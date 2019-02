Nach einer Woche im bezahlten Early-Access auf dem PC (und einer 10-stündigen Testversion auf Xbox One) ist Anthem offiziell veröffentlicht. Es wurde mit dem wichtigen Day-One-Patch aktualisiert. Wir haben nun ausreichend gespielt, sowohl vor als auch nach dem Bug-Squashing-Update. Und es ist endlich an der Zeit, unsere Gedanken zu einem Spiel zusammenzufassen, das gleichermaßen beeindruckt wie enttäuscht. Zuerst wollen wir die Grundlagen für diejenigen behandeln, die unsere Review-Impressionen von Anfang der Woche verpasst haben.

Anthem ist ein Social-Shooter. Bioware folgt den Fußstapfen von Spielen wie Destiny 2 und Warframe und hat einen Third-Person-Science-Fi-Shooter entwickelt, der mit einem Ziel vor Augen entwickelt wurde, die Spieler in eine nahezu endlose Schleife aus Schießen und Plündern zu ziehen. In mancher Hinsicht ist Anthem in diesem Bestreben absolut erfolgreich. Es gibt Momente, in denen man in seinem mechanisierten Kriegsanzug - hier Javelin genannt - durch die Luft schwebt und auf seine Feinde niederregnet. Da ist schwer, nicht beeindruckt zu sein von dem, was erreicht wurde. Es gibt Momente, in denen sich der Kampf göttlich anfühlt.

Es sieht auch unglaublich gut aus. Anthem ist ein wunderschönes Spiel voller elegant gestalteter Orte, die es zu erkunden gilt. Es sind sowohl offene Weiten als auch kleinere Winkel, die sich in einem riesigen Sandkasten verstecken, der gebaut wurde, um die geheimnisvolle Überlieferung der Welt zu untermauern. Es sieht alles fantastisch aus. Die Feinde sind seltsam und wunderbar und bedrohlich, die Javelins sehen knallhart aus und das Fliegen ist ein Vergnügen. Die Charaktere, mit denen man spricht, sind - abgesehen von ein paar wackeligen Animationen in der Mitte des Gesprächs - realistisch und sympathisch. Bioware hat ein wunderschönes Spiel entwickelt, das aus visueller Sicht sehr gut gefällt. Tatsächlich sind die Produktionswerte im Allgemeinen erstklassig. Alles ist glatt poliert, von den oben genannten Visuals bis hin zur atemberaubenden Partitur und einigen hochwertigen Auftritten der Darsteller. Hier gibt es keine andromedanische Dummheit.

Die Geschichte schickt uns in die Rolle eines namenlosen Freelancers, der mit nichts anderem als der Rettung der Welt beauftragt ist. Mit einer bunten Schar von Charakteren an der Seite und klapperndem Ohr wird jeder Spieler auf eine Reise mitgenommen, auf der die Menschen, die auf diesem seltsamen Planeten leben, auf die Kampfkraft von schwer gepanzerten Supersoldaten, den Freelancern, angewiesen sind. In dieser Geschichte ist ein alter Feind wieder aufgetaucht und, eher wenig überraschend, sind sie auf die Weltherrschaft aus. Natürlich liegt es an dir, sie aufzuhalten.

Wir haben den Kampf bereits erwähnt. Es gibt vier verschiedene Arten von Javelins zur Auswahl und wir können sie während des Spiels freischalten. Wir haben uns größtenteils für die mittlere Waldläuferklasse entschieden, aber du kannst schwer, leicht oder mit einem Umhang über dem Schlachtfeld schweben, während du Feuer und Eis auf deine Feinde regnest. Trotz der unterschiedlichen Ausgangspunkte können die Javelins in einem angemessenen Umfang personalisiert werden, mit Platz für Granaten, zwei Waffen, einen ultimativen Angriff und einen Haufen zusätzliche Upgrades. Dann haben wir die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Wir können die Rüstung mit verschiedenen Materialien und Farbgestaltungen optimieren, die in einem gut positionierten In-Game-Shop feilgeboten werden.

Die Gameplay-Schleife ist ziemlich simpel, obwohl es eine Geschichte gibt, die den ersten Durchlauf durch das Spiel unterstützt. Einfach ausgedrückt haben wir die Aufgabe, zu einer Stelle zu fliegen, dort alles zu töten und dann die Beute aufzusammeln, die die Feinde liegen lassen. Es ist ziemlich unkompliziert und nicht besonders inspiriert, aber zumindest weiß man, was man bekommt. Und natürlich liegt der Schwerpunkt auf Teamplay mit Freunden. Allerdings funktioniert das soziale Element nicht immer zum Vorteil der Spielerfahrung. Wenn du aus irgendeinem Grund zurückfällst, wirst du bei der nächsten Begegnung mitgeschleppt, ob es dir gefällt oder nicht. Ebenso, wenn ein Teamkollege eines der leichten Rätsel löst. Wenn du nicht aufpasst, wirst du keine Ahnung haben, wie du durch diesen Abschnitt gekommen bist.

Während die Waffen selbst dank ihres konventionellen Designs im Allgemeinen ziemlich langweilig sind (was sich angesichts der breiteren Betonung der Beute, die wir sehen werden, als Problem erweisen kann), ist das Spiel mit ihnen bisweilen ziemlich erstaunlich. Man wird sich allmächtig fühlen, immer wieder. Es ist auch eine gute Arbeit, denn insgesamt ist das Missionsdesign nicht besonders inspirierend und es gibt nicht viel Abwechslung. Dies ist ein Bereich, in dem wir uns vorstellen können, dass Bioware im Laufe der Zeit kreativ wird, wenn mehr Inhalte hinzugefügt werden. Aber zum Start gibt es keine große Nuancierung im Angebot.