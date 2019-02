Mit Wettbewerbern wie Anthem, Metro Exodus und Far Cry: New Dawn am Start ist es fair zu sagen, dass Crackdown 3 einen blutigen Kampf am Laufen hat. Immerhin hatte es sich befreit hat und ist als Sieger aus seinen gut dokumentierten Entwicklungsschwierigkeiten entkommen. Das Microsoft-Exklusivspiel wurde bereits 2014 vorgestellt und bot unerschlossenes Potenzial für die Xbox One mit der einer völlig zerstörbaren Welt, umgesetzt durch Cloud-Computing der ganzen Show.

Das Spiel versprach auch, ein Terry Crews-Simulator zu sein, wobei der Star als spielbare Figur auftritt und als Schwerpunkt im Marketing dient. Die Entwicklung des Spiels war gelinde gesagt kompliziert. Aber wir haben bereits Projekte wie Kingdom Hearts 3 gesehen, die zu Beginn dieses Jahres mit Fanfare und kritischem Beifall veröffentlicht wurden. Kann Crackdown 3 das auch erreichen?

Wer Crackdown oder die Fortsetzung 2010 gespielt hat, ist mit dem Handlungsrahmen des Werks vielleicht vertraut. Du spielst als Supermacht-Agent, der damit beauftragt wurde, eine böse Firma namens Terra Nova zu Fall zu bringen, indem er deren verschiedene Bösewichte erledigt. Die Gruppe war dafür verantwortlich, uns und unsere Mitstreiter zu Beginn des Spiels in Staub zu verwandeln.

Rache ist also der Hauptmotivator, um die Region New Providence zu befreien. Die Verrücktheit, für die die Serie bekannt ist, wurde diesmal mit der Einbeziehung von Crews verzehnfacht. Aber abgesehen von der seltsamen Zwischensequenzen (die eigentlich kaum welche sind), blieben wir einfach mit allem außer dem gelegentlichen Einzeiler des Protagonisten zurück, während wir Leute abschießen oder Angriffsdrohnen in die Luft jagen.

Wir müssen neun gegnerische Bandenbosse besiegen, die jeweils durch ausreichende Zerstörung ihrer schattigen Operationen herausgelockt werden können. Dies führte dazu, dass wir das gleiche Ziel mehrmals wiederholten und die Dinge schnell langweilig wurden. Um einen Boss zu beseitigen, mussten wir mehrere Chemieanlagen stilllegen, indem wir mehrere Felsbrocken in die Maschine warfen. Jedes dieser fünf Ziele war im Wesentlichen die gleiche Aufgabe. Mit der einzigen Ausnahme, dass es mehr Feinde zu töten gab und mehr Maschinen, die wir zerstören mussten. Um das Ende von Crackdown 3 zu sehen, stehen einem diese Ziele alle von Anfang an offen. Man kann also die Missionen jederzeit vermischen und woanders weiter Chaos verbreiten.

Wir spielten die Kampagne im Agentenmodus (mittlere Schwierigkeit) durch und fanden uns in Gebieten wieder, in denen unsere Überlebenschance bei nur 30 Prozent lag. Das Vorantreiben unserer Stärke, Sprengkraft und Ausdauer war der Gameplay-Loop, der uns half, die ewigen Wiederholungen zu überstehen. Aber es war ein zweischneidiges Schwert, das die Dinge zu einfach erscheinen ließ. Die Progression fühlte sich einfach nur kaputt an. Es dauerte nicht lange, bis wir einfach dreifach aus dem Weg springen konnten, jeden um uns herum in Vergessenheit stießen und einen scheinbar unbegrenzten Vorrat an Kugeln und Sprengstoff besaßen.

In den meisten Fällen geht Crackdown 3 auch Nummer sicher, aber eine willkommene Änderung ist die Einbeziehung von 21 freischaltbaren Agenten, die alle ihre eigenen Hintergrundgeschichten und Vorteile haben. Sie erschließen neue Wirkstoffe, indem Sie DNA-Stränge finden, die über die ganze Stadt verstreut sind. Diese wiederum fördern die Erforschung genau wie die wichtigen leuchtenden Agility-Orbs. Jeder dieser Agenten kann während der Versorgungspunkte abwechselnd eingesetzt werden. Ihre Fähigkeiten werden übertragen, was eine flexible Umstellung ermöglicht. Wir fanden Vermittlungsagenturen vorteilhaft für das Ausbalancieren der Fähigkeiten, mit denen wir im Rückstand waren, da jeder seine eigenen XP-Boosts hat (etwa eine zehnprozentige Verbesserung der Fahrfähigkeiten).

New Providence hat eine Handvoll anderer Ablenkungen, um dich zu beschäftigen, wenn die Lust am Abarbeiten der Kernzielen verlierst. Es gibt riesige Propagandatürme, die man abschalten kann. Da sind Rennen durch die Stadt sowohl im Auto als auch zu Fuß. Wir können zivile Gefangene aus den Fängen des Feindes befreien. Es gibt auch viele sammelbare Orbs, die wir auf den Dächern der Stadt finden. Und das Sammeln dieser Kugeln hat immer noch das gleiche süchtig machende Potenzial all diese Jahre später. Die Welt fühlt sich wie ein riesiger zerstörbarer Sandkasten an, in dem wir jedes Gebäude einreißen oder erkunden können.