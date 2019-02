Es ist so billig. Also sprichwörtlich. Denn Tetris 99 kostet einen (aktuell vorerst nur als zahlender Nintendo Online-Abonnent) keinen Cent. Es ist eine gratis herunterladebare Battle-Royale-Interpretation des absoluten Game Boy-Klassikers. Innovation sucht man hier vergeblich, ist aber auch wirklich völlig egal und fehl am Platz.

Das Erfolgsrezept der 99-Spieler-auf-einer-Insel-Idee auf Tetris zu übertragen, reicht als Konzept völlig aus. Einfach zwei Topspielsysteme genommen, zusammengemischt - und ab dafür. Es gibt aktuell nichts weiter als diesen einen Modus. Klassisches Tetris mit klassischer Steuerung (zwei Varianten sind im Angebot) über das Digipad. Dazu vier Spezialmoves, die mit dem rechten Analogstick (Zufall, Leichter K.o., Abzeichen und Konter). Die schicken im Spiel freundliche Grüße zu den anderen Spielern rüber, wenn man selber Vierer-Reihen abräumt. Das merkt man, weil der Bildschirm neben dem üblichen Tetris-Screen aus 98 Miniversionen der Tetris-Screens der Mitspielern besteht.

Jedes Spiel dauert nur wenige Minuten, ganz Battle Royale eben. Wobei es gen Ende etwas länger dauern kann, wenn Experten aufeinander treffen, die T-Spins können und All Clears schaffen unter Hochdruck. Das sind aber auch die spannendsten Momente. Ich bin auf Platz 4 mit guten Aussichten abgeschmiert. Fast hätte ich die Switch auf den Boden gefeuert...

Die Musik spielt derweil mit dem altbekannten Thema, das jeder Videospielfan, der je einen Game Boy besaß, im Schlaf mitsummen wird. Klingt alles ein bisschen moderner im Jahr 2019, aber kein bisschen weniger nervenaufreibend. Die Grafik ist reduziert und zweckdienlich, aber sehr crisp. Das passt alles so. Der Netzcode läuft reibungslos, das Gameplay ist 1001 Stunden lang getestet. Da geht nix schief. Mehr muss man zu Tetris 99 auch nicht mehr schreiben.

Außer vielleicht folgendes: Doof ist halt nur mit Tetris 99, wenn es einen Fehler in der Datenverbindung gibt und das Spiel einfach so abstürzt. Und alles vorbei ist. Einfach so. Und das nicht etwa, weil es technisch fehlerhaft wäre. Sondern einfach nur, weil ich die Switch mit aufs Klo genommen habe. Und der Router offenkundig die 15 Zentimeter zu weit weg von der Schüssel steht, um noch mit der Switch zu kommunizieren. So ein Scheiß, so kurz vor Platz 3. Einen Sieg habe ich natürlich noch nicht geschafft. Kommt aber noch. Bin wieder voll drin, im Tetris-Fieber...