen. Trotz vieler mutiger und spannender Änderungen bleibt die unverkennbare Handschrift des Studios erhalten.