Zwei Marios in einem Monat? Der Januar ist besonders freundlich zu den Freunden des schnurrbärtigen Helden, die mit New Super Mario Bros. U Deluxe und dem Remake von Bowser's Inside Story gleich zwei Titel angeboten bekommen. Letzteres hat schickere Grafik und einen neuen takischen Story-Abschnitt spendiert bekommen, in dem Bowser Jr. die Hauptrolle spielt. Das Spiel war 2009 der Höhepunkt der Reihe auf dem DS, aber wie ist das Spiel gealtert, dass als Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise erschienen ist?

Bowser's Inside Story beginnt damit, dass das Pilzkönigreich von der Blorbs-Epedimie heimgesucht wird, die das Reich ballonartig anschwellen lässt. In höchster Not ruft Prinzessin Peach zu einer Stadtversammlung auf und es dauert nicht lange, bis Bowser auftaucht. Der wütende Bowser verschluckt dummerweise einen Pilz, der ihm von einem verdächtig aussehenden Händler angeboten wird. Und atmet in Folge dessen alles ein, was sich ihm in den Weg stellt (darunter auch unsere Freunde aus dem Königreich). Dahinter steckt das böse Genie Fawfal. Und Bowser und die Brüder müssen sich zusammentun, um das Königreich zu retten.

Wie in den früheren Mario & Luigi-Abenteuern Partners in Time und Superstar Saga bietet auch der dritte Teil eine Mischung aus Jump'n'Run, Rätseln und rundenbasierten Kämpfen. Wir steuern beide Brüder gleichzeitig - mit dem A-Knopf Mario und mit B-Knopf Luigi - und in der Oberwelt wechseln wir mit X zu Bowser. Die Kämpfe basieren auf dem richtigen Timing - und mit einem Knopfdruck im richtigen Moment landen wir zusätzliche Schläge und kontern Attacken. Es gibt spezielle Bros.-Moves, die aus der Jump&Run-Reihe stammen und die überraschend gut in das Rollenspielformat passen.

Bowsers Körper sorgt für interessante Erkundungstouren und es interessant zu sehen, was das Biest alles verschluckt hat. Das Konzept sorgt für tolle Momente zwischen den drei Charakteren und nutzt schön die zwei Bildschirme des 3DS. In einem früheren Abschnitt schluckt Bowser Wasser aus einem Brunnen, wodurch sich sein Körper füllt und die zwei Brüder in höhere Regionen schwimmen lässt. Es gibt einen Spezial-Move, bei dem Bowser kleinere Gegner einatmet, damit die Brüder den Kampf weiterführen.