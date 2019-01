Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sind für Auto-Nerds weltweit echte Legenden. Die drei Briten waren jahrelang irre erfolgreiche Moderatoren der legendären BBC-Autoshow Top Gear. Und auf einen Schlag (von Jeremy Clarkson) stiegen sie dann 2015 alle aus, weil die BBC den Vertrag von Clarkson wegen diverser Probleme nicht verlängerte. Nur um kurze Zeit später für den Streaming-Dienst Amazon Prime mit The Grand Tour ihre ganz eigene Autoshow zu starten.

The Grand Tour hat seine Wurzeln natürlich visuell und konzeptionell bei Top Gear - und spielt immer wieder mit diesem Umstand. Natürlich war es da nur eine Frage der Zeit, bis auch ein Videospiel zu der Show gemacht werden musste. Also beauftragte Amazon sein Entwicklungsteam bei den Amazon Game Studios damit, ein Konsolenspiel für PS4 und Xbox One auf Basis der TV-Serie zu entwickeln. Hätten sie es besser mal gelassen...

Unter dem Titel The Grand Tour Game ist ein konzeptionell interessantes Werk geplant worden. The Grand Tour Game setzt auf eine episodische Veröffentlichung parallel zur aktuell wöchentlich ausgestrahlten Serie auf Amazon Prime. Das Spiel wurde zum Start der dritten Staffel veröffentlicht und enthielt zu diesem Zeitpunkt zwei alte Episoden aus Staffel 1 und 2 sowie die erste Episode aus Staffel 3. Das ist sehr wenig Content. Nachdem man aktuell das 5 GB große Update für die zweite Episode der dritten Staffel für die Xbox One X herunterladen kann, kriegt man 30 Minuten mehr Inhalt und einen Gruß aus der Hölle, weil einfach so der komplette Speicherstand überschrieben wird. "Idiots!", höre ich Clarkson schreien.

Eigentlich wollte ich noch die paar fehlenden Goldmedaillen holen in den einzelnen Passagen aller Staffeln. Wird nun nicht passieren, weil ich diesen Rennspielschrott aus der jämmerlichen Lizenzvideospielhölle sicherlich kein zweites Mal komplett angehe. Yep, so ist es: The Grand Tour Game ist Schrott. Leider kein Schrott jener lustigen Sorte, den die drei Briten gelegentlich in ihrer Show während einer Challenge zusammenschweißen. Sondern einfach nur Schrott in der Art der schwulenfeindlich-sexistische Witzwelt, in die sich der leider zunehmend altersgeil wirkende Jeremy Clarkson immer weiter flüchtet. Kann man in seiner tristen Gesamtheit in der zweiten Episode der dritten Staffel bestaunen. Mit einem Klick aus dem Menü heraus startet die Konsole die Amazon-App und damit die Show. Wenn man zahlender Prime-Kunde ist.

Man, was waren die drei Jungs einstmals lustig. Als die Witze noch „nur" zotig waren und nicht einfach nur böse. Eigentlich sind die Grundideen der Show The Grand Tour sogar auch weiter gut. Aber gerade Clarkson hätte mal aussteigen sollen, bevor es peinlich geworden ist. James May als grundsätzlich liberaler Typ kommt besser weg, ebenso wie der gefühlt halb so alte Richard Hammond. Egal, geschenkt. Das Game jedenfalls ist Schrott. Hier fehlt ein Großteil des Produktionswertes und der Politur der Prime-Show. The Grand Tour Game folgt blindlings dem gleichen Trend wie viele enttäuschende Lizenzspiele früher.