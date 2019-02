Ja, die Ausrüstung kommt auch aus den Lootboxen. Langsaaaaaaaaaam allerdings. Oftmals werfen die Lootboxen auch Ausrüstung raus, die du bereits besitzt. Das ist okay, sie kann im Gegenzug für In-Game-Währung verkauft werden. Oder du entscheidest dich dafür, ein Bündel von Beuteboxen mit echtem Geld zu kaufen. Leider lösen sich einige Ausrüstungsgegenstände völlig von spezifischen Herausforderungen und machen die Lootboxen zusätzlich sinnloser. Daher ist das einzige Ziel beim Aufleveln das Freischalten der Bikes, was halt ziemlich schnell erfolgt. All dieses Chaos hätte viel mehr Überlegung erfordert, um es zu vermeiden.

Leider hat jede Münze ihre Kehrseite. Ja, die Charaktere können mit neuer Kleidung und Ausrüstung ausgestattet werden, die beim Spielen freigeschaltet wird. Die Bikes haben auch diese Option. Räder, Kotflügel und sogar der Bodykit sind austauschbar. Man kann sie erspielen oder sich einfach freischalten. Trials Rising ist dennoch ein weiteres Opfer des nervigen Lootbox-Syndroms. Jedes Mal, wenn dein Charakter aufsteigt, öffnet sich eine neue Lootbox. Und was findest du in diesen Lootboxen? Aufkleber. Mehr Aufkleber. Noch mehr Aufkleber. Die Anzahl der verschiedenen Aufkleber ist einfach verblüffend, was leider gegen sie wirkt. Anstatt darauf zu warten, dass sich ein paar coole Aufkleber öffnen, fängst du an, sie zu hassen. Warum sind solche trivialen Dinge überhaupt freischaltbar?

Es gibt auch viele verschiedene Aktivitäten zum Ausprobieren. Auch wenn das bekannte Stunt-Racing immer noch im Mittelpunkt steht, beinhaltet die neue Kampagne viele verschiedene Herausforderungen, die bereits geschlagene Etappen über freischaltbare Sponsoren, verschiedene Stuntmissionen und die Trials Academy zur Formel machen. Alles ist Teil des Einzelspieler-Erlebnisses, was die Auseinandersetzung mit der Kampagne zunächst sehr angenehm macht. Wenn Rennen nicht das sind, wonach du im Moment suchst, kannst du jederzeit zum Beispiel eine Frontflip-Challenge annehmen, bei der die darin Idee besteht, eine bestimmte Anzahl von Flips mit so wenig Stürzen wie möglich zu machen.

Trials Rising ist auf seine Weise die ausgefeilteste und kreativste Version der bewährten Action. Die Steuerung und Physik sind wahrscheinlich die besten in der Serie. Alles, was du brauchst, sind Benzin, Bremsen und das Kippen deiner Position auf dem Bike. Es ist einfach und clever. Die Level ergänzen die einfache Natur des Spiels wunderbar. Alle Hindernisse, Steigungen und Schleifen sind nur mit diesen wenigen Variablen zu bewältigen.

Es ist nun schon fast fünf Jahre her, dass das finnische Studio RedLynx uns mit einem vollwertigen Trials (ohne Trials of the Blood Dragon ) beehrt hat. Daher ist das erstmalige Starten von Trials Rising voller Erwartung und Aufregung. Schließlich hat die zugängliche, aber sehr anspruchsvolle Spielreihe schon immer viel Spaß gemacht.

Das Spiel will im Grunde genommen zudem zwingend, dass du dich für den Ubisoft Club für Inhalte anmeldest. Und wenn die Server ausgefallen sind, benachrichtigt das Spiel darüber, dass du dir ständig die Haare abreißen willst. Die Integration von Einzelspieler- und Online-Komponenten ist in Ordnung, aber bitte, nur eine Benachrichtigung über den Mangel an Internet oder ausgefallene Server ist in Ordnung! Oh, und solltest du aus irgendeinem Grund das Spiel zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mit dem Internet verbunden haben, kannst du die Lootboxen vergessen, da sie sich nicht offline öffnen werden.

Die Kampagne hätte am Ende - unter Beibehaltung der Vielfalt - etwas mehr Feinschliff in Bezug auf die Schwierigkeit gebrauchen können. Normalerweise werden Trials-Spiele schon nach wenigen luftigeren Strecken immer härter. Aber hier ist die Herausforderung viel zu weit entfernt. Die ersten mittelharten Strecken sind erst nach mehreren Spielstunden verfügbar, wobei das dritte Bike dann bereits am Start ist. Der Mangel an Herausforderung ist jedenfalls für Serienfans in den ersten Stunden ein Problem.

Es ist wirklich schade, denn der Aufwand bei der Streckengestaltung ist leicht zu erkennen. Die kleinen Details sind überall und das Spiel ist sehr ansprechend für das Auge. Wie sich die Umgebungen während der einzelnen Strecken verändern macht immer Spaß. Und keine Sorge, wenn die Herausforderung endlich kommt, trifft sie wirklich. Es gibt das Blut, den Schweiß und die Tränen, die du von einem Trials erwarten kannst. Sei einfach geduldig damit.

Der Multiplayer ist genauso großartig wie immer. Die verschiedenen Stuntspiele und Rennen, oder sogar der neue Modus, das verrückte Tandem-Biken, werden eine Party sicherlich erhellen. Wer alleine ist, hat mehrere Online-Optionen zur Auswahl und sieht ständig jemanden, der Rekorde auf vergangenen Kursen bricht.

All die Kritik mag nörgelig klingen. Schließlich findet man viele dieser Dinge in vielen modernen Spielen. Es ist leider "nur" die Art, wie diese vielen kleinen Dinge zusammenwirken und die Erfahrung nach unten ziehen, was das Spiel in meinen Augen wirklich stört. Auf der anderen Seite könnte es sehr wohl das bisher beste Trials-Spiel sein, was Spielbarkeit, Vielfalt und Physik betrifft. Aber auf der anderen Seite ist es ein Durcheinander von kleinen Problemen, die nicht zum Weiterspielen anregen. Denke nur daran, jedes Mal tief durchzuatmen, wenn das Spiel versucht, dich verrückt zu machen - und du wirst definitiv viel Spaß haben.